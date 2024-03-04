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Пропагандист Кисельов обіцяє знищити "гиперзвуковым "Цирконом" чотири мости у Німеччині: "А что делать? Наш крымский мост им не жалко". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов погрожує знищити чотири мости у Німеччині у відповідь на знищення мосту в окупований Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кисельов планує знищити "гиперзвуковым "Цирконом" чотири мости - Ферманзундський, Рюгенський, Магдебурзький та міст Гогенцоллернів. 

Дивіться: Керченський міст приречений, - голова СБУ Малюк. ВIДЕО

Дивіться також: Ракети Taurus могли б зруйнувати Кримський міст. Уряд Шольца має надати їх Києву, - лідер опозиції Німеччини Мерц

Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія каже, що нібито німецькі генерали обговорювали підрив Кримського мосту: Берлін вирішив перевірити

Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

Читайте: Росія не повністю відновила Кримський міст, зброю перевозять поромами, - Малюк

Автор: 

Німеччина (7397) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+25
Класика гопоти.
Як тільки німці показали слабину, з "розслідуваннями", тут же пішли наїзди.
Брити послали нах з Штормами і нічо сидять рашки не жужать, прильоти рахують...
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04.03.2024 16:29
+17
Впевнений, що так і зроблять - фанерний рейхстаг в полі брали, то ще фанерні мости знищать під час чергового нападу "пабєдабєсія" в травні.
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04.03.2024 16:35
+14
Мокшанці зрозуміли, що можна легко воювати і понтами... Принаймні, з Німеччиною...
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04.03.2024 16:27
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виродок ти , так циркон же неточний і ви убʼєте невинних дітей знову
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04.03.2024 16:23 Відповісти
Та то він про цирконієвий браслет...
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04.03.2024 18:03 Відповісти
То інший.
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04.03.2024 16:35 Відповісти
Все одно кацап і на українському прямому каналі.
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04.03.2024 16:53 Відповісти
Це той кацап , якого Пінчук , зять п#дрили Кучми , (що разом з Кравчуком здали ядерну зброю разом з статегічними бомбардувальниками русні ) притянув на свій канал ICTV, щоб моZкальські наративи наративити , до речі , як і Медведчук з Бенею , притягнули на ТВ лайно -95 квартал , з тими ж намірами.
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05.03.2024 13:39 Відповісти
Намагання кинути на вентилятор...і мимо. Цей на istv працював. У зятя Кучми.
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04.03.2024 16:40 Відповісти
шо апять порошенко ! розчарую та гавкав він язіком на істv
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04.03.2024 16:41 Відповісти
Якщо разом з Матвієм Ганапольским, то той був нормальний.
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04.03.2024 17:02 Відповісти
Цей працював на Інтері
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04.03.2024 20:33 Відповісти
І жодного посла з московії, так і не викликали для надання пояснень…
Факт дій пропаганди на московії, від воєнного злочинця.
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04.03.2024 16:25 Відповісти
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04.03.2024 16:25 Відповісти
Ну так знищь, балабол.
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04.03.2024 16:25 Відповісти
Киселев не подумал что потом НАТО обосцит ему рыло?
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04.03.2024 16:26 Відповісти
Це ви про то нато, яке обісралося жидким і терміново побігло вибачатися перед орківською мразотою тільки вже за то, що пропагандонша вякнула на орк-тб про якісь мутні посилання на якийсь мутний аудіофайл щодо враження кримського самостроя таурусами? Ну-ну.
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04.03.2024 16:29 Відповісти
Нє -- ну коли кисельов обіцяє - хаи нажереться гороху в дупу огірок - насілник і до бар"єру
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04.03.2024 16:27 Відповісти
Мокшанці зрозуміли, що можна легко воювати і понтами... Принаймні, з Німеччиною...
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04.03.2024 16:27 Відповісти
Солі вони насиплять....
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04.03.2024 16:28 Відповісти
Отаким тупим блефом кацапи і змушують Захід цеглою срати.
