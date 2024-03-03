Дрон-камікадзе вистежив окупантів, які евакуювали свій танк, та вдарив по скупченню військових 291 гвардійського мотострілкового полку РФ. ВIДЕО 18+
Український дрон-камікадзе вистежив окупантів зі 291-го гвардійського мотострілкового полку, які евакуювали свій танк, та вдарив по скупченню російських військових.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Російські окупанти 291-го гвардійського мотострілкового полку евакуювали танк Т-80 в районі Роботиного Запорізької області. Настрій у росіян був піднятий, адже за їх словами "все в штатному режимі, техніку вдалося витягнути".
"Все буде чудово, хлопці, працюємо! А тепер треба швидко валити звідси", - казали окупанти
По дорозі росіян помітив український дрон, але він їх не атакував, а вистежив до самого місця дислокації. Пізніше наш безпілотник вдарив скупченню військових 291 гвардійського мотострілкового полку РФ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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я бачив здорових, вмотивованих підарасів
аж ніяк не схожих на чмобіків та зеків
Слава Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!!
ловили на живця
а всі хробаки "розмотані"......
А ми будемо донти.
Пи.Си. Цікаво що то таке за дрон уїбав, що такі пошкодження?
Можливо дядько Хімарс завітав з перевіркою якості ремонту "евакуйованого" танка і роздачею "нагород" всім причетним.
Оглянись і подивись куди ти вскочив ..... може в ще більшу халепу
друге відео - уработалісь, ****** как харашо.
Бохдрон с вами 💥
Це що за беспілотник так вдарити може??
Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления - до 150 км.