УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11077 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
30 142 100

Обгорілі тіла окупантів валяються біля щойно підбитого російського бронетранспортера. ВIДЕО

Бійцям 47-ї окремої механізованої бригади вдалося зупинити російський наступ. Воїни уточнюють, що ліквідувати штурмову групу окупантів вдалося за допомогою ударних дронів. Бійці знищили ворожий БТР, що використовувався для висадки бійців, разом з десантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно догораючу ворожу техніку та тіла ліквідованих окупантів.

Дивіться: Наші воїни на БМП Bradley розгромили цілу групу російських штурмовиків на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) БТР (280) 47 окрема механізована бригада (265)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+57
Це інсталяція "Дружба братскіх народов".
показати весь коментар
03.03.2024 18:29
+50
Це просто треш! Шось довго цю красу не викладали на Цензорі! В Бутусова цей відос вже з ранку приносить радість та задоволення! То кацапів з Бредліка розмотали! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
03.03.2024 18:31
+46
Відірвані ноги, тулуби в шмаття, запечені виродки, що може бути краще? Тільки ще більше такого!
показати весь коментар
03.03.2024 18:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це інсталяція "Дружба братскіх народов".
показати весь коментар
03.03.2024 18:29 Відповісти
...ані думалі што іх пранєсьот...
показати весь коментар
03.03.2024 19:10 Відповісти
вони ніхера не думали.
показати весь коментар
03.03.2024 19:42 Відповісти
Думаю, деяких пронесло.
показати весь коментар
04.03.2024 09:03 Відповісти
шашлик на грилі
показати весь коментар
03.03.2024 19:17 Відповісти
Це просто треш! Шось довго цю красу не викладали на Цензорі! В Бутусова цей відос вже з ранку приносить радість та задоволення! То кацапів з Бредліка розмотали! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
03.03.2024 18:31 Відповісти
25мм автоматична гармата, яка бронебійними пробиває всі типи БМП/БТР засрашки - це страшна зброя. Бо в неї БК - 900 пострілів. А БК для кулемета - 2340 пострілів.

Для порівняння, в української БТР-94 або БТР-4 для спареної 23мм гармати БК - 200/400 пострілів. А БК для кулемета - 250-2000 пострілів (в залежності від моделі та виду бойового модуля)...
показати весь коментар
03.03.2024 22:19 Відповісти
фпв на 0:58 хорошо попал. страйк прямо
показати весь коментар
03.03.2024 18:34 Відповісти
за допомогою ударних дронів !!!

це ж круто ! це реально круто !

показати весь коментар
03.03.2024 19:00 Відповісти
У цього Героя дитинка народилася! Слава Богу! Слава
нашим Захистникам!
показати весь коментар
03.03.2024 19:25 Відповісти
1 FPV дрон уничтожает 11 русскихhttps://twitter.com/i/status/1764281551527793039
показати весь коментар
03.03.2024 19:09 Відповісти
Відірвані ноги, тулуби в шмаття, запечені виродки, що може бути краще? Тільки ще більше такого!
показати весь коментар
03.03.2024 18:34 Відповісти
Прожаркою задоволений!
показати весь коментар
03.03.2024 20:19 Відповісти
Кацапи-гриль
показати весь коментар
03.03.2024 22:25 Відповісти
В кінці - останній день Помпеї.
показати весь коментар
04.03.2024 09:05 Відповісти
Якби Ви це написали раніше, то був би топ-коментар! Візьміть всі мої лайки!👍
показати весь коментар
04.03.2024 14:47 Відповісти
Оце так пошматувало кацапських недолюдків!
показати весь коментар
03.03.2024 18:35 Відповісти
Бред-лі?
показати весь коментар
03.03.2024 18:36 Відповісти
Там скоро і ведмеді заведуться.. стільки тухлятини валяється навколо..
показати весь коментар
03.03.2024 18:37 Відповісти
Бо не треба порушувать ПДР.
показати весь коментар
03.03.2024 18:37 Відповісти
перевищили швидкість чи ремені безпеки не пристебнуті були?
показати весь коментар
03.03.2024 18:48 Відповісти
тренділи по мобільнику без гарнітури. Таке не припустимо у ********* світі.
попривикали в себе на болотах їздити як кому заманеться:

