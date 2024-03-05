Група з 9 ухилянтів намагалася пробратися до Угорщини, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Держприкордонслужба затримала 9 чоловіків з різних областей України, які намагалися потрапити в Угорщину, заплативши від $8000 до $12000.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловіків з різних областей України зупинили опівночі поблизу кордону. Як зʼясувалося, кожен з них заплатив переправникам від $8000 до $12000", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, стосовно усіх складено протоколи про адмінправопорушення. Причетних до незаконної схеми встановлюють.
Топ коментарі
+14 Олег Мандрівник #582578
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+14 Владислав Сварчевський
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+12 Dyukov
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А це.... не можу пiдiбрати слово...
це встановлюється за 1 хвилину
Україна своїх воїнів любить і береже
бережи себе, друже - зламаємо путіна напополам
ВСЕ буде Україна!
потрібнно більше грошей на перемогу
брехунчик ти
Ціна дрона 300 у.е. за 120 000 отримуемо 400 дронів. По статистиці, кожен третій дрон досягає цілі, хай навіть кожен четвертий. Маємо що ці десять ухилянтів могли профінансувати ліквідацію 100 оркків.
Чьому б не взяти гроші офіційно?
Держава дебілів.
Мабуть, ухилянти пішли без передоплати її автору??
Це порушення авторських прав, зеленського та паяців квартальних95….
це привело до того шо хтось близкий до ОП зробив схему заробітку на ухилянтах чим більше ухилянтів тим більше збагачення такі дії привели до того що почалося протистояння військових тцк с цивільними почався хаос в країні
висновок одне трусливе рішення просто вбиває країну но той хто це зробив бачить себе бонопартом але все навпаки трус не буде воїном хоч всі ботоферми подоляка всруться від напруги прославляючи те чого нема
Закони Дарвіна ніхто не відміняв - це якраз той випадок.
В Україні мобілізація стосується виключно осіб від 27 років. Йому нічого не загрожувало