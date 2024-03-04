Російського тенісиста вигнали з турніру в Дубаї за матюки на адресу судді. ВIДЕО
Російського тенісиста Андрія Рубльова вигнали з турніру в Дубаї після того, як він накинувся із лайкою на лінійного суддю під час матчу із казахом Олександром Бубликом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований цей момент, опублікований у соцмережах. Після інциденту на корт спустився один із керівників турніру, який заявив, що Рубльов нецензурно лаявся російською. У результаті було ухвалено рішення про дискваліфікацію.
Топ коментарі
+62 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар04.03.2024 20:26
+31 Trevo Trow
показати весь коментар04.03.2024 20:29
+24 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар04.03.2024 20:31
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
alexey prus
показати весь коментар05.03.2024 09:59 Відповісти Мені подобається 1
Вася Петров #571776
показати весь коментар05.03.2024 10:14 Відповісти Мені подобається 0
Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар05.03.2024 10:17 Відповісти Мені подобається 1
Iron Man #581918
показати весь коментар05.03.2024 11:47 Відповісти Мені подобається 1
сережка че
показати весь коментар05.03.2024 12:06 Відповісти Мені подобається 0
alexandr shamov
показати весь коментар05.03.2024 21:33 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль