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Протитанкісти вистежили російську БМП та завдали удару по ній із ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Протитанкісти 93-ої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" вистежили російську БМП разом з десантом на Лиманському напрямі. Воїни завдали удару по ворожій техніці з ПТРК "Стугна".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Башта ворожої БМД-4 летить у повітрі після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7352) 93 окрема механізована бригада (297) ПТРК (94) БМП (413)


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"мать, пишу тебе летящим из горящего бмп,.." )
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04.03.2024 10:23 Відповісти
"летящий" еще в воздухе, а следующая ракета уже меняется - ждут следующих, чтобьІ вручить билетьІ на концерт кабздона!
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04.03.2024 10:27 Відповісти
Молодці! Профі..... 93-ї бригада "Холодний Яр"!
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04.03.2024 10:25 Відповісти
Перевод для детей:
- Есть Рома! Прямое, на путин....
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04.03.2024 10:25 Відповісти
Стугна - дуже вдала конструкція. При слові Стугна у кацапів наступае швидка неконтрольвана діарея, а у ЗЕбанутої срані нервовий тік, тому що вони не встигли помішати Пашинському і Тетяні Чорновіл вивезти всі наявні ракети з заводу, і кацапня вдарила ракетою по пустому складу. А тепер ***** требуе, щоб ЗЕбануті повернули гроші, які їм дав ***** за те, що вказали координати зберігання стугн, а там уже було пусто. ЗЕбануті гроші ***** не вертають, тому що все уже пропито, і тому вирішили відігратись на Пашинському.
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04.03.2024 10:40 Відповісти
На мерседесі Пашинського з Чорновіл за рулем вивозили ракет до стугн та власне самих на 3 роки війни? А хто сказав, є пруфи якісь?
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04.03.2024 12:12 Відповісти
Звернись до свого куратора з ж...ОПи, він тобі повідомить, що і як писати, і дасть на пиво.
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04.03.2024 12:23 Відповісти
Сама Таня Чорновіл про це Яніні Соколовій в інтерв'ю розповідала, відео є на ютуб можете ******** !!! ніхто і не каже що тих ракет було на три роки, але на перші 2-3 місяці війни, щоб допомогти вибити кацапській окупаційний біонепотріб з під Бучі, Гостомеля, Києва було точно !!! за це зе-влада вікрила на Таню Чорновіл кримінальну стриву, виявляється Тані і К., ці ракети "вкрала" !!! є відео де Таня, ще влітку 2022 року, запрошує представників апсолютно ручної, керованої з ж ОПи дермака, зрадливої, прокацапської "дбр" на передову під Херсон, для свого допиту !!!
зе-шобла, виконуючи "оманські " договорняки, готова була здати під окупацію паРаші )(уйло 60-70% території України, ймовірно в кордонах окупованої червоним комуно-нацьким біонепотребом так званої усср на 01.091939 року, лиш би )(уйлро залишив цього "найвеличнішого зе-нелоха, **************" гауляйтером окупованої частини України !!! )(уйло ж витягнув зіі смітника історії "тричі несудимого" єнакієвського завгара вітю ялинковича та свого кума метверчука !!!



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04.03.2024 12:27 Відповісти
 
 