НП на Бєлгородщині: у МНС підтвердили влучання БПЛА в нафтобазу, горить резервуар. ВIДЕО
Стали відомі перші деталі щодо надзвичайної події на території Губкінського міського округу в Бєлгородській області РФ. За даними екстрених служб, горить резервуар на нафтобазі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську пропагандистську агенцію новин "РИА-Новости".
"Три резервуари горять на нафтобазі під Бєлгородом після падіння українського БПЛА, розповіли в екстрених службах", - йдеться у повідомленні.
Втім згодом у МНС РФ запевнили, що горить нібито 1 резервуар.
Топ коментарі
+26 Валентин Коваль #587289
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Горять резервативи..
Три...
На малых дронах за копейки вообще ********* ркг-3 подвешивать слегка модернизированную. Сверху прошивает любой танк
- Могу канистру бензина подлить