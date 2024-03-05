НП на Бєлгородщині: у МНС підтвердили влучання БПЛА в нафтобазу, горить резервуар. ВIДЕО

Стали відомі перші деталі щодо надзвичайної події на території Губкінського міського округу в Бєлгородській області РФ. За даними екстрених служб, горить резервуар на нафтобазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Три резервуари горять на нафтобазі під Бєлгородом після падіння українського БПЛА, розповіли в екстрених службах", - йдеться у повідомленні.

Втім згодом у МНС РФ запевнили, що горить нібито 1 резервуар.

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