показати весь коментар
03.03.2024 19:49 Відповісти
передивився - помітив, що ще й без реєстраці ....
показати весь коментар
03.03.2024 18:50 Відповісти
та там цілий букет, от терпець і увірвався.
показати весь коментар
03.03.2024 19:50 Відповісти
0.18
механік-водій не хотів "продуватися" на драгері, тому його козаки із 47-ої "задули" назад в ******** через відкритий люк......
показати весь коментар
03.03.2024 20:19 Відповісти
Вои всі ПДРси!
показати весь коментар
03.03.2024 19:06 Відповісти
1:59 - сталевар
показати весь коментар
03.03.2024 18:41 Відповісти
Вибухове знайомство російської БМП- з нашим Бредлі 💥
показати весь коментар
03.03.2024 18:41 Відповісти
Шедевр
показати весь коментар
03.03.2024 18:42 Відповісти
А як мчали ці смажеі нелюді. Мабуть до пекла поспішали
показати весь коментар
03.03.2024 18:42 Відповісти
Є бажання "закобзонити їх ще разів з десять..
показати весь коментар
03.03.2024 18:43 Відповісти
Боже, яка краса! Дякую виконавцям!
показати весь коментар
03.03.2024 18:44 Відповісти
Оскар за спецефекти
показати весь коментар
03.03.2024 18:45 Відповісти
знято! і без дублів......
показати весь коментар
03.03.2024 18:52 Відповісти
Цю красу з учора на фісбуці крутять... як заспокійливе для панікерів , осіб з нестійкою психікою, дітям і вагітним жінкам.
показати весь коментар
03.03.2024 18:46 Відповісти
30-ткой обраборали?
показати весь коментар
03.03.2024 18:49 Відповісти
25-мм пушка M242 Bushmaster
показати весь коментар
03.03.2024 18:54 Відповісти
Темп стрельбы 100 или 200 выстрелов в минуту. Максимальная скорострельность M242 - 500 выстрелов в минуту. Пушка имеет двухленточное питание, позволяющее быстро переходить с одного типа выстрелов на другой.
показати весь коментар
03.03.2024 18:56 Відповісти
так дрони чи гармата

здається таки бушмастер
показати весь коментар
03.03.2024 19:01 Відповісти
комплекс,,,,
показати весь коментар
03.03.2024 19:02 Відповісти
... красівоє

