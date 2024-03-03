Сили спецоперацій знищили склад боєприпасів та російську техніку на Донецькому напрямку. ВIДЕО
Воїни-оператори одного з підрозділів ССО на Донецькому напрямку виявили низку цілей противника. Зокрема, склад боєприпасів, місце розташування та зберігання групи БПЛА противника та ретранслятор.
Всі цілі було знищено завдяки вмілим діям наших воїнів. Крім того, в ході ураження знищено 3 одиниці живої сили противника, інформує Цензор.НЕТ.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.03.2024 12:22 Відповісти Мені подобається 6
ирина ира #418568
показати весь коментар03.03.2024 13:21 Відповісти Мені подобається 6
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