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Одинадцять окупантів гинуть під артобстрілом на дорозі поблизу Степового. ВIДЕО безпілотника

Бійці 47-ї ОМБр знищили штурмову групу із одинадцяти окупантів, які рухалися дорогою у напрямку Степового поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що штурмова група була ліквідована артилерією із застосуванням різного типу боєприпасів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обгорілі тіла окупантів валяються біля щойно підбитого російського бронетранспортера. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) знищення (7352) Авдіївка (2342) артилерія (790) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+34
Кажуть,що касети не в моді))
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04.03.2024 18:40
+21
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04.03.2024 18:41
+17
кучна пашлі...
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04.03.2024 18:40
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Кажуть,що касети не в моді))
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04.03.2024 18:40 Відповісти
кацапи сильно відстали у технічному розвитку, тому касети у них будуть ще довго користуватись попитом.
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04.03.2024 18:42 Відповісти
дихлофос
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05.03.2024 11:26 Відповісти
Дохлофос)
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05.03.2024 13:02 Відповісти
кучна пашлі...
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04.03.2024 18:40 Відповісти
К даждю видать 😁
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04.03.2024 20:32 Відповісти
Живучі - *****
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04.03.2024 18:41 Відповісти
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04.03.2024 18:41 Відповісти
Мені так подобається русня! Коли вона дохла.
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04.03.2024 18:42 Відповісти
Это тельце там так красиво взлетело в конце? Окрылённые люди эти кассабы...
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04.03.2024 18:42 Відповісти
А что с ними случилось ? Их "освободили"...
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04.03.2024 18:43 Відповісти
ніт, вони стали харошимі.
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05.03.2024 20:11 Відповісти
Уже нікто нікуда нє спєшіт.
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04.03.2024 18:46 Відповісти
Фтарая армiя мiра
...атрiцатєльн-оє наступлєнiє:
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04.03.2024 18:48 Відповісти
Хотіли назад до СРСР? Отримали пару касет Ласкавага мая і Любе )
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04.03.2024 18:55 Відповісти
на даний момент треба всього лише 50 тищ таких штук
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04.03.2024 18:56 Відповісти
Як таргани бігають туди-сюди... Вольфрамову кульку не обдуриш..
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04.03.2024 18:56 Відповісти
з такою розтратою *********** на кучку обідранців багато не навоюєш
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04.03.2024 18:57 Відповісти
Тоже хотел написать, шо 5 снарядов на десяток этих тварей - большая роскошь
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04.03.2024 19:57 Відповісти
піди покажи як правильно потрібно воювати, ти б їх звісно ножичком всіх прирізав...
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04.03.2024 20:12 Відповісти
те, ****енышь, точно.
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04.03.2024 21:00 Відповісти
то скажи їм,щоб ставали купкою і нікуди не бігли, поки не прилетить прямо по них. а взагалі то це ще мало, добре що є точні, а не насипати десятки чи сотні у всі боки.
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05.03.2024 20:18 Відповісти
Лапті ф клочья!
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04.03.2024 19:06 Відповісти
Надо несколько пленных поселить в квартирах в Одессе в том доме, что разбомбили. На цепь приковать...
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04.03.2024 19:14 Відповісти
Вверх ногами.
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05.03.2024 00:12 Відповісти
Одиннадцать рашинят идут погибать
Один снаряд и троих не стало,
Второй и четверо на снег упало
Четыре рашиненка пошли на дискотеку

Им там кассет свежайших переслали
Один пакет и все они упали
Одиннацать рашинят
Внезапно сдохли и лежат.

(зараннее прошу прощения у читателей за "свечку-печку")
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04.03.2024 19:24 Відповісти
Не можу зрозуміти, то орк на 40 секунді так підлетів і приземлився?? бо начебто ще шевелиться після приземлення.
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04.03.2024 19:42 Відповісти
6 снарядів, з яких 3 касети на 11рил. хтото тут на цензорі патякав шо фпв дроном дорого
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04.03.2024 19:55 Відповісти
А в кацапів "жисть" одного обдристаного зека коштує не те що нуль -- відʼємну величину. Тобто, дешевше його вбити, ніж тримати у їхньому "суспільстві".

От так і воюють.
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04.03.2024 20:00 Відповісти
Дал бы Байден на год раньше такие касетные боеприпасы. Может такой жопы сейчас и небыло бы.
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04.03.2024 20:56 Відповісти
було би не 400+ дохлих кацапів, а наприклад 500+, але всеодно жопа, кацапи тушки своїх не рахують.
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05.03.2024 20:22 Відповісти
Красавчегі! Було видовищно та скрепно! Боже, збережи будь ласка хлопців та дівчат з ЗСУ!🙏
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04.03.2024 21:07 Відповісти
"Одинадцять окупантів гинуть..."


"знищено", "ліквідовано" - хоча добре що школяр не написав "героїчно загинули"
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04.03.2024 22:01 Відповісти
Ось така "судьба судьбинушка" окупанта.
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04.03.2024 23:36 Відповісти
"Дави их! даaaви их *****!"
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05.03.2024 00:01 Відповісти
Паацаны отправились 3.14здить хахлов. Но что то пошло не так ...
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05.03.2024 00:10 Відповісти
https://fakty.ua/434212-zamuchennogo-do-smerti-v-rossijskoj-tyurme-ukrainskogo-plennika-okkupanty-podbrosili-v-pole-vozle-popasnoj-kak-budto-on-pogib-v-boyu Закатованого до смерті в російській тюрмі українського полоненого окупанти підкинули в полі біля Покровська - наче він загинув у бою
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05.03.2024 07:34 Відповісти
Я досить скептично ставився до історій, що їх пускають бігти полем щоб спробувати прорватись.

Але дане відео - цьому підтвердження!
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05.03.2024 08:25 Відповісти
11 кацапят пошли гулять в поле...
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05.03.2024 13:43 Відповісти
 
 