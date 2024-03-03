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Сили спецоперацій знищили склад боєприпасів та російську техніку на Донецькому напрямку. ВIДЕО

Воїни-оператори одного з підрозділів ССО на Донецькому напрямку виявили низку цілей противника. Зокрема, склад боєприпасів, місце розташування та зберігання групи БПЛА противника та ретранслятор.

Всі цілі було знищено завдяки вмілим діям наших воїнів. Крім того, в ході ураження знищено 3 одиниці живої сили противника, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Росіянин, який їде на броні танку, намагається збити дрон, кинувши в нього автомат. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981)


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Чергова гарно виконана робота-всім виконавцям черговий респект...
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03.03.2024 12:22 Відповісти
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03.03.2024 13:21 Відповісти
 
 