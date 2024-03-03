Цього тижня російські терористи вже використали майже 400 керованих авіабомб, понад 50 "шахедів" та понад 40 ракет, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 739-го дня війни.
Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.
"Нам вдалося тільки за цей тиждень збити сім російських військових літаків. Саме тих, які скидають ці бомби і вбивають.
Від початку лютого Росія втратила 15 військових літаків. Це правильна динаміка їхніх втрат.
І чим більше буде наших можливостей збивати російську авіацію, чим далі на нашій окупованій території ми будемо знищувати російську логістику, тим більше українських життів буде врятовано.
Ця війна повинна стати безнадійною саме для Росії, саме для терористів. І вони повинні максимально відчути, що є сила, яка знищує тих, хто хоче знищувати життя. Ми здатні це забезпечити. Кожен із партнерів знає, що необхідно.
Головне - політична воля, щоб усе реалізувати. Щоб дати саме такий рівень постачання, який допоможе. Якщо цього не буде, це стане однією з найбільш ганебних сторінок історії - якщо Америка чи Європа програють іранським "шахедам" чи російським винищувачам.
Не варто заохочувати російське зло ані слабкістю рішень, ані затримками в постачанні чи нерішучістю. Наші спільні успіхи мають бути відчутними - усіх у світі, хто цінує життя", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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ты сделал все что смог....
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
І це він ще пісюном на Північ не махав...
Виглядає мерзенно.
Розмовляє наче ригає.
Нічого корисного робити не вміє.
Все, за що береться, спаплюжує та просирає.
Нагадало пісню Кузьми у виконанні Злий репер Зеник - Металісти, хоча там одне матюччя але життєво так сказати.
Да, чуть не забув - шоб тбі повилазило, гнида неголена.
ти не плутай поняття Держава і поняття Країна.
бо держава якраз у нас ніхіра не робить, не може і навіть не намагається
Дорги на яких ти зараз крадеш не заміняють укріплень
Може міжнародну конференцію?
Може сходив в тур до Африки щоб переманити її на нашу сторону бо зараз це не так?
Шо ти зробив як Президент який по факту дипломат?
Умєров сказав будуть разом з центаралоьним бюджетом будувати _ ТА ТІЛЬКЕИ СКАЗАВ!!!
Мародерня +ЗРАДА а лінії оборони без захисту - ВЛАДА МАРОДЕРІВ УБИВЦЬ
цей мародер та зрадник мав 5 років; вони, на щастя, добігають кінця
потім - суд, пожиттєве і ніякого коксу, мівіни, скумбрії по 8, тенісу, вінішка і піаніни...
клоуна з їрмаками - за грати!
Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.