Пропагандист Кисельов обіцяє знищити "гиперзвуковым "Цирконом" чотири мости у Німеччині: "А что делать? Наш крымский мост им не жалко". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Дмитро Кисельов погрожує знищити чотири мости у Німеччині у відповідь на знищення мосту в окупований Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кисельов планує знищити "гиперзвуковым "Цирконом" чотири мости - Ферманзундський, Рюгенський, Магдебурзький та міст Гогенцоллернів.

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Як повідомлялося, Міністерство оборони Німеччини ініціювало перевірку на предмет того, чи були перехоплені розмови представників військово-повітряних сил – які, за твердженням роспропаганди, обговорювали підрив Кримського мосту ракетами Taurus.

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Інтернет-конференція високопоставлених офіцерів ВПС, яку, ймовірно, підслухали росіяни 19 лютого, стосувалася підготовки 30-хвилинного брифінгу для міністра оборони Бориса Пісторіуса щодо можливості проведення місії Taurus в Україні. Офіцери відкрито говорять, серед іншого, про те, що американські та британські військовослужбовці діють на території України, і обговорюють можливості підготовки українського персоналу в Німеччині для місії Taurus.

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