Оператори БПЛА спостерігають із бліндажа результат своєї роботи: "П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться як воно горить". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського БПЛА у бліндажі спостерігає через камеру безпілотника за результатом своєї роботи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах - щойно знищена російська БМД охоплена вогнем.
"П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться як воно горить", - каже воїн на записі.
Топ коментарі
+20 Maksim Perepelitca
показати весь коментар05.03.2024 13:29
+19 alex #471802
показати весь коментар05.03.2024 13:21
+17 Maksim Perepelitca
показати весь коментар05.03.2024 13:39
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Рускій - прикметник, але це неправильне позначення національності, а пі-дор іменник, тому "рускі пі-дори" звучить завершено і по фен-шую...
Коли Київ був столицею конфедерації князівств, яка потім отримала умовну назву "Київська Русь", фіно-угорська мокша, мєрь і чухонци їли жаб на болотах.
Вони вкрали в нас терміни "Русь", "руський".
Схоже снарядів хтось підкинув .
Передає не марафон ,передають воїни з під Авдіївки .