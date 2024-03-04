Українські аеророзвідники спостерігають за полем бою: "Руський застрелився в окопі! Застрелився!". ВIДЕО

Українські аеророзвідники зафільмували момент самогубства окупанта на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі, який опублікований у соцмережах, видно, що окупант спочатку стріляв з автомата у напрямку українського дрона, а потім вирішив укоротити собі віку.

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