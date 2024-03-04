Російського тенісиста вигнали з турніру в Дубаї за матюки на адресу судді. ВIДЕО

Російського тенісиста Андрія Рубльова вигнали з турніру в Дубаї після того, як він накинувся із лайкою на лінійного суддю під час матчу із казахом Олександром Бубликом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент, опублікований у соцмережах. Після інциденту на корт спустився один із керівників турніру, який заявив, що Рубльов нецензурно лаявся російською. У результаті було ухвалено рішення про дискваліфікацію.

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