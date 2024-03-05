Для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі нема й не буде, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 741-го дня війни.

Як інформує Цензор.НЕТ відео було опубліковане в телеграм-каналі Президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні є новий крок Міжнародного кримінального суду - ордери на арешт ще двох представників російського керівництва. Цього разу - військових керівників. Командувачів російських вбивць - дальньої авіації та Чорноморського флоту держави-терориста.

Я дякую прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану, усій команді Міжнародного кримінального суду та нашій українській команді, що працює заради відновлення справедливості, - усім слідчим, які розслідують російські злочини війни, усім експертам, які допомагають, Генеральному прокурору та його Офісу та усім правоохоронцям України. Російські вбивці будуть відповідати - це точно.

Я хочу сьогодні подякувати усім нашим воїнам, усім підрозділам, які відновлюють безпеку та контроль і в українському небі, і в нашому Чорному морі. Україна довела, на що ми здатні, на що здатна наша сила. Про це говорить і кількість збитих російських військових літаків, і можливості наших хлопців щодо російського флоту. Немає вже для російських терористів безпечних гаваней у Чорному морі й не буде. І не буде для них безпечного простору в небі - за умови достатньої нашої української міцності. Це стосується як постачання від партнерів, так і нашого внутрішнього виробництва.", - сказав президент.

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