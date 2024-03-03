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Новини Відео
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Цього тижня російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "шахедів" та понад 40 ракет, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 739-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

"Нам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків. Саме тих, які скидають ці бомби і вбивають.
Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків. Це правильна динаміка їхніх втрат.

І чим більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, чим далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, тим більше українських життів буде врятовано.

Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Ми здатні це забезпечити. Кожен із партнерів знає, що необхідно.

Головне - політична воля, щоб усе реалізувати. Щоб дати саме такий рівень постачання, який допоможе. Якщо цього не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії - якщо Америка чи Європа програють іранським "шахедам" чи російським винищувачам.

Не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю. Наші спільні успіхи мають бути відчутними - усіх у світі, хто цінує життя", - наголосив Зеленський.

Читайте: Зеленський: У Головкома - карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах

Автор: 

Зеленський Володимир (23973) звернення (607)


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Топ коментарі
+31
ЗЄ - сама найдорожча та наймарніша утриманка в історії.
Виглядає мерзенно.
Розмовляє наче ригає.
Нічого корисного робити не вміє.
Все, за що береться, спаплюжує та просирає.
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03.03.2024 21:40
+26
На содержание Президента в день бюджет тратит 5 000 000 гривень! Самый дорогие видосы в истории!
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03.03.2024 21:35
+20
Статист гундосний знову гундосить.....
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03.03.2024 21:31
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Статист гундосний знову гундосить.....
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03.03.2024 21:31 Відповісти
Вже третій раз ганяв в Оман і срати хотів на українців
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03.03.2024 21:36 Відповісти
влада Ермакозрадників- вороги України , бо не й дуть на коаліцію та уряд єдності від ВР та до перемоги на тлі слабкої юридичноНЕвиваженої ситуації з Президентом . А керувати Єрмаком -точно вже кульгавому буде ЗАСЬ!!!
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03.03.2024 21:37 Відповісти
"керувати Єрмаком"- трохи невірний від мене , хоча й зрозумілий усім термін розшифрую так - ХРІН ВЖЕ ЗЕКУЛЬГАВИЙ БУДЕ працювати ще й президентом в офісі Єрмака!
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03.03.2024 21:51 Відповісти
Треба трішечки почекати коли у кацапів закінчаться бомби і ракети😱
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03.03.2024 21:43 Відповісти
спасиба, вова !
ты сделал все что смог....
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03.03.2024 22:10 Відповісти
вова, кінчай муйню молоть !

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03.03.2024 22:13 Відповісти
Тре їх потужно асфальтом закидати!
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03.03.2024 21:31 Відповісти
Ваша посада статист чи президент воюючої держави? Сором вам такі відео випускати.
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03.03.2024 21:32 Відповісти
його посада президент офісу Єрмака
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03.03.2024 22:19 Відповісти
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -

караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
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03.03.2024 21:33 Відповісти
А ЗЄ їх всіх цим відосиком наповал!!!

І це він ще пісюном на Північ не махав...
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03.03.2024 21:34 Відповісти
На содержание Президента в день бюджет тратит 5 000 000 гривень! Самый дорогие видосы в истории!
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03.03.2024 21:35 Відповісти
ЗЄ - сама найдорожча та наймарніша утриманка в історії.
Виглядає мерзенно.
Розмовляє наче ригає.
Нічого корисного робити не вміє.
Все, за що береться, спаплюжує та просирає.
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03.03.2024 21:40 Відповісти
"Розмовляє наче ригає" - це топ
Нагадало пісню Кузьми у виконанні Злий репер Зеник - Металісти, хоча там одне матюччя але життєво так сказати.
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03.03.2024 21:48 Відповісти
науково ці звуки називаються "хрипливе пердіння"
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03.03.2024 22:55 Відповісти
В'їби по них асфальтом!
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03.03.2024 21:35 Відповісти
Вечірний статіст за работою гидотно коли кожний вечір брехня та пустота
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03.03.2024 21:36 Відповісти
Ну який ти президент, йди працювати в статисти,!!! Єпанько, як воно вже задолбало!!!
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03.03.2024 21:39 Відповісти
а скільки волосків на жопі путіна лишилося підрахував ?
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03.03.2024 21:42 Відповісти
словоблудный, ты зачем патриотов, спасших страну в тюрьмах держишь, зачем снял Залужного и сдаёшь страну кацапам?
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03.03.2024 21:43 Відповісти
В Одесі стільки загиблих дітей що нема поводу день трауру оголосити не його діти гинуть українців то фіг з ним вечірне шоу продовжується
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03.03.2024 21:44 Відповісти
Без вечірнього гундосу як без дози коксу, не може жити.
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03.03.2024 21:50 Відповісти
Вова, тоьі шо, повилазило? Які вони терорісти? Вони окупанти.
Да, чуть не забув - шоб тбі повилазило, гнида неголена.
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03.03.2024 21:45 Відповісти
У Вас сталеві нерви, щоб слухати те хрипате непорозуміння
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03.03.2024 21:51 Відповісти
Дивіться, парахабіти! Наша неголена макака, мало того що розмовляє, так ще вашу НАТУ соромить.
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03.03.2024 21:46 Відповісти
Насправді Україна дуже міцна держава і хоч за це можна порадіти. Скільки ракет ще ні в кого не випускали за всю історію ******** війн і щоб після цього держава не з самою кращою армією могла ще після такого вести спротив всім тварюкам назло.
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03.03.2024 21:48 Відповісти
щоб після цього держава не з самою кращою армією могла ...

