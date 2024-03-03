Росіянин, який їде на броні танка, намагається збити дрон, кинувши в нього автомат. ВIДЕО
Воїни 3-ї окремої штурмової бригади дякують спільноті Цензор.НЕТ, за донати, внаслідок яких було придбано 300 FPV-дронів "Дикі шершні". Одним із таких бійці знищили ворожий танк разом з екіпажем.
Росіянин, який їхав на броні танка намагався збити дрон-камікадзе з антидронової рушниці, а інший окупант кинув в український безпілотник автомат, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+20 Luk Viktor
показати весь коментар03.03.2024 12:11
+18 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.03.2024 12:08
+17 Kungfury Truesurvivor
показати весь коментар03.03.2024 12:10
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Долго сандалик над полем летал...
Ловко по дрону метнув автомат.
А сыну в Рязани кредит завещал
Такой, что что б и внукам долги отдавать...
а) Сіткою, що розкривається через 5-15 м після пострілу
б) потужним зарядом дробу
с) одноразовим дуже потужним електромагнітним імпульсним пристроєм
d) одноразовою миттєвою димовою гранатою на основі фосфору.
А если разницы нет, может им ради экономии средств поставлять в
войскасброд мародеров такие супер-пупер мегабластеры?