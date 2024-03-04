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Воїни ЗСУ зупинили ворожий штурм та знищили техніку окупантів на Лиманському напрямі. ВIДЕО

Воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригадиь зупинили ворожий штурм на Лиманському напрямі.

Бійці знищили ворожу бронетехніку а також російські гольф-кари DesertCross, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7352) Лиман (230) ЗСУ (7592)


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Реформатори ЗСУ, такі, як кузьмук-гроценко-єнахуров-єжель, та інші, «видатні» державорозкрадачі… знають набагато більше…
Ксе відбувалося під мудрим патронатом таких, як Бакай-Сівкович-деркачів…
https://www.youtube.com/watch?v=a8Wgn3sLUZ8
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04.03.2024 16:50 Відповісти
Дурні кацапи пішли на штурм на китайських гольфкарах-епічно...
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04.03.2024 16:56 Відповісти
А клюшки взяли з собою?
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04.03.2024 17:07 Відповісти
А шо їх шкода, закупили аж півтори тисячі(планували для бездоріжжя,санітарні.по самогонку і тд.)але краще хай так штурмують.
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04.03.2024 18:55 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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04.03.2024 17:10 Відповісти
Смерть кацапам!
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04.03.2024 19:55 Відповісти
 
 