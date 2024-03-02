Затягування з постачанням зброї для України та ППО для захисту наших людей призводить до втрат життів, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про атаку РФ на Одесу та нагадав про затягування з постачанням зброї для України й ППО для захисту українців.
Про це йдеться у зверненні Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що увесь день в Одесі тривала рятувальна операція на місці влучання російського "шахеда". ДСНС, поліція та інші служби продовжують працювати – є інформація про людей під завалами.
"У таких атаках саме "шахедами" жодного військового сенсу немає і бути не може – це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей.
Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від "шахедів" і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль, до таких втрат, до того, що перелік дітей, чиї життя забирає Росія, постійно зростає.
Україна не просила нічого більше, ніж треба, щоб захистити життя. А коли життя втрачаються, а в партнерів просто внутрішні політичні ігри чи суперечки, які обмежують наш захист, це неможливо зрозуміти. Із цим неможливо погодитись. І буде неможливо забути – світ памʼятатиме це.
Російський терор повинен програти. Це принципово", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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ЗЄля, курва. коли ти відірвеши небрите хрипало від мікрохвона і почнеш робити роботу ????
чи що, США Петріота проти сраного мопеда не дали ?
ще раз - курва !!!!
дуже домогає...
Ну якось не получається ігнорувати цього попугая на чолі країни
бо інакше звідки оте образливе "однотурова" ?
з яких пір в Україні перемога на виборах в один тур є чимось морально негативним ?
Пропоную для ознайомлення наступну інформацію:
Так, досить поширеною є думка, що оточення Маріуполя сталось через стрімкий прорив рашистських війсь з Криму.
Однак, як це слідує із https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1561378102797910018?t=8QLv-Wj7BtbETjvs8pna5A&s=19#_blank карт змін лінії бойового зіткнення ЗСУ з рашистськими військами на початок великої війни з пітьмою, це не так.
Вже 26 лютого 2022 ворог несподівано легко пройшов облаштовану оборонну лінію бетонованих укріплень з ОРДЛО в секторі Біла Кам'янка-Новоласпа-Петрівка-Дзержинське водосховище Стила і заглибився на 25 км. Вийшовши на лінію Рибинське-Андріївка, ворожі сили перерізали залізницю Волноваха-Маріуполь.
05.03 ворог просунувся далі, перекривши трасу постачання Н-20, й Маріуполь попав в оперативне оточення.
10.03. рашисти захопили Волноваху, а 17.03. поглибили оточення Маріуполя за 100 км.
Без цього прориву всю лінію фронту зі сходу від Азовського моря з висот в Широкиному і далі на північ по річці Кальміус ЗСУ тримали б малими силами, не давши себе відтіснити від Маріуполя.
А фронт із заходу зупинився б на лінії Мангуш - Розівка - Гуляй поле, що би докорінно змінило хід війни.
Якщо ворожий прорив на Волноваху відбувся не через зраду, а через "про#об", то і тоді варто знати тих винуватців, адже відомо, що "у каждой ошибки есть имя, фамилия и должность" (с).
А поки що вся вина за цей прорив лягає на командування Операції Об'єднаних Сил станом на 24.02.2022р., тобто на генерала Павлюка, який зараз командує Сухопутними військами, і його підлеглих, в зоні відповідальності яких і був даний сектор.
А шо там з затягуванням асфальту на 20 000 000 000 гривень? Все гаразд? Нема затягування?
ШОБ ТОБІ ПОВИЛАЗИЛО, ГНИДА НЕГОЛЕНА!
Асфальтом шоб тобі повилазило.
Поранених, БК, паливо, спорядження, продукти тощо не танками возять.
Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно. Тому не біймося! Боятися потрібно наслідків, до яких можуть призвести наша бездіяльність...
про що пише вже преса партнерів - New York Times...
Нижче цитата від 30 грудня 2023р.з сайту МІНІСТЕРСТВА імені Умерова в кабміні імені шмигаля ( обоє довголітні менеджери Ахмєтова = раби Єрмака = останні двоє апологети Кремлівської влади ЯНУКОВИЧА )
Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством оборони Постанову, яка розширила перелік державних органів, що можуть закуповувати товари, роботи і послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Досі цю функцію виконували обласні військові адміністрації.( додам від себе-Асоціацією міст України керує ЄРМАК).
Окрім них тепер замовниками виступатимуть Міноборони, Державна спеціальна служба транспорту і Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Тобто будівництво оборонних споруд забезпечуватиметься не за рахунок окремої бюджетної програми, а в межах видатків державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.
НАГАДУЮ значні кошти з МІСЦЕВІ БЮДЖЕТІВ голосуванням у ВР закону від ОПУ ПЕРЕДАЛИ ФЕДОРОВУ ТА МО зі шмигалем
Майже кожен гундос з наїздом на наших західних партнерів.
Чи 150 000 не зимових курток, які не дали пошити місцевим. Які здорожчали на двох митницях.
Турнікети, які ніхто не перевіряє.
Не зробили можливість медикам для переливу крові пораненим до при фронтових лікарень. Була кримінальна відповідальність. (Дівчина Аліна давінчи піднімала ці питання)
Черга за замовлення станків военного призначення вже майже на рік вперед.
А ці, тільки на трагедіях клячуть.
Скільки було наведено ворогу на ціль складів тимчасового зберігання (бо на ставці до хріна людей, прослушка залужного).
https://prm.ua/utysky-opozytsii-ta-navypusk-za-kordon-yevrokomisar-zaiavyv-pro-skarhu-vid-poroshenka/ Що означає, що його дуже і дуже роздратував черговий лист Порошенка (само собою, й інших нардепів з опозиції) з виправданням перед міжнародними партнерами, чому вони, будучи запрошеними, не змогли (не можуть) відвідати міжнародні заходи через блокування їхніх відряджень (навіть за власний рахунок чи на кошти приймаючої сторони) владою ЄрЗе ; і гловним чином роздратував через те, що вперше представник цивілізованого західного суспільства єврокомісар Олівер Варгеї його оприлюднив...
До речі, ЄрЗе роздратувався на Порошенко так сильно, що вчора й https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/1/7180810/ висралася навіть його підлегла Стефанішина в окремому в'ю упячці .
Вона срала, що https://news.online.ua/vstup-********-v-jes-stefanisina-zvinuvatila-porosenka-u-sprobi-zrivu-procesu-874112/ вважає, що дії Порошенка загрожують євроінтеграції України. Для неї особисто є "проявом найвищого цинізму" звернення Порошенка до єврокомісара з питань розширення, у якому де-факто були заклики зупинити подальший рух України в ЄС шляхом зриву переговорного процесу . Зацініть рівень брехні: Порох, який стільки зробив для євроінтеграції України - закликає "зупинити подальший рух України в ЄС шляхом зриву переговорного процесу".
Зокрема Стефінишина бреше на всі сто, ніби https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/03/1/7180810/ "це не питання однієї-єдиної конкретної особи, хоча президент Порошенко і намагається представити це саме так ".
зайдіти та заберіть!!
А як же тоді контрабанда та статки єрмака з татаровим??
питання чисто риторичне...
зеленського ж поставили асфальт класти, а не якесь там ППО виробляти!