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04.03.2024 16:28 Відповісти
Класика гопоти.
Як тільки німці показали слабину, з "розслідуваннями", тут же пішли наїзди.
Брити послали нах з Штормами і нічо сидять рашки не жужать, прильоти рахують...
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04.03.2024 16:29 Відповісти
Красивая Германия.
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04.03.2024 16:30 Відповісти
Ну і, де потужна відповідь? Хоча б посла викличете, пане штольц? Чи страшно?
Сциклива кончена мразота, яка ховається за закривавленою Україною, скуповуючи енергоносії у фашиста за сотні мільярдів доларів на місяць, а на Україну виділяючи 1%, та й той в кредит на 20 років. Суки.
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04.03.2024 16:33 Відповісти
А что они могут сделать. У них там и армии то нет. Генералы выставили себя посмешищем на весь мир, обсуждая стратегию войны в приложении для школьников.
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04.03.2024 16:37 Відповісти
Дубль: Цей покидьок з ТБ не є офіційною особою, тому воно й лопоче що хоче. Ти чув щоб США відреагували на його "радіаційний попіл"?! Отож. Він просто шмаркля, тож не звертай увагу, бо інакше воно подумає що "чогось варте"!
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04.03.2024 16:40 Відповісти
Another russian pig under American banner
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04.03.2024 17:40 Відповісти
Цей покидьок з ТБ не є офіційною особою, тому воно й лопоче що хоче. Ти чув щоб США відреагували на його "радіаційний попіл"?! Отож. Він просто шмаркля, тож не звертай увагу, бо інакше воно подумає що "чогось варте"!
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04.03.2024 16:38 Відповісти
Чомусь на покидькесу з тб німеччина зреагувала аж ноги обісрала.
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04.03.2024 16:41 Відповісти
на кожний висер пропогандоса викликати посла?!)))
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04.03.2024 18:10 Відповісти
Ні по чому вони не вдарять, просто йде цілеспрямована кампанія залякування німців, щоб не дали ракети.
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04.03.2024 16:35 Відповісти
Впевнений, що так і зроблять - фанерний рейхстаг в полі брали, то ще фанерні мости знищать під час чергового нападу "пабєдабєсія" в травні.
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04.03.2024 16:35 Відповісти
А що, про "радіоактивний попіл" у США вже забув?! До того ж єдина спроба використати "Циркон" закінчилась його збиттям під Києвом, тож не думаю що німцям є чого побоюватись!
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04.03.2024 16:36 Відповісти
Пане Танчик,воно не про той Циркон що в Києві.Воно про Циркон з прицілом-ну як на берданці.Тим певне попробує вцілити.Воно дурне,як і вся його фамілія.Хіба воно десь бачило ракету і її приціли? Аби %издіти...
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04.03.2024 18:56 Відповісти
Щоб ти здох,падло кацапське!
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04.03.2024 16:37 Відповісти
Він ще живий?!
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04.03.2024 16:38 Відповісти
проткнутиї одной скрепой вичленені одною хромосомой...
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04.03.2024 16:38 Відповісти
Гопота на «бздо» бере.
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04.03.2024 16:38 Відповісти
цей кнур говорить те, що хочуть ватнікі. до реальності це відношення немає
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04.03.2024 16:39 Відповісти
циркон колбаска, нюх нюх...
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04.03.2024 16:39 Відповісти
А КРЫМСКИЙ МОСТ ТОЛЬКО НА ПОЛОВИНУ ИХ !)
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04.03.2024 16:41 Відповісти
А ті циркони долетять? Чи як у Києві, аби куди?
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04.03.2024 16:41 Відповісти
ЗАКРЫВАЙТЕ ГРАНИЦЫ С РФ И ПРИМЕНЯЙТЕ ПРОТИВ РФ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ !!!
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04.03.2024 16:44 Відповісти
Походу в НАТО треба срочняком консультанта по роботі з гопотою. Шоб він їм пояснив як треба себе поводити, особливо якщо всі козирі в тебе на руках.
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04.03.2024 16:45 Відповісти
А КИСЕЛЁВ ДОИГРАЛСЯ !!! ЕГО ДЕТЯМ ПЗДА !!!
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04.03.2024 16:47 Відповісти
хоч не хоч а Циркона іноді і попісять з какою треба виводити...
в хаті не діє... бо нормальний собака!
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04.03.2024 16:47 Відповісти
