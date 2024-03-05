Оператори БПЛА спостерігають із бліндажа результат своєї роботи: "П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться як воно горить". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського БПЛА у бліндажі спостерігає через камеру безпілотника за результатом своєї роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах - щойно знищена російська БМД охоплена вогнем.

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"П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться як воно горить", - каже воїн на записі.

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