показати весь коментар
03.03.2024 19:13 Відповісти
Гармата , будь якого калібру залишає вирви як мінімув пів метра у глибину . Й навіть міномет інакше вражує ворога . А тут явно кулемет великого калібру . Тобто згоден , що це бушмайстер ...
показати весь коментар
03.03.2024 19:54 Відповісти
все, що має калібр більше 22мм - гармата. Просто вона автоматична і стріляє бронебійними. Наприклад, та ж ЗУ-23-2 - це теж гармата і в якості ********** використовує не патрони, а снаряди
показати весь коментар
04.03.2024 00:18 Відповісти
Ваше визначення трохи застаріле . Технології змінуються й тому зараз як ранійше (не усі а багато хто) визначав гармати не по калібру , а принципу дії . Тобто стрілецька зброя відрізняється тим , що там сріляють кулями , а гарматах -- снарядами . Тобто . У кулі головне ураження це - кінетична енергія кулі . Навіть у розривних куль -- кінетична енергія це головне ... А у гармати головне ураження -- це підрив "бойової частини" . Гаубичний запал може уражати ціль навіть не маючи горізонтальної складовою кінетичної енергії
показати весь коментар
09.03.2024 19:06 Відповісти
Не по темi... Але... https://www.youtube.com/watch?v=uDPUbR6x6dc
показати весь коментар
03.03.2024 19:30 Відповісти
M242 пробиває броню цієї ******** з 2.5 км. Водятел БТРа навіть не встиг вилізти. Дрончики гарно довершили справу.
показати весь коментар
03.03.2024 20:12 Відповісти
на 0.18 водій-механік намагався відкрити люк.....
показати весь коментар
03.03.2024 20:23 Відповісти
Братья уработались.
показати весь коментар
03.03.2024 18:50 Відповісти
братья?
показати весь коментар
03.03.2024 18:57 Відповісти
монголоїдні кацапи-покручі
показати весь коментар
03.03.2024 19:51 Відповісти
Живучие цуки...как тараканы...
показати весь коментар
03.03.2024 18:54 Відповісти
Рекламний проспект роботи Бредлі. За участь у масовці оркам заплатив карлік з бюджету мордору.
показати весь коментар
03.03.2024 18:55 Відповісти
"Под Бердичами положили 15 омсбр в полном составе за 4 дня."
показати весь коментар
03.03.2024 18:56 Відповісти
А казали, що це інсталяція, тобто натаскали туди трупів з округи
показати весь коментар
03.03.2024 19:01 Відповісти
Скорее всего, штабелировали для отправки на родную говень, уж больно кучно лежат...
показати весь коментар
03.03.2024 19:11 Відповісти
Якби зносили, то викладали б рядочком пузом до зеніта. Крім того 90% знищуються вибухами, а таких без пакета не збереш.
показати весь коментар
03.03.2024 22:05 Відповісти
Йшли на Берлін але "полетять на Чорному тюльпані на болота, на Самару..."
Це їм за знущання над українцями і вбивства невинних людей!
показати весь коментар
03.03.2024 20:07 Відповісти
Феодосийский нефтепровод своей грудью сбил Дрон
показати весь коментар
03.03.2024 19:03 Відповісти


Не "... тіла ..." а "... трупи ..."
показати весь коментар
03.03.2024 19:05 Відповісти
То в кінці відео Термінатор ?
показати весь коментар
03.03.2024 19:06 Відповісти
Ні...Це рептилоїд з того НЛО що недавно з дрона зафільмували ЗСУ Його випадково підсмажили.
показати весь коментар
03.03.2024 19:59 Відповісти
Поджаренная русалка.
показати весь коментар
03.03.2024 20:00 Відповісти
Кіборги це в нас. У орків - некроморфи,цей схожий на "Стрибуна" із Dead Space
показати весь коментар
03.03.2024 20:05 Відповісти
Жесть. Нормальну армію з нормальних людей таке б уже спинило. Але не цих.
показати весь коментар
03.03.2024 19:11 Відповісти
АниЗаЦаряСваего
показати весь коментар
03.03.2024 19:27 Відповісти
Цікаво, а чим так якісно окучили цю банду *********?
показати весь коментар
03.03.2024 19:22 Відповісти
Бредлі....
показати весь коментар
03.03.2024 19:24 Відповісти
В следствие попадания двух ракет ПТРК по украинской БМП M2A2 ODS-SA "Bradley" Одна из ракет попала в бортовые блоки динамической защиты ARAT, полностью сдержавших удар. Другая только зацепила блоки на башне машины. БМП осталась на ходу, никто из членов экипажа не пострадал
показати весь коментар
03.03.2024 19:24 Відповісти
Ну, недаром говорят "как вы яхту назовете, так она и поплывет" - а Омар Брэдли как раз и был известен привычкой всегда стараться минимизировать потери среди своих солдат.
показати весь коментар
03.03.2024 21:13 Відповісти
Копчені окупанти, один згорів до кісток. Ну їм все рівно, як перли так і пертимуть.
показати весь коментар
03.03.2024 19:25 Відповісти
Історія про те як би у нас було б/к
показати весь коментар
03.03.2024 19:40 Відповісти
Ну мені подобається коли цапи бігають, горять , суєтяться (палій)
показати весь коментар
03.03.2024 19:47 Відповісти
Судяи по відео , жодному коллорадо-таргану не вдалось втікит від українського дихлофосу . Ось це я називаю : "На добранічь , діти" солодких усім снів !
показати весь коментар
03.03.2024 19:49 Відповісти
Найпозитивніше відео. Дякую нашим хлопцям за таку працю.
показати весь коментар
03.03.2024 19:56 Відповісти
на концерті у кобздона буде штирить шашликами. круто обійшлися з асвабадітілямі.
показати весь коментар
03.03.2024 20:09 Відповісти
Это уже хорошие русские. Холодные русские САМЫЕ хорошие.
показати весь коментар
03.03.2024 20:19 Відповісти
Горіть в пеклі, гандони кацапські
показати весь коментар
03.03.2024 20:19 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2024 20:22 Відповісти
2:15 - фотка витірана гарна буде на 9 травня на палку.
показати весь коментар
03.03.2024 20:41 Відповісти
Прожарка тараканов. Ничего, кроме мерзости
показати весь коментар
03.03.2024 20:51 Відповісти
Шо за такий почерк дрона, та як снарядами с кассетной начинкой обезвреживал данный участок.
показати весь коментар
03.03.2024 20:57 Відповісти
Ще й кацапы попались такие послушные , кучковались правильно.
показати весь коментар
03.03.2024 20:58 Відповісти
Там в небе какие-то бугаи льотают - на земле не тени, а монстры от них.
показати весь коментар
03.03.2024 21:04 Відповісти
Картина, типо, Сирия-2...

