Росіянин, який їде на броні танка, намагається збити дрон, кинувши в нього автомат. ВIДЕО

Воїни 3-ї окремої штурмової бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ, за донати, внаслідок яких було придбано 300 FPV-дронів "Дикі шершні". Одним із таких бійці знищили ворожий танк разом з екіпажем.

Росіянин, який їхав на броні танка намагався збити дрон-камікадзе з антидронової рушниці, а інший окупант кинув в український безпілотник автомат, повідомляє Цензор.НЕТ.

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