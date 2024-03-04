Ворожий об’єкт на окупованій Херсонщині уражено керованою авіабомбою, - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ знищили керованою авіабомбою військовий об’єкт армії РФ на окупованої частини Херсонщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".

"4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об’єкта керованою авіабомбою", - ідеться в описі до відео.

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