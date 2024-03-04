Контррозвідники СБУ знищили ворожий штаб, УРАЛ і гармату Д-30 дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО
На тимчасово окупованій території України контррозвідники СБУ нищать російські об’єкти дронами "Дикі Шершні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео можна побачити як оператори дронів-камікадзе знищили антенне обладнання окупантів, спостережний комплекс "Муром-М". Також дронами атакували ворожий штаб, УРАЛ окупантів і гармату Д-30.
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