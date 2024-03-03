Дрон-камікадзе вистежив окупантів, які евакуювали свій танк, та вдарив по скупченню військових 291 гвардійського мотострілкового полку РФ. ВIДЕО 18+

Український дрон-камікадзе вистежив окупантів зі 291-го гвардійського мотострілкового полку, які евакуювали свій танк, та вдарив по скупченню російських військових.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Російські окупанти 291-го гвардійського мотострілкового полку евакуювали танк Т-80 в районі Роботиного Запорізької області. Настрій у росіян був піднятий, адже за їх словами "все в штатному режимі, техніку вдалося витягнути".

"Все буде чудово, хлопці, працюємо! А тепер треба швидко валити звідси", - казали окупанти

По дорозі росіян помітив український дрон, але він їх не атакував, а вистежив до самого місця дислокації. Пізніше наш безпілотник вдарив скупченню військових 291 гвардійського мотострілкового полку РФ.

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