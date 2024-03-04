Погодив і підписав низку нових кадрових призначень для Сил оборони, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 740 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Тривала зустріч саме щодо фронтових питань і завдань. Наші операції та перспективи. Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися. Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони.

Міністр оборони Рустем Умєров. Провів із ним окрему нараду. Постачання зброї, справедливе й правильне забезпечення бригад. Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї. Окрема розмова – щодо дронів. Хороший зміст. Зокрема, щодо наших далекобійних дронів.

Доповідь ГУР - Буданова. Наші спеціальні дії. Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде.

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Доповідь СБУ - Малюка. Прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ – цим убивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати зі знешкодження цих осіб.

Була доповідь зовнішньої розвідки - Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", - розповів Зеленський.