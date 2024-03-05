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Оператори БПЛА спостерігають із бліндажа результат своєї роботи: "П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться як воно горить". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператор українського БПЛА у бліндажі спостерігає через камеру безпілотника за результатом своєї роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах - щойно знищена російська БМД охоплена вогнем.

Дивіться: Ворожа БМП роздавила ворожу "буханку" і поїхала далі. ВIДЕО

"П#дари знову вирішили наступати. БМД - красота. Мені нравиться як воно горить", - каже воїн на записі.

Також дивіться: Пів окупанта зникло після скиду гранати з українського дрона. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17554) знищення (7355) дрони (4776) БМД (33)


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Топ коментарі
+20
Передають що під Авдіївкою наша арта сьогодні - відривається на повну .
Схоже снарядів хтось підкинув .
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05.03.2024 13:29
+19
дiйсно красота)Слава ЗСУ!!
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05.03.2024 13:21
+17
..
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05.03.2024 13:39
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дiйсно красота)Слава ЗСУ!!
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05.03.2024 13:21 Відповісти
Пі-дори то вже як самоназва русні.
Рускій - прикметник, але це неправильне позначення національності, а пі-дор іменник, тому "рускі пі-дори" звучить завершено і по фен-шую...
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05.03.2024 13:23 Відповісти
Кацапи-московити взагалі не мають відношення до Русі.
Коли Київ був столицею конфедерації князівств, яка потім отримала умовну назву "Київська Русь", фіно-угорська мокша, мєрь і чухонци їли жаб на болотах.
Вони вкрали в нас терміни "Русь", "руський".
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05.03.2024 14:34 Відповісти
Шасти вам хлопці!!!! І вдачі надовго!
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05.03.2024 13:25 Відповісти
Мені нравиться як воно горить кацапи ото обсмаляні бігають,дохнуть.
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05.03.2024 13:27 Відповісти
Передають що під Авдіївкою наша арта сьогодні - відривається на повну .
Схоже снарядів хтось підкинув .
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05.03.2024 13:29 Відповісти
дай боже, щоб це було правдою...
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05.03.2024 13:30 Відповісти
Та схоже на правду .
Передає не марафон ,передають воїни з під Авдіївки .
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05.03.2024 13:36 Відповісти
Марафон давно пора закрити , тільки бабло палять і зе лайно підхвалюють за бюджетні кошти.
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05.03.2024 13:44 Відповісти
марафон хер скаже
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05.03.2024 13:53 Відповісти
..
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05.03.2024 13:39 Відповісти
Щоб у арти рученьки не боліли снаряди таскати.
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05.03.2024 13:50 Відповісти
Бережи вас Боже!!!
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05.03.2024 13:36 Відповісти
Мені теж дуже наравиться як горить кацапське тіло і їх барахло 🙁
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05.03.2024 13:50 Відповісти
Мій земляк перевозив бійців до Кринки. Було дуже важко, обстріли без кінця. А оператори дронів викладали відео,як ЗСУ на лівий берег річки переправляються. Якщо відео без координат, то одне, а з конкретними даними,то що ви робите?! Красиво чи не Красиво горить техніка ворожа, думайте, що поряд є ЗСУ і координати
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05.03.2024 13:56 Відповісти
хахах а то кацапи тупіє не бачать переміщення наших військових через дніпро, чекають доки хтось відео скине....
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05.03.2024 14:31 Відповісти
Мені не цікаво,що бачать кацапи,нехай їм повилазить. Мене дістає,що заради відео в тікток, не думають які наслідки це несе. Під час війни думати не заборонено.
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05.03.2024 14:35 Відповісти
кацапи "бачать" більше ніж ми бо "очей" у небі у них набагато більше.
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05.03.2024 15:16 Відповісти
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05.03.2024 14:58 Відповісти
Хлопцi , молодцi , бeрeжiть сeбe.
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05.03.2024 21:58 Відповісти
 
 