Триста лучших «ихтамнет»
Искали удачу
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.
показати весь коментар
03.03.2024 21:15 Відповісти
Один там якийсь дуже блідий лежить, напевно не дуже добре себе почуває.
показати весь коментар
03.03.2024 21:25 Відповісти
А там возможно еще и 2-3 цапорылых, шеретовкой вниз шлангуют. Жаль контрольного не было.
показати весь коментар
03.03.2024 21:38 Відповісти
Красивое, смачне!
показати весь коментар
03.03.2024 22:22 Відповісти
Добро пожаловать в АД!Нефуйшастать
показати весь коментар
03.03.2024 23:23 Відповісти
От же ж ефективні ті "Бредлі", побільше б їх. А щодо орків - ніякої жалості чи співчуття після одеських немовлят: не в пеклі горіть, а ще тут палайте, суки
показати весь коментар
04.03.2024 00:01 Відповісти
НІЧОГО НОГОВО - рузке виграти багато війн втрачаючи в 3-7 разів більше. Вони добиваються результату встилаючи все трупами. Інакше вони не воюють
показати весь коментар
04.03.2024 00:13 Відповісти
ПОТЕРЬ НЕТ ОДИН УБИТ ДВОЕ РАНЕНЫ....
показати весь коментар
04.03.2024 00:33 Відповісти
показати весь коментар
04.03.2024 01:22 Відповісти
Гарно прожарений кацап, хоч його і видно в тепловізор, є хорошим кацапом.
показати весь коментар
04.03.2024 04:41 Відповісти
То шо, свинособакам на Берлин уже не надо?
показати весь коментар
04.03.2024 04:50 Відповісти
Шкварочки
показати весь коментар
04.03.2024 09:47 Відповісти
черга на білі лади на 2 роки вперед..
показати весь коментар
04.03.2024 10:25 Відповісти
Красиво))) лишнехромосомные на поджарке...
показати весь коментар
04.03.2024 10:31 Відповісти
як їх гостинно зустріли!
показати весь коментар
04.03.2024 11:42 Відповісти
На це можна дивитися вічно, як на воду, що тече, вогонь і як працюють люди)
показати весь коментар
04.03.2024 15:58 Відповісти
 
 