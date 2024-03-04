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Новини Відео Війна
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Погодив і підписав низку нових кадрових призначень для Сил оборони, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 740 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Тривала зустріч саме щодо фронтових питань і завдань. Наші операції та перспективи. Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися. Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони.

Міністр оборони Рустем Умєров. Провів із ним окрему нараду. Постачання зброї, справедливе й правильне забезпечення бригад. Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї. Окрема розмова – щодо дронів. Хороший зміст. Зокрема, щодо наших далекобійних дронів.

Доповідь ГУР - Буданова. Наші спеціальні дії. Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде.

Також читайте: Зеленський: У Головкома - карт-бланш на кадрові зміни в армії, в штабах

Доповідь СБУ - Малюка. Прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ – цим убивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати зі знешкодження цих осіб.

Була доповідь зовнішньої розвідки - Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23984) кадри (309) ЗСУ (7592)


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Топ коментарі
+57
"Вечірня казка" дідуся Поноса...
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04.03.2024 20:07
+26
Краще би ти туди не ліз.
Самі покращення, що від держави нічого не лишиться.
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04.03.2024 20:09
+21
І з незламною потужністю перднув у штанці!
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04.03.2024 20:11
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"Вечірня казка" дідуся Поноса...
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04.03.2024 20:07 Відповісти
Ну, раз нарада проведена- тоді усе у порядку.

Це як було в ЦК КПРС- Постанова прийнято-проблема вирішена.
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04.03.2024 20:19 Відповісти
Все, ми виграли війну. Одним рішенням Володя виправив всі помилки, які натворили за 30 років. Ми спаслися завдяки наріду 73%. Щоб ми робили якби не вони?
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04.03.2024 20:51 Відповісти
"Подивіться, я ж не гуляю!"
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04.03.2024 20:54 Відповісти
Чому ні?
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04.03.2024 20:35 Відповісти
Воно розігнало після СТАДІОН-ТАК СТАДІОН ВР, коли не було війни, а коаліція була умовно ситуативна. А що зараз твориться у ВР - повне ситуативне голосування за нехваткою голосів Слуг та за ПІДГОЛОСОВУВАННЯ ОПЗЖ- У ВР КОАЛІЦІЯ ВОРОГІВ УКРАЇНИ?
ТО ЧИ НЕ ПОРА ВЖЕ перефоорматувати ВР, й РЕАНІМУВАТИ ЇЇ, вирвавши з-під пазурів ЄРМАКА ?7 Де е в консттиуції написані права ЯКОГО БЛдь ГОЛОВИ якогось БЛдь ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА?!!!
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04.03.2024 20:30 Відповісти
Взагалі то зелена рада вже прострочена
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04.03.2024 20:46 Відповісти
Маю надію- у ВР неСлуги збунутують ( не ОПЗЖ ЗВІСНО) - якщо буде рішення суду з визнання вови Президентом під час війни без виборів . То отоді точно треба розглядати історію з цією опозажопною коаліцією й її ХАЗЯЇНА КОЗИРА
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04.03.2024 21:04 Відповісти
Всё-то ты в делах, великий государь. Аки пчела.. (с)
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04.03.2024 20:08 Відповісти
Трутень.
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04.03.2024 20:36 Відповісти
Бутусов: Україна, захищаючись від ворога, не будує лінії оборони взагалі
https://republic.com.ua/article/butusov-ukra%D1%97na-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-budu%D1%94-lini%D1%97-oboroni-vzagali.html https://republic.com.ua/article/butusov-ukraїna-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-buduє-liniї-oboroni-vzagali.html
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04.03.2024 21:08 Відповісти
Єрмак лапи волохаті потирає і вдоволено чухаю жирне пузо- "ах какой я хітрий - за всьо етот дурачьок отвєтіт..."
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04.03.2024 20:09 Відповісти
Та ******. Крутяк
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04.03.2024 20:09 Відповісти
Краще би ти туди не ліз.
Самі покращення, що від держави нічого не лишиться.
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04.03.2024 20:09 Відповісти
Вони вже знищили всі інститути влади. Немає ні самоуправління, ні парламенту, головним злишився тільки офіс президента, якого немає навіть в Конституції.
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04.03.2024 20:38 Відповісти
Одне створіння горлало на стадіоні - "скільки вам ще треба вкрасти шоб ви наїлись?"
Тепер це створіння просить журналістів не говорити про те, як вони самі крадуть.
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05.03.2024 05:49 Відповісти
Зустрівся з практологом. Зробив потужну клізму
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04.03.2024 20:11 Відповісти
І з незламною потужністю перднув у штанці!
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04.03.2024 20:11 Відповісти
Согласовал и записал первую часть аудиокниги "Как я выиграл войну". Все збс.
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04.03.2024 20:12 Відповісти
Ми маленька крєвєтка,кругом нас великі акули...які без проблем нас лигнуть....Тому ми повинні стати отруйною крєветкою...щоб акула і не думала нас їсти.І вони стали!!!І це не Ізраїль...
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04.03.2024 20:14 Відповісти
Посидел в бункере, пожрал мивину, попил дорогого вина, поиграл в пинг-понг (у всех выиграл), потом перцем на рояле поводил (натер), позвонил кошевому и вместе поржали как кони. Прочел прогноз погоды - долго думал...
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04.03.2024 20:14 Відповісти
А що ж робити з тим, хто стільки років відповідав за навчальні центри?

