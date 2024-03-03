Ветеран із 13 пораненнями Роман Сивків служить у ТЦК та закликає поважати представників військкоматів: "Навіть людині з протезом ухилянти скажуть, що не підуть воювати". ВIДЕО
Ветеран із 13 пораненнями Роман Сивків, який є військовослужбовцем в одному із РТЦК та СП Львова, закликає з повагою ставитися до представників ТЦК.
Відповідне відеозвернення Сивківа опублікував Львівський обласний ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.
У відео Роман Сивків із позивним "Кіборг" розповідає, що з 2014 року брав участь у боях із ворогом на Донеччині та Луганщині, зазнав 13 поранень, нині обмежено придатний за станом здоров'я та переведений у ТЦК для подальшого проходження служби.
За його словами, разом із ним у ТЦК теж служать ті, хто був важко поранений на фронті.
"У ТЦК переведені мої побратими, які з честю та гідністю виконували свій службовий обов'язок. А ухилянти, якщо навіть до них підійде людина на протезі, вони скажуть: та ми не будемо служити", - зазначає Сивків.
Він також нагадує, що захищати країну - обов'язок кожного українця. Військовий обурений поведінкою та хамством ухилянтів на вулицях українських міст та закликає суспільство підтримати службовців ТЦК та СП, які проводять мобілізаційну роботу.
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https://www.radiosvoboda.org/a/uchebky-zsu-umovy-navchannya-mobilizatsiya-pidhotovka-rekruty/32835859.html
З.І. Чому АКБ "ЛУЧ" працює на 50% можете дати відповідь ?
розмовляти нема про шо . оновлюй мєтодичку..
https://buh.ligazakon.net/news/219386_genshtab-nazvav-pratsvnikv-yakikh-robotodavts-ne-mozhut-bronyuvati-vd-moblzats
https://buh.ligazakon.net/news/219386_genshtab-nazvav-pratsvnikv-yakikh-robotodavts-ne-mozhut-bronyuvati-vd-moblzats
Ви хоч самі зрозуміли що ви сказали? Чи у вас Гугл транслейт зламався, пане Пьотр.
Щоб зрозуміти хто такий швондєр мені треба було пошукати в інтернеті що воно таке бо ви старі пенсіонери тільки і дивитесь совкові фільми або читаєте книжки всяких кацапських авторів типу Булгакова і тоді всюди тулите відсилки на них так що іншим незрозуміло. Нормальні українці такий хлам не читають.
яку веде рф- московія проти Україні..
дякуємо героям, справжнім воїнам-захисникам, які боронять святу землю від москви-орди!
ганьба ухилянтам, ждунам, колаборантам!
Слава ЗСУ!
Людина не може бути прикладом чи вирішувати за іншу людину робити вчинки, якщо останній не бажає розділити участь заявника.
Вибір людини не залежить від якості роботи ТЦК, тільки від розвитку.
Обов'язок - це зобов'язання перед суспільством.
Низький рівень життя з не цінив цю послідовність.
Дивно, що такі речі не аналізують.
Взагалі то відчувається дуже примітивні вирішення проблем.
Військові не можуть відповідати за якість майнового забезпечення.
За планування в будівництві укріплень, якщо не мають можливості впливати на своєчасне і повне фінансове забезпечення.
Як можна вживати терміни "роки" в законах, коли держава не знає що буде через півроку?
Добре, коли ветеранам пропонують таку службу. Погано, що це не впливає на мотивацію не розвинутого населення.