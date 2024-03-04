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Бійці 3 ОШБр завдали артилерійських ударів касетними боєприпасами по ворогу біля Авдіївки. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади з неба скорегували артилерійський вогонь та щільно накрили "посадку", у якій зафіксували скупчення живої сили окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ. Бійці завдали артилерійських ударів касетними боєприпасами по зайнятих ворогом лісосмугах біля Авдіївки.

Вогневе ураження нанесли бійці 1-го самохідного артилерійського дивізіону "Команда Постріл".

Також дивіться: Контррозвідники СБУ знищили ворожий штаб, УРАЛ і гармату Д-30 дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) ліквідація (3991) 3 Окрема штурмова бригада (440)


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04.03.2024 15:57 Відповісти
От що касетний ********* животворящий робить......
Слава ЗСУ!
Смерть ворогам!
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04.03.2024 15:59 Відповісти
Тишина..... Над полем боя пала тишина....."
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04.03.2024 16:02 Відповісти
АМІНЬ .
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04.03.2024 16:05 Відповісти
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04.03.2024 17:23 Відповісти
харош)))
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04.03.2024 16:05 Відповісти
"Сирия-2" - забава на гудственном игровом компе.
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04.03.2024 16:48 Відповісти
 
 