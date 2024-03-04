Воїни ЗСУ зупинили ворожий штурм та знищили техніку окупантів на Лиманському напрямі. ВIДЕО
Воїни 60-ої окремої механізованої Інгулецької бригадиь зупинили ворожий штурм на Лиманському напрямі.
Бійці знищили ворожу бронетехніку а також російські гольф-кари DesertCross, передає Цензор.НЕТ.
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Ксе відбувалося під мудрим патронатом таких, як Бакай-Сівкович-деркачів…
https://www.youtube.com/watch?v=a8Wgn3sLUZ8
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!