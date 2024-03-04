Окупанти на полігоні намагаються навчити найманців-іноземців бою в окопі: "Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, я устал быть переводчиком". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тренування найманців-іноземців під керівництвом російських інструкторів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зробив один із окупантів, видно, що іноземців намагаються навчити тактиці бою в окопі.
"Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, устал быть переводчиком", - каже один із окупантів на записі.
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Топ коментарі
+35 Frol Fedoroff
показати весь коментар04.03.2024 22:40
+22 сергей юрко
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+15 Michal Woronowsky
показати весь коментар04.03.2024 23:13
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Как-то так, нах...
Хочеш таку зарплату - мобілізуйся.
- ці валютні різнокольорові хвойди-мрійниці розбіжаться при перших же прильотах чогось важчого за калашовський *********
Эболу им дивизию!
Кто назовет "найбиднишу" севернее 40-й параллели ?
всяких мерзотників , як самі ,
прийти в нашу краіну і воювпти 😡