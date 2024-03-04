Пропагандист Кисельов обіцяє знищити "гиперзвуковым "Цирконом" чотири мости у Німеччині: "А что делать? Наш крымский мост им не жалко". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов погрожує знищити чотири мости у Німеччині у відповідь на знищення мосту в окупований Крим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кисельов планує знищити "гиперзвуковым "Цирконом" чотири мости - Ферманзундський, Рюгенський, Магдебурзький та міст Гогенцоллернів.
Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.
Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.
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Факт дій пропаганди на московії, від воєнного злочинця.
Як тільки німці показали слабину, з "розслідуваннями", тут же пішли наїзди.
Брити послали нах з Штормами і нічо сидять рашки не жужать, прильоти рахують...
Сциклива кончена мразота, яка ховається за закривавленою Україною, скуповуючи енергоносії у фашиста за сотні мільярдів доларів на місяць, а на Україну виділяючи 1%, та й той в кредит на 20 років. Суки.
в хаті не діє... бо нормальний собака!
Пропогандіст Данілов вже два роки обіцяє знищити керченський міст ракетою власної розробки.
Оце розмах! Оце розпіл!
бо кримський міст знахадиться на
украінській території , яку ви нагло прихвалтили своєю
озброєною армією і радієте 😡
Ви злодюгами були , є і будете , до тих пір ,
поки ми вас не повбиваємо 🙁