ти не плутай поняття Держава і поняття Країна.

бо держава якраз у нас ніхіра не робить, не може і навіть не намагається
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03.03.2024 22:57 Відповісти
Это в переводе на асфальт сколько километров?
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03.03.2024 21:48 Відповісти
голобородько уже готов сдавать Украину после последнего Омана,они себя сдесь уже не видят,украденные у нас деньги уже в банках Европы и Америки
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03.03.2024 21:49 Відповісти
Від людей не заховатись!
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03.03.2024 22:53 Відповісти
асфальт, розмінований чонгар, зняті клістрони, мародерство на армії - це чотири ухилянт і наркомант , чи ні ?
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03.03.2024 21:50 Відповісти
Считать научился.
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03.03.2024 21:50 Відповісти
... Невдовзі чергова річниця шашлики смажити...(((...
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03.03.2024 21:51 Відповісти
Коли ти вже зажмуришся від передозу,наркоман з комплексом Наполеона?!
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03.03.2024 21:52 Відповісти
Відосіки не заміняють ракет,снарядів закатаних в асфальт,і гроші в твоїх офшорах.
Дорги на яких ти зараз крадеш не заміняють укріплень
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03.03.2024 21:55 Відповісти
Може ти зібрав ООН?

Може міжнародну конференцію?

Може сходив в тур до Африки щоб переманити її на нашу сторону бо зараз це не так?

Шо ти зробив як Президент який по факту дипломат?
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03.03.2024 21:56 Відповісти
Вечерний гундосік запіляв. Кожен день піляє.
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03.03.2024 22:14 Відповісти
Так что,шашлыки отменяются?
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03.03.2024 21:57 Відповісти
... Поцілуй в лоб Кошового та разом з ним на нуль...
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03.03.2024 21:58 Відповісти
під образ якої людини він грає роль, під кого він косить, що має подумати середньогостатистичний ідот з 73% що оце зробили з країною, я бачу далеку некомпетентну фальшиву гниду
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03.03.2024 22:01 Відповісти
знобу буба, речник опи - давно не чули
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03.03.2024 22:06 Відповісти
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03.03.2024 22:06 Відповісти
сядуть усє !
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03.03.2024 22:15 Відповісти
Страшенно розумний, аж страшно . До мурах. А дЄрмак ще розумніший ВИСНОВОК ОДИН: коли артист грає роль блазня, то це якось виходить. Але коли навпаки. Блазень намагається бути артистом, то це виходить кумедно. Ось і цей відосик знову викликав відразу і сміх крізь сльози. Невже ця пика - президент, невже це гундосий вважає себе Наполеоном чи Черчилем ? Ті оточували себе у першу чергу розумними ПОЛІТИКАМИ (підкреслюю на слові політик) та ПОЛКОВОДЦЯМИ. А цей оточився всією своєю босотою з ківіну (це означає без належної освіти та політичного досвіду на будь-якій партійній посаді вищого рівня) і оточив ще й всі три гілки влади в Україні. Зникни НЕЧИСТА ! ! Сором України.
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03.03.2024 22:07 Відповісти
А скільки дронів, ракет і КАБів зробив Укроборонпром за цей тиждень?
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03.03.2024 22:11 Відповісти
ХВЬОДОРОВУ ж віддали усі бюджети місцевих органів влади, котрі тепер не можуть будувати фортификацийні споруди .
Умєров сказав будуть разом з центаралоьним бюджетом будувати _ ТА ТІЛЬКЕИ СКАЗАВ!!!
Мародерня +ЗРАДА а лінії оборони без захисту - ВЛАДА МАРОДЕРІВ УБИВЦЬ
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03.03.2024 22:18 Відповісти
найшашличніше бюро статистики!

цей мародер та зрадник мав 5 років; вони, на щастя, добігають кінця
потім - суд, пожиттєве і ніякого коксу, мівіни, скумбрії по 8, тенісу, вінішка і піаніни...

клоуна з їрмаками - за грати!
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03.03.2024 22:18 Відповісти
У нього ще є шанс залишитися президентом переможцем разом з країною- викинути з ОПУ ліжка борделю Єрмака й поставив столи простих клерків -помічників кульгавого Президента при ПАРЛАМЕТІ з оновленою коаліцією перемоги . А якщо у ВІЙНІ в парламенті є опозиція та влада - ТО ХТОСЬ З НИХ ВОРОГ ТОЧНО !!!
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03.03.2024 22:24 Відповісти
Я підрахував якщо замість офіса президента та телемарафона фінансувати закупівлі КАБ-500 то вийде понад 1500 шт.
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03.03.2024 22:25 Відповісти
на економії мівіни, поїздок і перельотів зешобли можна ще 1500 шт. закупити...
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04.03.2024 08:50 Відповісти
Треба тоді казати як є.А ми вже вкрали 400 млн з тих 17 млрд.Дякую я вам нічого не винен.
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03.03.2024 23:13 Відповісти
А ти, замість того, щоб організувати виробництво дронів, щоб мочити ними по території **********, знімаєш черговий дебільний відосик!
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03.03.2024 23:39 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне. Немає слів
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04.03.2024 00:11 Відповісти
Це схоже на велику кількість проблем... Проблем з крилами і з бомбами.

Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.
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04.03.2024 01:01 Відповісти
А що побудував наш президент і його офіс знищення України???
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04.03.2024 08:28 Відповісти
 
 