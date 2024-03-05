Група з 9 ухилянтів намагалася пробратися до Угорщини, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Держприкордонслужба затримала 9 чоловіків з різних областей України, які намагалися потрапити в Угорщину, заплативши від $8000 до $12000.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловіків з різних областей України зупинили опівночі поблизу кордону. Як зʼясувалося, кожен з них заплатив переправникам від $8000 до $12000", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, стосовно усіх складено протоколи про адмінправопорушення. Причетних до незаконної схеми встановлюють.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано ще 3 схеми виїзду ухилянтів за кордон, вартість "послуги" сягала $12 тис., - СБУ. ФОТО