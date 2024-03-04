Окупанти на полігоні намагаються навчити найманців-іноземців бою в окопі: "Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, я устал быть переводчиком". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані тренування найманців-іноземців під керівництвом російських інструкторів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який зробив один із окупантів, видно, що іноземців намагаються навчити тактиці бою в окопі.

"Непальцы, вьетнамцы, негры. Бл#дь, устал быть переводчиком", - каже один із окупантів на записі.

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