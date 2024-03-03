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Росіянин, який їде на броні танка, намагається збити дрон, кинувши в нього автомат. ВIДЕО

Воїни 3-ї окремої штурмової бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ, за донати, внаслідок яких було придбано 300 FPV-дронів "Дикі шершні". Одним із таких бійці знищили ворожий танк разом з екіпажем.

Росіянин, який їхав на броні танка намагався збити дрон-камікадзе з антидронової рушниці, а інший окупант кинув в український безпілотник автомат, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Аеророзвідники виявили та знищили склад з боєприпасами в окупованих Олешках на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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Топ коментарі
+20
Дрон попав в "центр прінятія рєшєній"
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03.03.2024 12:11
+18
Саме так палками мавпи збивають банани-паетаму з мавпами рабсєянє адін народ...
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03.03.2024 12:08
+17
ну за що ви так з мавпами, чим же вони так завинили?
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03.03.2024 12:10
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Саме так палками мавпи збивають банани-паетаму з мавпами рабсєянє адін народ...
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03.03.2024 12:08 Відповісти
ну за що ви так з мавпами, чим же вони так завинили?
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03.03.2024 12:10 Відповісти
так саме рабсєянє навчились у мавп а не навпаки-тому мавпи стоять на сходинку вище за рабсєян...
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03.03.2024 12:17 Відповісти
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03.03.2024 12:31 Відповісти
як взагалі можна порівнювати цих кмітливих тварин з кацапами?
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03.03.2024 12:32 Відповісти
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03.03.2024 14:19 Відповісти
Тю..вони вже заяви кидали, що від ведмедів)))
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03.03.2024 12:17 Відповісти
може й десь так, але хіба-що з випорожнення ведмедів)
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03.03.2024 12:33 Відповісти
З бананами вони адиннарод, до мавп ще довгий шлях.
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03.03.2024 13:03 Відповісти
...кітайская антіронавая рушніца паламалася...
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03.03.2024 16:12 Відповісти
Дрон попав в "центр прінятія рєшєній"
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03.03.2024 12:11 Відповісти
Кацапьё,делайте антидроновые ружья полегче,что бы ими удобней было дроны сбивать,а то некоторые ружья не долетают.Не благодарите.
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03.03.2024 12:22 Відповісти
реактивна броня
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03.03.2024 12:37 Відповісти
По дрону салдат нихира не папал,
Долго сандалик над полем летал...
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03.03.2024 12:39 Відповісти
Танчик от дрона кацап защищал,
Ловко по дрону метнув автомат.
А сыну в Рязани кредит завещал
Такой, что что б и внукам долги отдавать...
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03.03.2024 13:17 Відповісти
Як би ми не глузували з кацапів, але раціональне зерно в цьому є, наприклад, ось чим можна споряджати підствольник кожного бійця замість ГП-25:
а) Сіткою, що розкривається через 5-15 м після пострілу
б) потужним зарядом дробу
с) одноразовим дуже потужним електромагнітним імпульсним пристроєм
d) одноразовою миттєвою димовою гранатою на основі фосфору.
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03.03.2024 12:57 Відповісти
на Brave1 не вдалось пробитись?
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03.03.2024 13:21 Відповісти
Интересно, если разобрать этого антидронового ружья, там внутри наверно вообще нет нипуя?
А если разницы нет, может им ради экономии средств поставлять в войска сброд мародеров такие супер-пупер мегабластеры?

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03.03.2024 13:00 Відповісти
Акела промахнувся, антидрон дав осічку - так зорі зійшлись.
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03.03.2024 13:07 Відповісти
...эволюция мокши,размахивание палкой,как развитие зародыша моцга..
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03.03.2024 13:18 Відповісти
От тупые. Банками с огурцами дроны сбиваются
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03.03.2024 13:19 Відповісти
ну и дурак , умные лапти трусами кидаются
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03.03.2024 13:24 Відповісти
Убивця, від сруськага міра, вдерся на танку до Мирної України…
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03.03.2024 13:46 Відповісти
Welcome to hell,кацапня!
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03.03.2024 14:12 Відповісти
 
 