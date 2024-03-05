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НП на Бєлгородщині: у МНС підтвердили влучання БПЛА в нафтобазу, горить резервуар. ВIДЕО

Стали відомі перші деталі щодо надзвичайної події на території Губкінського міського округу в Бєлгородській області РФ. За даними екстрених служб, горить резервуар на нафтобазі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".

"Три резервуари горять на нафтобазі під Бєлгородом після падіння українського БПЛА, розповіли в екстрених службах", - йдеться у повідомленні.

Втім згодом у МНС РФ запевнили, що горить нібито 1 резервуар. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Губернатор Гладков повідомив про НП на Бєлгородщині: Після вибуху горить інфраструктурний об’єкт. ФОТО

Автор: 

пожежа (4342) нафтопродукти (610) Бєлгород (510)


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Топ коментарі
+26
Шо згорить -- те не зогниє
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05.03.2024 09:56
+9
Горять презервуари-
Горять резервативи..

Три...
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05.03.2024 09:56
+8
А скоро ще благодатний вогонь зійде і випалить це історичне непорозуміння раССєяескою пітерації називаємо..
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05.03.2024 09:57
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Шо згорить -- те не зогниє
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05.03.2024 09:56 Відповісти
горить нормально, вітром не задме.
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05.03.2024 10:20 Відповісти
Горять презервуари-
Горять резервативи..

Три...
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05.03.2024 09:56 Відповісти
А скоро ще благодатний вогонь зійде і випалить це історичне непорозуміння раССєяескою пітерації називаємо..
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05.03.2024 09:57 Відповісти
"губкинская нефтебаза мужествено отразила атаку беспилотников,почивай с миром"-говорится в сообщении белгородского губернатора глакова
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05.03.2024 10:06 Відповісти
По НПЗ треба, бо русня ці втрати за день компенсує.
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05.03.2024 10:06 Відповісти
так шо дать тобі парабелум?
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05.03.2024 10:12 Відповісти
Дрона.
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05.03.2024 10:16 Відповісти
НПЗ уже прикриті РЕБами та ПВО. А от нафтобази ще ні.
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05.03.2024 10:57 Відповісти
Так, це проблема. Русні резервуар - менше доби роботи НПЗ. Завтра вже все працюватиме ніби нічого й не було.
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05.03.2024 11:00 Відповісти
По рашці потрібні гастролювати табунами диверсанти з FPV-дронами, які можна на росії скупляти тисячами і озброювати запалювальним термітом, який можна виготовити дома. Дрон менше штуки баксів плюс винагорода кілька штук і шукати сотні бажаючих заробити у інтернеті по всій росії. Дешево - нічого марнувати дорогі далекобійні дрони. Нафтобази не охороняють як резиденцію х#йла. ПІд'їхав на велосопеді у посадку - запустив дрона і поїхав витрачати зароблену крипту. Хто там тебе знайде у радіусі 5 км від місця диверсії.

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05.03.2024 10:06 Відповісти
Ну так включайся! По всій Україні працюють пункти рекрутингу! ТЕБЕ ЧЕКАЮТЬ!!!
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05.03.2024 10:33 Відповісти
Наши уже штампуют дешёвые дроны с дальностью и 500 и 1000 и более км. А всякой взрывчатой херни на складах ещё со времён совка много осталось.
На малых дронах за копейки вообще ********* ркг-3 подвешивать слегка модернизированную. Сверху прошивает любой танк
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05.03.2024 10:38 Відповісти
Нічего не може бути дешевше FPV дрона плюс копієчка безробіному, який бажає заробити з вогоньком. Краще замість одного дрона навіть дешевого профінансувати десять диверсій, а дрони витрачати на більш значуші військові та інфраструктурні об'єкти
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05.03.2024 11:03 Відповісти
махмуд таки поджог резєрвуар с товаріщем суховим ))
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05.03.2024 10:12 Відповісти
- Люди, помогите кто чем может, там нефтебаза горит
- Могу канистру бензина подлить
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05.03.2024 10:32 Відповісти
+100500!!!
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05.03.2024 12:35 Відповісти
пардон за вк, тут тоже видео https://m.vk.com/video-222601289_456242781?list=d06ba8af5cc84d7aa0&from=wall-222601289_136817
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05.03.2024 10:39 Відповісти
..красота...
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05.03.2024 11:51 Відповісти
І шо, опять?!
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05.03.2024 11:58 Відповісти
Коли вже накуряться тварюки...
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05.03.2024 12:18 Відповісти
вже 3я пала
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05.03.2024 12:51 Відповісти
Після нальоту дрону на Санкт-Петербург https://risu.ua/pislya-nalotu-dronu-na-sankt-peterburg-mitropoliya-vlashtuvala-molitovnij-obyizd-mista_n146615 митрополія влаштувала молитовний об'їзд міста
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05.03.2024 14:29 Відповісти
Мені подобаєтьця як воно горить, кацапи бігають, суєтятьця... (с) 😁
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05.03.2024 14:39 Відповісти
як їм не бігати це ж нафтодолари горять,за 2023 р їх бюджет отримав з вуглеводнів майже $100 млрд
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05.03.2024 21:31 Відповісти
 
 