Жарти жартами а з Шольца мабуть потекло, ну такій він, що тут зробишь
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04.03.2024 16:50 Відповісти
Кацап'ячі понти нині викликають сміх.
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04.03.2024 16:50 Відповісти
перевести слова этого ****** на немецкий и по всем каналам Германии показать!
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04.03.2024 16:59 Відповісти
Нікчемний плагіатор.
Пропогандіст Данілов вже два роки обіцяє знищити керченський міст ракетою власної розробки.
Оце розмах! Оце розпіл!
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04.03.2024 17:00 Відповісти
Кацапчєг, ти не заблукав часом?
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04.03.2024 17:43 Відповісти
прапорець поміняй, або хрестик вдягни
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04.03.2024 20:00 Відповісти
Це ж для внутрішнього використання інформація, ще не звик ніхто до їх висерів
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04.03.2024 17:21 Відповісти
Треба ліквідувати його будинок в Судаку, щоб хоч іноді думав коли щось ****#ть.
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04.03.2024 17:27 Відповісти
Це що сьогодні день такий, гороскоп не попередив, що.. всі чокнуті вирішили висказатися, день відкритих дверей у дурці
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04.03.2024 17:41 Відповісти
А хєр Шольц сидить штани сушить.
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04.03.2024 17:42 Відповісти
Німці явно програли в цій історії. Їм треба було відповісти в стилі британців:» так. Обговорювали. Ми ще багато чого обговорюємо. Сидіть і всирайтеь тихенько».
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04.03.2024 17:42 Відповісти
Другое здесь удивительно и поразительно. С каким же восторгом и морем соплей, слюней, слёз от восторга воспринимает шобла той страны подобный помёт!? И верят и пересказывают друг другу, и часто относительно образованые, не старые и в городах больших---судя по коментам тамошним. Северные корейцы конечно тоже упоротые, но хоть трудяги изначально, не бухают. Тут же сюр абсолютный---нет смысла выкапывать Фрейда и распрашивать. Он и сам в акуе!
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04.03.2024 17:52 Відповісти
Соловьев профессиональный говоритель гавна.
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04.03.2024 17:55 Відповісти
Мразь ти кисельов і тупа гнида ,
бо кримський міст знахадиться на
украінській території , яку ви нагло прихвалтили своєю
озброєною армією і радієте 😡
Ви злодюгами були , є і будете , до тих пір ,
поки ми вас не повбиваємо 🙁
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04.03.2024 18:02 Відповісти
Кисель, хер ти що кинеш. Якщо не здохнеш, то будеш вісіти в Європі, по рішенню Міжнародного трибуналу.
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04.03.2024 18:08 Відповісти
Колись бачив цього покидька у Києві, воно тоді на ictv працювала паскуда
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04.03.2024 18:09 Відповісти
Здохни падло!
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04.03.2024 18:11 Відповісти
Гер Шольц, Ви де?
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04.03.2024 18:15 Відповісти
До ср*ки німецьким протиракетам ваші циркони.
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04.03.2024 18:22 Відповісти
Олаф буде просити викреслити міст Гогенцоллернів із списка?
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04.03.2024 18:37 Відповісти
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04.03.2024 19:12 Відповісти
Нах.... взагалі вкидувати вислови таких дол...в як це чмо...
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04.03.2024 20:25 Відповісти
Я так розумію, що у Великої Британії та Франції мостів зовсім нема. Бо шторм шедоу та французький ракети якось літають в сторону кримського мосту. секільов чомусь за їхні мости не згадує.
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04.03.2024 21:04 Відповісти
Як кацапи налякалися, що німці дадуть нам свої ракети і давай їх лякати. Та що ви кацапня зробите із країною НАТО, які у відповідь знищать одним залпом всі вша військові заводи і тільки відмовляться від нафти на іншої сировини?
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04.03.2024 21:27 Відповісти
То шольц налякався що треба буде дати ракети. Попросив сказати про мости.
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05.03.2024 07:52 Відповісти
Лысый товарищ не совсем понимает, о чем говорит! И таких на раше очень много...
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20.03.2024 11:25 Відповісти
 
 