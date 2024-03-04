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Тіло окупанта повисло на вежі після того, як він хотів вкрасти український FPV-дрон. ВIДЕО 18+

Українські захисники зробили засідку для російсько загарбника. Оператори дрона "приземлили" безпілотник на вежу в одному селі на тимчасово окупованій території. Окупант, почувши звук дрона поліз на вежу, аби забрати FPV.

Згодом, як показав український воїн, дрон вибухнув і ліквідував росіянина, передає Цензор.НЕТ.

Увага! Присутня ненормативна лексика. Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! 

Дивіться: FPV-дрон ліквідував групу окупантів, які їхали на броні БМП. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) ліквідація (3991)


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Топ коментарі
+58
Охота на живця))) це епічно класно!!!!
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04.03.2024 12:55
+40
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04.03.2024 13:04
+32
ой як файно висить, наче таранька !!!
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04.03.2024 12:55
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Охота на живця))) це епічно класно!!!!
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04.03.2024 12:55 Відповісти
Животні 😂👍

Не інакше як Мадяр вирішив пошуткувати - по голосу він

Дякуємо хлопці, було весело!
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04.03.2024 14:09 Відповісти
восхітітєльно
геніально
прєвосходно...
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04.03.2024 14:38 Відповісти
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04.03.2024 14:48 Відповісти
Треба веселий музончік підібрати і номінувати мавпу на Премію «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль - комедія або мюзикл. Мавпа програє, зато весь світ потішиться. Куда тій мавпі до таких акторів як Пол Джаматті, Ніколас Кейдж , Тімоті Шаламе, Метт Деймон, Хоакін Фенікс. Зате дуже жизнєнна, дуже натуральна.
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04.03.2024 16:10 Відповісти
ой як файно висить, наче таранька !!!
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04.03.2024 12:55 Відповісти
От їбанько
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04.03.2024 12:55 Відповісти
ЖаднАсть фраєра сгубіла...
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04.03.2024 12:58 Відповісти
Теорія Дарвіна в зворотньому напрямку.
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04.03.2024 13:00 Відповісти
Навпаки, все, в цьому випадку, у повній відповідності, бо загинув через відсутність розвитку розуму, та аби не залишати нащадків. На жаль на війні не завжди так, бо якби усе розвивалось згідно теорії природнього відбору, не було б ШТУЧНИХ ВІЙН!!!
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04.03.2024 15:19 Відповісти
Мадяр молодець, таке файне опудало вивісив
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04.03.2024 13:01 Відповісти
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04.03.2024 13:04 Відповісти
Теж одразу про цю сцену подумав. Ще багато серед нас пост-совків, які добре пам'ятають совкову "класику".

Нічого. Ще рочків 15 і ми не будемо вже отруювати суспільство своєю пам'яттю та специфічним "мєнталітєтом"
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04.03.2024 13:15 Відповісти
Но Вы же понимаете, что в совковых фильмах снимались и прекрасные Украинские артисты. Да и тот же Абдулла- грузин. Просто сценка похожа, вот я её и выложил.
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04.03.2024 13:22 Відповісти
Оце в вас отой гімняний "мєнтатлітєт" і просвічує, який треба в собі давити.

А тепер правильна термінологія: в даному фільмі совкові інтервенти кошмярять середньоазійску країну. З "шуткамі та прибауткамі". Тероризують та нищать національно-визвольний рух. Знущаються з традицій та побуту аборигенів. І фактично, заради цієї мети, братаються з уламком аналогічної імперської парадігми - вєрєщагіним.

Тож сцена, насправді, не схожа по факту, хоч і має деіякі декоративні схожесті (драбина та вежа/бочка, смерть).

В новині - жадібний загарбник здох через кмітливі дії українських воїнів.
В фільмі - керівник національно-визвольного руху загинув від руки загарбника (постріл в спину) під час спроби визволення з совкового полону власних дружин.
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04.03.2024 14:39 Відповісти
мав врятувати шляхом розстрілу
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04.03.2024 15:21 Відповісти
Що він там хотів і мав - це ви почули від пропагандистів совка. "Фактами" з фільму є лише те, що він був місцевий, в його загоні були місцеві, це були його дружини, воювали вони проти совкових інтервентів, совкові інтервенти їх вбивали і вступали в змову з чиновниками рос.імперії проти місцевих. Все інше - це пропагандистське "забарвлення". "Хотів вбити власних дружин" - що за маячня?!?
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04.03.2024 22:23 Відповісти
гаразд-гаразд!.... Але з Гюльчатай що зробив? З вашими тезами абсолютно солідарний - то все, на жаль, було абсолютне совєцьке пропагандонство відносно усіх "братніх" народів
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07.03.2024 13:01 Відповісти
Я вказав факти, які незаперечні з точки зору теорії та практики пропогандонства та імперської парадігми. А "любовна лінія" та "художнє перебільшення чєрт" головних героїв - це вже на совісті режисера. Міг примусити Абдуллу з'їсти печінку Гюльчатай. Міг показати сцену, де Абдулла перераховує спітнілими лапками алмази, на кожному з яких напис "від міжнародного імперіалізму". Все міг. Зупинився на тому, що Абдулла задушив одну з своїх дружин, заколов петруху та застрелив з Mauser C96 доглядача музею...
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07.03.2024 15:19 Відповісти
Абдулла по фильму был бандит. И товарищ Сухов был бандит.
Просто один бандит застрелил другого, и не надо много слов.
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04.03.2024 15:46 Відповісти
Це вам комуняцька пропаганда достеменно повідомила? Це ж треба... Достовірне джерело ж!

