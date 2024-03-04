Одинадцять окупантів гинуть під артобстрілом на дорозі поблизу Степового. ВIДЕО безпілотника
Бійці 47-ї ОМБр знищили штурмову групу із одинадцяти окупантів, які рухалися дорогою у напрямку Степового поблизу Авдіївки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, що штурмова група була ліквідована артилерією із застосуванням різного типу боєприпасів.
Топ коментарі
+34 Igor Grytselyak
показати весь коментар04.03.2024 18:40
+21 Kiev_Kiev_777
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+17 Urs
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технічномурозвитку, тому касети у них будуть ще довго користуватись попитом.
...атрiцатєльн-оє наступлєнiє:
Один снаряд и троих не стало,
Второй и четверо на снег упало
Четыре рашиненка пошли на дискотеку
Им там кассет свежайших переслали
Один пакет и все они упали
Одиннацать рашинят
Внезапно сдохли и лежат.
(зараннее прошу прощения у читателей за "свечку-печку")
От так і воюють.
"знищено", "ліквідовано" - хоча добре що школяр не написав "героїчно загинули"
Але дане відео - цьому підтвердження!