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Російського тенісиста вигнали з турніру в Дубаї за матюки на адресу судді. ВIДЕО

Російського тенісиста Андрія Рубльова вигнали з турніру в Дубаї після того, як він накинувся із лайкою на лінійного суддю під час матчу із казахом Олександром Бубликом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент, опублікований у соцмережах. Після інциденту на корт спустився один із керівників турніру, який заявив, що Рубльов нецензурно лаявся російською. У результаті було ухвалено рішення про дискваліфікацію.

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Автор: 

дискваліфікація (34) Дубай (75) матюк (54) росія (65415) теніс (124) хамство (21)


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Топ коментарі
+62
Бидло не може не бути бидлом-бо воно бидло...
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04.03.2024 20:26
+31
На×ер свиней з пляжу.
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04.03.2024 20:29
+24
Руzzкая свінья
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04.03.2024 20:31
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мальчік в трусіках тепер грає в теніс!)
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05.03.2024 09:59 Відповісти
Его надо мобилизовать вместе с ракеткой. Была бы хорошая антидроновая защита.
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05.03.2024 10:14 Відповісти
рашофашисти в хліву грайте,там ваше місце!
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05.03.2024 10:17 Відповісти
Чому дивуватися? Для них - це норма. Вбити,згвалтувати,зруйнувати...
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05.03.2024 11:47 Відповісти
Ааааааа русахобия!Меня аж трисет
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05.03.2024 12:06 Відповісти
Ну и скажите теперь, шо кацапы на ровном месте - не ДЛБ.
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05.03.2024 21:33 Відповісти
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