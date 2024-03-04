Бійці 3 ОШБр завдали артилерійських ударів касетними боєприпасами по ворогу біля Авдіївки. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади з неба скорегували артилерійський вогонь та щільно накрили "посадку", у якій зафіксували скупчення живої сили окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ. Бійці завдали артилерійських ударів касетними боєприпасами по зайнятих ворогом лісосмугах біля Авдіївки.

Вогневе ураження нанесли бійці 1-го самохідного артилерійського дивізіону "Команда Постріл".

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