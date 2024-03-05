Для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі нема й не буде, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення Володимира Зеленського наприкінці 741-го дня війни.
Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні є новий крок Міжнародного кримінального суду - ордери на арешт ще двох представників російського керівництва. Цього разу - військових керівників. Командувачів російських вбивць - дальньої авіації та Чорноморського флоту держави-терориста.
Я дякую прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану, усій команді Міжнародного кримінального суду та нашій українській команді, що працює заради відновлення справедливості, - усім слідчим, які розслідують російські злочини війни, усім експертам, які допомагають, Генеральному прокурору та його Офісу та усім правоохоронцям України. Російські вбивці будуть відповідати - це точно.
Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила. Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту. Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде. І не буде для них безпечного простору в небі - за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва.", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
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https://twitter.com/i/status/1765061265746211108
Хоча б тому що всі Хімери зараз на приколі...
кацапи пишуть, що перший, знову
чи то співпало, чи то з приходом сирського якось все пішло по п*зді
2 Ти номінально през на час до перемоги - й Тобі все може вибачитися й діти тебе не перестануть поважати як презедента- переможця
Але ж, це не знають, оті ухилянти, від КВНу… Тому і несуть в голос, що їм напишуть…інші. А за Оман з лижами, їх клинить чомусь розповісти, як про злиття вагнерівців прутіну.
Текст, по дебільному написаний (с)
Слава Захисникам України та їх Рідним!
І не тільки в Чорному.
Саме цікаве,що обидві сторони будуть вважати що він зрадив саме їх!
на цих словах він неодноразово ридав, просив вибачення у *****, матюкався на Нептуни, щось постійно нюхав на столі і аж з тридцятого дубля таки цей відосик було знято ... а ви кажете що працювати диктором у дєрьмака легко ...
Є відповіді!
1. Неможливо відрізнити "потужне" зверненя від одного зі сценічних виступів за 20 років.
2. Почувше таке по радіо можно прийняти за виступ якогось пародиста з раши,який глузує с Зеленського.