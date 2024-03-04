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Ворожий об’єкт на окупованій Херсонщині уражено керованою авіабомбою, - Повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

Повітряні сили ЗСУ знищили керованою авіабомбою військовий об’єкт армії РФ на окупованої частини Херсонщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряне командування "Південь".

"4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина. Ураження ворожого об’єкта керованою авіабомбою", - ідеться в описі до відео.

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бомба (236) Повітряні сили (2680) Херсонська область (5798)


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Десять баллов из пяти возможных. Горжусь нашими Повітряними Силами!!!
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04.03.2024 22:15 Відповісти
Мало. Треба десятки і сотні.
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04.03.2024 22:17 Відповісти
Парням и так тяжело. Это не работа на заводе, от сирены жо сирены. Это ежедневный напряг своей воли и преодоление своих физических возможностей. По себе знаю. Дай Бог нашим воинам сил и духа победы несмотря на все опасности.
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04.03.2024 22:24 Відповісти
Самий потужний батальон в Україні який буде наводити жах на рашистів буде називатися Росомаха. Передайте військовим. Пора створювати цього звіра
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04.03.2024 22:29 Відповісти
Как видим можно же бить по рашистам КАБами. А если бы их были тысячи и ими еще перемалывать оборону рашистов вместо того чтобы гнать пехоту на штурм каждого блиндажа.
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04.03.2024 22:56 Відповісти
Сподіваюсь КАБів у України буде більше.
Смерть смердючим Рашистам!
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04.03.2024 23:16 Відповісти
Наші воіни молодці ,
молимось за Вас , дорогі наші захисники 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.03.2024 23:35 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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04.03.2024 23:42 Відповісти
В эту игру можно играть вдвоём
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05.03.2024 01:08 Відповісти
 
 