Погодив і підписав низку нових кадрових призначень для Сил оборони, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 740 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Тривала зустріч саме щодо фронтових питань і завдань. Наші операції та перспективи. Попри всі дефіцити можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися. Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони.
Міністр оборони Рустем Умєров. Провів із ним окрему нараду. Постачання зброї, справедливе й правильне забезпечення бригад. Кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї. Окрема розмова – щодо дронів. Хороший зміст. Зокрема, щодо наших далекобійних дронів.
Доповідь ГУР - Буданова. Наші спеціальні дії. Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде.
Доповідь СБУ - Малюка. Прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ – цим убивцям, які тероризують наші прикордонні райони. Також Малюк прозвітував і щодо протидії колаборантам. Є хороші результати зі знешкодження цих осіб.
Була доповідь зовнішньої розвідки - Литвиненка. Щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Маємо розуміння, які документи на столі у ворога, який у нього черговий задум. Будемо протидіяти", - розповів Зеленський.
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Це як було в ЦК КПРС- Постанова прийнято-проблема вирішена.
ТО ЧИ НЕ ПОРА ВЖЕ перефоорматувати ВР, й РЕАНІМУВАТИ ЇЇ, вирвавши з-під пазурів ЄРМАКА ?7 Де е в консттиуції написані права ЯКОГО БЛдь ГОЛОВИ якогось БЛдь ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА?!!!
https://republic.com.ua/article/butusov-ukra%D1%97na-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-budu%D1%94-lini%D1%97-oboroni-vzagali.html https://republic.com.ua/article/butusov-ukraїna-zahishhayuchis-vid-voroga-ne-buduє-liniї-oboroni-vzagali.html
Самі покращення, що від держави нічого не лишиться.
Тепер це створіння просить журналістів не говорити про те, як вони самі крадуть.
За лаштунками війни: що відбувається в «учебках» ЗСУ
https://www.radiosvoboda.org/a/uchebky-zsu-umovy-navchannya-mobilizatsiya-pidhotovka-rekruty/32835859.html
Є тільки для відосів арахамія,безмозгла, коля котлєта,корбельна сосна, третьякова,стефанчук,шуляк,герус,саакашвілі, а точніше ясько,гетьманцев від сівковича,іонушас,бардіна,брагар,богуцька,бужанський, дубінський і добрий десяток, які перейшли на бік ворога і "слуги" їх просто прибрали з лав своєї партії.
А свої, ригівські кадри підгняють смірнов, татаров, єлдак,демченко, гетьманцев через сівковича і шурму. Нарід 73% привів до влади антимайданівців. Як не крути, так воно є. Я не помилився? А десь у квітні Херпіду відсторонить від посали і єлдака з татаровим, щоб показати, який він справедливий і як тільки нарід дасть йому ще раз булаву, то і єлдак і татаров знову з'вявляться або в уряді, або навіть в генеральній прокуратурі. Це мій прогноз, якщо Україна вистоїть у війні з кацапами!!!
зе!гніда з'ясував, яким чином, військові плани 2023 опинились на столі у кремлі?
хтось чув?
Воно ж на користь, коли дебіл-шоумен займається кадровою політикою армії під час війни...