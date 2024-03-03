Ветеран із 13 пораненнями Роман Сивків служить у ТЦК та закликає поважати представників військкоматів: "Навіть людині з протезом ухилянти скажуть, що не підуть воювати". ВIДЕО

Ветеран із 13 пораненнями Роман Сивків, який є військовослужбовцем в одному із РТЦК та СП Львова, закликає з повагою ставитися до представників ТЦК.

Відповідне відеозвернення Сивківа опублікував Львівський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

У відео Роман Сивків із позивним "Кіборг" розповідає, що з 2014 року брав участь у боях із ворогом на Донеччині та Луганщині, зазнав 13 поранень, нині обмежено придатний за станом здоров'я та переведений у ТЦК для подальшого проходження служби.

За його словами, разом із ним у ТЦК теж служать ті, хто був важко поранений на фронті.

"У ТЦК переведені мої побратими, які з честю та гідністю виконували свій службовий обов'язок. А ухилянти, якщо навіть до них підійде людина на протезі, вони скажуть: та ми не будемо служити", - зазначає Сивків.

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Він також нагадує, що захищати країну - обов'язок кожного українця. Військовий обурений поведінкою та хамством ухилянтів на вулицях українських міст та закликає суспільство підтримати службовців ТЦК та СП, які проводять мобілізаційну роботу.