За лаштунками війни: що відбувається в «учебках» ЗСУ

https://www.radiosvoboda.org/a/uchebky-zsu-umovy-navchannya-mobilizatsiya-pidhotovka-rekruty/32835859.html

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04.03.2024 20:16 Відповісти
Патужный.
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04.03.2024 20:17 Відповісти
Шикса, будуй бетоні лінії оборони, а не голе поле. Падлюка.
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04.03.2024 20:19 Відповісти
Навіщо йому якісь лінії оборони? Йому і його команді подовше побути біля бюджету, щоб тирити, тирити і ще раз тирити. А якщо великий шухер - то "лижі". Чи він для когось купив вілли в Італії, Великобританії, Ялті і ще де ми пока не знаємо? А закон про багатогромадянство для чого приймали? Щоб прості військові мати по три-десять паспортів? Ні, для себе, щоб знати куди линяти.
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04.03.2024 20:42 Відповісти
Нажаль, медична перевірка кандидата на посаду "Президент України" не була проведена належним чином
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04.03.2024 20:19 Відповісти
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04.03.2024 20:34 Відповісти
а про фортифікацію з ким перетирав?
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04.03.2024 20:21 Відповісти
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04.03.2024 20:31 Відповісти
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04.03.2024 20:32 Відповісти
Старих ригів змінив на нових ригів, бо у Херпіду не було і не має своєї команди. А проукраїнських він не використовує, вони йому чужі, ось проросійські - то його, свої в доску.
Є тільки для відосів арахамія,безмозгла, коля котлєта,корбельна сосна, третьякова,стефанчук,шуляк,герус,саакашвілі, а точніше ясько,гетьманцев від сівковича,іонушас,бардіна,брагар,богуцька,бужанський, дубінський і добрий десяток, які перейшли на бік ворога і "слуги" їх просто прибрали з лав своєї партії.
А свої, ригівські кадри підгняють смірнов, татаров, єлдак,демченко, гетьманцев через сівковича і шурму. Нарід 73% привів до влади антимайданівців. Як не крути, так воно є. Я не помилився? А десь у квітні Херпіду відсторонить від посали і єлдака з татаровим, щоб показати, який він справедливий і як тільки нарід дасть йому ще раз булаву, то і єлдак і татаров знову з'вявляться або в уряді, або навіть в генеральній прокуратурі. Це мій прогноз, якщо Україна вистоїть у війні з кацапами!!!
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04.03.2024 20:34 Відповісти
Стратєх 😡
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04.03.2024 20:38 Відповісти
Головком регулярно на передовій . - погані для України справи...
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04.03.2024 20:43 Відповісти
я не чув.
зе!гніда з'ясував, яким чином, військові плани 2023 опинились на столі у кремлі?
хтось чув?
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04.03.2024 20:43 Відповісти
Віслюк ,будуй укріплення трепло оманське дрони вже потужно раза три нґ,що лохам ще втілити,
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04.03.2024 20:48 Відповісти
Змінює на повністю підконтрольних д'єрмаку. Ось тільки відповідати буде не д'єрмак за такі дії.
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04.03.2024 20:49 Відповісти
В совдєповсім кривім рогу колись не вистарчало кондомів !
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04.03.2024 20:52 Відповісти
Шо, ******, еще не всех нормальных дочистил.
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04.03.2024 20:53 Відповісти
краще дермака звільни і посади разом з татаровим до СІЗО СБУ, а Залужного з командою поверни...
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04.03.2024 21:00 Відповісти
О, дякуємо! Тепер спатиму спокійно, блд!
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04.03.2024 21:03 Відповісти
Краше мемуари Шикльгрубера конспектуй
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04.03.2024 21:04 Відповісти
Це все в солдатики грається...
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04.03.2024 21:04 Відповісти
Шо ти могло погодити, якщо ти безтолкове від народження. Ну, хіба що підписав. Для цього розуму не треба.
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04.03.2024 21:24 Відповісти
Боженьку, як перетрудився. Підписав низку законів, які надрукувала якась Ліза в коротенькій спідничці. Пора йти в спортзал, курнути і випити дорогенького винця.
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04.03.2024 21:37 Відповісти
Продовжуються блазенські переформатування ЗСУ.

Воно ж на користь, коли дебіл-шоумен займається кадровою політикою армії під час війни...
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04.03.2024 21:43 Відповісти
Це краще ніж снаряди!!!
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04.03.2024 21:45 Відповісти
Повторюся: за.бали клоуни!
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04.03.2024 21:49 Відповісти
перестановка диванів в борделі продовжується....
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04.03.2024 22:06 Відповісти
Після звільнення Залужного кожні нові призначення це дурість.
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04.03.2024 22:17 Відповісти
Коли нарешті наша контррозвідка та ДБР будуть розслідувати держзраду вищих посадових осіб щодо навмисного зриву нашої спецоперації по затримці вагнерівців шляхом розкриття та передачі данних про цю спецоперацію президентові Беларусі Лукашенку (яку він одразу передав москалям). Чому за цим фактом державної зради досі ніхто не затриманий? Чому досі не заведена карна справа відповідними органами? Де вироки? Де посадки? Чи може наші спецслужби вважають, що вищим посадовим особам можна вчиняти державну зраду? Так само, як і друзям президента - Ванє Баканову, який досі безкарно гуляє на волі? Тоді питання - а кому присягали наші спецслужби - народу України? Чи особисто реЗЕденту??? І чи не плутають вони реЗЕдента з українською державою???
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04.03.2024 22:30 Відповісти
Здавати так здавати!
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05.03.2024 08:18 Відповісти
Будь ти проклятий, гаде, за твої "кадрові рішення"!
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05.03.2024 18:26 Відповісти
 
 