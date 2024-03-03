Обгорілі тіла окупантів валяються біля щойно підбитого російського бронетранспортера. ВIДЕО
Бійцям 47-ї окремої механізованої бригади вдалося зупинити російський наступ. Воїни уточнюють, що ліквідувати штурмову групу окупантів вдалося за допомогою ударних дронів. Бійці знищили ворожий БТР, що використовувався для висадки бійців, разом з десантом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно догораючу ворожу техніку та тіла ліквідованих окупантів.
Топ коментарі
+57 Colt
показати весь коментар03.03.2024 18:29
+50 Дмитрий Питалов #420485
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+46 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар03.03.2024 18:34
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Для порівняння, в української БТР-94 або БТР-4 для спареної 23мм гармати БК - 200/400 пострілів. А БК для кулемета - 250-2000 пострілів (в залежності від моделі та виду бойового модуля)...
це ж круто ! це реально круто !
нашим Захистникам!
попривикали в себе на болотах їздити як кому заманеться:
механік-водій не хотів "продуватися" на драгері, тому його козаки із 47-ої "задули" назад в ******** через відкритий люк......
здається таки бушмастер
Це їм за знущання над українцями і вбивства невинних людей!
Не "... тіла ..." а "... трупи ..."
Триста лучших «ихтамнет»
Искали удачу
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе.