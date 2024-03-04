Протитанкісти вистежили російську БМП та завдали удару по ній із ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Протитанкісти 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вистежили російську БМП разом з десантом на Лиманському напрямі. Воїни завдали удару по ворожій техніці з ПТРК "Стугна".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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