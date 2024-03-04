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Контррозвідники СБУ знищили ворожий штаб, УРАЛ і гармату Д-30 дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

На тимчасово окупованій території України контррозвідники СБУ нищать російські об’єкти дронами "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео можна побачити як оператори дронів-камікадзе знищили антенне обладнання окупантів, спостережний комплекс "Муром-М". Також дронами атакували ворожий штаб, УРАЛ окупантів і гармату Д-30.

Долучитися до збору на дрони можна нижче.

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PayPal: [email protected] 

Дивіться: Тіло окупанта повисло на вежі після того, як він хотів вкрасти український FPV-дрон. ВIДЕО 18+

Автор: 

знищення (7352) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (232)


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04.03.2024 14:01 Відповісти
Краще б зайнялись кацапською агентурою в керівництві.
Якось непомітно пройшла 2-га річниця Подвигу Героїв Бузкового парку.

Питання залишаються: як кацапи вже 1 березня 2022 були в Херсоні?
Чому не був підірваний Антонівський міст через Дніпро? Хто перешкоджав цьому?

Чи допитувало СБУ свідка Подоляк, який своїм ротом казав, що влада "була психологічно не готова підривати мости"?
Хто саме був психологічно не готовий? Прізвища, рік народження, місце реєстрації?

А по кукурузі ганяти за кацапськими "Уралами", то такє, там і без них є кому...
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04.03.2024 14:27 Відповісти
в цьом випадку вони вийдет самі на себе....
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04.03.2024 15:03 Відповісти
Невже "контріки" мають ЦИМ займатися?
Це як силами ССО штурмувати Кінбурнську косу. Для піару Зєлєдєнта...
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04.03.2024 17:23 Відповісти
+ в банку
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04.03.2024 19:54 Відповісти
 
 