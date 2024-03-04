Бій на Білозерській площі Херсона в березні 2022 року: Тероборонівець Ігор Лапін розповів подробиці. ВIДЕО

1 березня 2022 року на Білозерській площі відбувся бій між російськими військовими і херсонськими тероборонівцями.

Про це йдеться в сюжеті видання "Мост", інформує Цензор.НЕТ.

Під час бою на Білозерській площі загинуло щонайменше семеро людей.

На ділянці між Білозерською площею та вулицею Домобудівельною херсонці облаштували барикаду з колод, стовпів та інших підручних матеріалів. На цю ділянку прибули тероборонівці: переважно – жителі Білозерського району. Вони і прийняли цей бій вранці 1 березня 2022 року. Російські військові заходили з боку Комишан. Бійці тероборони намагалися не дати їм пройти.

Один з учасників бою на Білозерській площі був Ігор Лапін. Зараз він староста села Інгулець Дар’ївської громади. У 2022 році він працював в старостаті.

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24 лютого 2022 року він вивіз з села онуку, потім підготував бомбосховище і поїхав у Білозерку, щоб записатися добровольцем у ТРО.

"З військкомату привезли нас в селище Велетенське на підприємство "Городній велетень". Спочатку нічого не дали: ані зброї, ані якогось іншого спорядження. Ми переночували, зранку 25 лютого за свої гроші купили продукти, приготували сніданок. Потім нам привезли 30 автоматів. На приблизно 100 людей. А хвилин через 10 сказали: "Здавайте автомати, бо летять гвинтокрили, вас будуть з них розстрілювати", - розповів він.

Тероборонівців розпустили, а 26 лютого Ігор Лапін разом з іншими жителями Білозерського району, які хотіли боронити Херсонщину, вирушив в обласний центр.

"В обласному військкоматі кожному з нас видали автомат, два магазини. Спочатку відправили на міський хлібозавод № 2, потім – в школу-інтернат на вулиці Кулика. Там була база тероборони. Нас поділили на кілька рот. Годували дуже добре. Але до певного часу ми не брали участі в бойових діях. Лише ходили в наряди. За ситуацією спостерігали за допомогою інтернету. Знали, що російські військові вже майже зайшли в Херсон, що біля Антонівського мосту йдуть бої, що окупанти намагаються зайти в місто і з боку Комишан. Через це сперечалися з командирами, бо бачили, що коїться, а ми тут нічого не робимо", - продовжив він.

Команду готуватися до бою тероборонівці отримали вранці 1 березня. Завданням тероборонівців було відтіснити окупантів до автозаправної станції. Але це їм не вдалося. Вони дійшли лише до в’їзду в Казенний сад з боку алеї. Коли стало остаточно ясно, що позицію не втримати, тероборонівці отримали команду відступати.

Невдовзі після цього Ігор Лапін побачив, що одного з бійців його роти поранили, і вирішив йому допомогти. Він поповз до бійця, але доповзти не зміг, бо ворожа куля влучила йому в голову: вибила праве око і застрягла біля лівого.

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Попри поранення Ігор перебував у свідомості. Подумки попрощався з близькими і взагалі з цим світом на той випадок, якщо не виживе. Чув, як закінчився бій і стало тихо. Неподалік проїхала якась машина. Потім почув кроки.

"У мене була граната і я, вважаючи, що це – російські військові, вирішив для себе: підпущу ближче, і… Але чую: "Дядько, нічого не дєлайте ми вам поможем". Тобто – наш, херсонський, суржик. Це були наші хлопці. Я віддав їм гранату. Вони зробили мені перев’язку (потім казали, що використовували спеціально розірвану для цього одежу, бо не було ані турнікетів, ані іншого знаряддя для першої допомоги) і віднесли на ковдрі до Білозерської площі. Там, як мені потім розповідали, була машина швидкої допомоги, але туди мене чомусь не хотіли брати. Тоді хлопці зупинили якусь машину, поклали мене туди в багажник і відвезли в лікарню імені Тропіних. Коли привезли, у мене тиск був вже 40 на 60. Лікарі надали першу допомогу, а потім мене на машині швидкої допомоги відвезли в обласну лікарню. І тоді я вже "вирубився", - пригадує він.

Спочатку Ігоря Лапіна привезли у відділення реанімації Херсонської обласної клінічної лікарні, звідти перевели у відділення травматології, а потім – у відділення щелепно-лицьової хірургії. Тероборонівця прооперували. Зараз у нього замість втраченого ока – косметичний імплантат.

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