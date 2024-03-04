Одинадцять окупантів гинуть під артобстрілом на дорозі поблизу Степового. ВIДЕО безпілотника

Бійці 47-ї ОМБр знищили штурмову групу із одинадцяти окупантів, які рухалися дорогою у напрямку Степового поблизу Авдіївки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що штурмова група була ліквідована артилерією із застосуванням різного типу боєприпасів.

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