Протитанкісти вистежили російську БМП та завдали удару по ній із ПТРК "Стугна". ВIДЕО
Протитанкісти 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вистежили російську БМП разом з десантом на Лиманському напрямі. Воїни завдали удару по ворожій техніці з ПТРК "Стугна".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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- Есть Рома! Прямое, на путин....
зе-шобла, виконуючи "оманські " договорняки, готова була здати під окупацію паРаші )(уйло 60-70% території України, ймовірно в кордонах окупованої червоним комуно-нацьким біонепотребом так званої усср на 01.091939 року, лиш би )(уйлро залишив цього "найвеличнішого зе-нелоха, **************" гауляйтером окупованої частини України !!! )(уйло ж витягнув зіі смітника історії "тричі несудимого" єнакієвського завгара вітю ялинковича та свого кума метверчука !!!