Ага, а біндерівці окупували Україну і були бандитами, та тероризували законну окупаційну комуняцьку владу аж до 1953 року.

Вам самому не смішно? Перестаньте як папуга повторювати совкові штампи та маніпуляції, розберіться з гімном пропаганди, яким засрана ваша свідомість. Отакі як ви буквально вчора борців національно-визвольного руху Інгушетії за існування власного народу (який совки знищують вже 80 років) назвали "терористами", тупо і буздумно скопіювавши тексти новин з засрашинських пропагандистських ТГ-каналів.
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04.03.2024 22:28 Відповісти
Не порите чушь. Абдулла здесь бандит по сути, а не по идеологии. А местный патриот и борец за свободу- это Саид. И ему с бандитом Суховым тоже не по пути, ему со своим Джавлетом надо разобраться. Хотя и тот вроде виноват только в том, что убил отца Саида.
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04.03.2024 22:35 Відповісти
Типова імперська метода - пересварити місцевих, використати одних проти інших, всіх місцевих, окрім тих, хто слухається імперців, назвати бандитами, поцупити в місцевих жінок. В кінці кінців вбити ватажків національно-визвольних рухів, а відвертих бандитів типу Саіда, якого місцеві прирекли на смерть - спрямувати (та озброїти) на подальше роздмухування внутрішньонаціональної різні (наприклад, найзавзятішими клевретами знищення української нації під час голодомору були "місцеві" дрібні "начальнички", призначені та спрямовані московськими "совєтами").

Або, поцікавтеся, наприклад, хто такий Василь Назарович Боженко (видатний колаборант, який відіграв неабияку роль в боротьбі з Українською Центральною Радою). Призначений московитськими окупантами "національним українським героєм" під час героїзації (в 1930х роках) бандитів часів знищення української держави.
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05.03.2024 00:21 Відповісти
Вы лучше подумайте, был ли в этом фильме хоть один полезный обществу человек. Из условно положительных героев там смотритель музея, который в мусульманской стране собирал парашные иконы и жена таможенника Верещагина, которая браконьерила осетровых вплоть до полного отторжения у мужа жрать чёрную икру. Все остальные вообще полные бездельники, бандиты и им подобное отребье, начиная с Сухова с Петрухой и кончая Абдуллой с Саидом. И только незабвенная Катерина Матвеевна в отсутствие мужа поддерживала боевой стояк у мужиков в своей дЯревне.
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05.03.2024 09:01 Відповісти
Розподіл людей на "корисних суспільству" і "некорисних" - це теж збочений виверт совкового "мєнталітєта". Бо автоматично веде до "я більш корисний, тому стою з гвинтівкою в тулупі на вишці, вєртухаєм, а ти менш корисний, тому в ватніку з сокирою, під конвоєм на лєсоповал ідеш".
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05.03.2024 18:04 Відповісти
Это общие рассуждения. Что полезного сделал хоть 1 герой этого фильма за время действия картины?
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05.03.2024 18:11 Відповісти
Пану Оресту немає чим занятись як наїхати на пана ЗовКабЗона?Чи пан з клану зечмонь-бовкалів?
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04.03.2024 14:31 Відповісти
Я розумію, якщо щось не подобається в співрозмовнику - одразу треба записати його в симпатики хєрограя. Вже і не знайти на теренах України 73% населення, яке голосувало за зелену пошесть... PS: сам голосував за пороха та демсокиру. І продовжую за представників демсокири в наглядові/громадські ради голосувати. Тож ви обидва рази влучили пальцем в небо.
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04.03.2024 14:50 Відповісти
Ймовірність того що серед віддавших голоси за Зеленського і "слуг" (а це, враховуючи явку, зовсім НЕ 73%, а лише 44% від всіх виборців) чимало телепнів достатньо висока, але й телепні це зовсім не на 100% прихильники рашистів. Тому "Орест Гарай" НЕ ВГАДАВ, і не варто порівнювати цвяхи з огірками!
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04.03.2024 15:15 Відповісти
Я вас нікуди не записував а спитав. Бо бувають випадки коли древній вислів"Мовчання-золото" має сенс.
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04.03.2024 21:18 Відповісти
Короткий заголовок:"Мадяр!Запалюй".
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04.03.2024 14:27 Відповісти
Моя психіка для для таких випадків із кацапами - надстійка
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04.03.2024 13:04 Відповісти
Цікаво, цей кацапський телепень сам проявив ініціативу, чи його командир послав?😁
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04.03.2024 13:07 Відповісти
Рівноймовірно.

