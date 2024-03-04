Українські аеророзвідники спостерігають за полем бою: "Руський застрелився в окопі! Застрелився!". ВIДЕО
Українські аеророзвідники зафільмували момент самогубства окупанта на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що окупант спочатку стріляв з автомата у напрямку українського дрона, а потім вирішив укоротити собі віку.
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Топ коментарі
+20 олег иванов #434516
показати весь коментар04.03.2024 18:06
+18 Сергей Тарасов #110107
показати весь коментар04.03.2024 18:07
+11 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар04.03.2024 18:04
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раптом у вас стали "сміливими"?
Мастер и Маргарита Михаил Булгаков
Нет, надо поехать в Украину и застрелиться в грязной яме...
Це доказ того, що кацапи тупий, примітивний різновид людини.