Наслідки ракетного удару РФ по Покровську: 3 поранених, пошкоджено газогін. ВIДЕО
У Покровську ліквідують наслідки ворожого обстрілу. О 6:30 російська ракета вдарила по житловому кварталу міста. Поранення отримали 3 людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, шкоди зазнали 14 багатоповерхівок, 4 приватні будинки і 2 заклади освіти. Окупанти пошкодили газогін, тому 1800 абонентів наразі лишаються без газу. Переважно вибухова хвиля вибила в оселях вікна та двері.
"Наразі на місці обстрілу людям надається допомога у відновленні пошкодженого майна. Відповідні служби ремонтують газогін. Газопостачання планують відновити найближчим часом", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що рашисти завдали ракетних ударів по Покровську, пошкоджено багатоповерхівки та заклади освіти
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