Може і командир, а може і сам вирішив, що за героїчне захоплення дрона йому випишуть річну відпустку до рідної "дєрєвні" під тамбовом.
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04.03.2024 13:18 Відповісти
В мене дуже нестійка і вразлива психіка). Але такі відео мають чудодійний вплив і сприяють виробленню ендорфінів)! Щиро дякую, пане Мадяр, за захист. Будьте нам всім здорові!
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04.03.2024 13:12 Відповісти
"Не виноватая я - он сам ко мне пришел!" (с)
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04.03.2024 13:12 Відповісти
А тобі ж Гундяєв казав: не вкради!
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04.03.2024 13:19 Відповісти
Фсбшний під..р в рясі їм інше розповідає. Ось і наслідок
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04.03.2024 13:29 Відповісти
Креативно

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04.03.2024 13:24 Відповісти
Кулявлоб! як там стіна? збудував?
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04.03.2024 16:24 Відповісти
Батьки орка не навчили,що не можна чуже красти.
А, взагалі, вивчення психології противника є доброю запорукою перемоги
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04.03.2024 13:28 Відповісти
От ми все жартуємо про "бочку зі спиртом", а це ж готовий план!
Налити туди будь-якого метилу та написати "С2Н5ОН".
Понапиваються - 100%
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04.03.2024 13:42 Відповісти
Смєртью храбрих.....)))
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04.03.2024 13:39 Відповісти
жадный Билли.
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04.03.2024 13:41 Відповісти
Їбанько подумав що там безкоштовний сир)) Але безкоштовний то тільки у пастці!!
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04.03.2024 13:49 Відповісти
Карма. Воно вже звикло все грабувати. У кацапотварюки взуття подібне на черевики "Колумбія" змародерені в розграбованому магазині. Чи то в орків такі берці?
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04.03.2024 14:40 Відповісти
" А мы монтажники-высотники....." (с)
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04.03.2024 13:52 Відповісти
"Вєчного польота!" (С)
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04.03.2024 13:56 Відповісти
Творчий підхід та глибоке знання нюансів поведінки цього виду тварин...
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04.03.2024 14:01 Відповісти
Це спадковість! Батя його здох,засунувши пальці у розетку
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04.03.2024 14:33 Відповісти
..коли трахав мамку? 😂

епічні довбойоби !
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04.03.2024 14:44 Відповісти
Дуже дотепні коментарі.Може все простіше і тягнеться з традиційного кацапського дитинства?Не бачило маленьке кацапеня залізних і літаючих іграшок-а тут прилетіла і не рухається.Цікаво ж,а руцями доторкнутися?Ну і що ,що високо?Я ж вялікій і безстрашний,ну як *****...
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04.03.2024 19:20 Відповісти
Премию Дарвина ему...🤡
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04.03.2024 14:35 Відповісти
Це Гомер чи Поліспас??? Нє, Гомер би так не вмер... *****, ну детакиє є? невже брати? Ну нах!!!!
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04.03.2024 14:42 Відповісти
Подумав що ото летючий унітаз, а оно вон як сталося!
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04.03.2024 15:07 Відповісти
А можна наступного разу скинуть плакатик - на горі - водка. (плакатик рюською, звичайно - на горі вони хер переведуть).
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04.03.2024 15:22 Відповісти
Хвилююсь, що у кацапів недоумки закінчаться
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04.03.2024 15:47 Відповісти
Нізко пашол,відать к даждю!
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04.03.2024 16:45 Відповісти
Цивільні та екологія непостраждали!
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04.03.2024 17:08 Відповісти
Пане прапорщику а кацапи літати вміють?
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04.03.2024 19:20 Відповісти
Кончений дебіл.
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04.03.2024 20:55 Відповісти
Лох, лифт не работает.
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04.03.2024 21:53 Відповісти
Це Премія Дарвіна знайшла свого лауреата.
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04.03.2024 23:44 Відповісти
Не украдешь, не проживешь!
Не прожив, бо не вкрав падло!
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05.03.2024 11:18 Відповісти
 
 