Затягування з постачанням зброї для України та ППО для захисту наших людей призводить до втрат життів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про атаку РФ на Одесу та нагадав про затягування з постачанням зброї для України й ППО для захисту українців.

Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

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Він зазначив, що увесь день в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського "шахеда". ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати – є інформація про людей під завалами.



"У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може – це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей.



Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає.



Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя. А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути – світ памʼятатиме це.



Російський терор повинен програти. Це принципово", - зазначив Зеленський.

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