Контррозвідники СБУ знищили ворожий штаб, УРАЛ і гармату Д-30 дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

На тимчасово окупованій території України контррозвідники СБУ нищать російські об’єкти дронами "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео можна побачити як оператори дронів-камікадзе знищили антенне обладнання окупантів, спостережний комплекс "Муром-М". Також дронами атакували ворожий штаб, УРАЛ окупантів і гармату Д-30.

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