Обгорілі тіла окупантів валяються біля щойно підбитого російського бронетранспортера. ВIДЕО

Бійцям 47-ї окремої механізованої бригади вдалося зупинити російський наступ. Воїни уточнюють, що ліквідувати штурмову групу окупантів вдалося за допомогою ударних дронів. Бійці знищили ворожий БТР, що використовувався для висадки бійців, разом з десантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно догораючу ворожу техніку та тіла ліквідованих окупантів.

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