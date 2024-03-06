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Двоє чоловіків з іграшковим пістолетом пограбували магазин в Умані. Можуть сісти на 15 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловіки вдягнули медичні маски, зайшли до магазину та відібрали у продавця денний виторг - 32 тис. грн. За кілька годин їх знайшли за записами відеокамер спостереження. Вдома у них виявили марихуану.

Про це повідомили в поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіки зайшли до магазину на вулиці Туристів та почали погрожувати продавчині іграшковим пістолетом. Жінка віддала їм 32 тис. грн - все, що наторгувала за день.

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За кілька годин грабіжників знайшли завдяки записам з відеокамер.

Поліцейські за кілька годин знайшли чоловіків завдяки записам з камер відеоспостереження. Ними виявилися 40-річний житель Київської області та 43-річний уманчанин. До уманчанина прийшли додому з обшуком. Іграшковий пістолет валявся на кухні, а в кімнаті поліцейські знайшли коробку й пакет з речовиною, схожою на марихуану.

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"За розбій, вчинений в умовах воєнного стану фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Також поліцією розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) КК України", - йдеться у повідомленні.

В Умані пограбували магазин іграшковим пістолетом
В Умані пограбували магазин іграшковим пістолетом
В Умані пограбували магазин іграшковим пістолетом
В Умані пограбували магазин іграшковим пістолетом
В Умані пограбували магазин іграшковим пістолетом
В Умані пограбували магазин іграшковим пістолетом
В Умані пограбували магазин іграшковим пістолетом
В Умані пограбували магазин іграшковим пістолетом
В Умані пограбували магазин іграшковим пістолетом
В Умані пограбували магазин іграшковим пістолетом

Автор: 

пограбування (576) Нацполіція (15211) Чернігівська область (915)


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Топ коментарі
+9
Років через 4 - 5 вийдуть по УДЗ. Зате будуть живі і здорові. На відміну від більшості мобілізованих.
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06.03.2024 10:34
+4
Блін. За смертельну аварію стільки не дають.
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06.03.2024 10:35
+2
Накурилися.. погнали.. умовно роки 3 дадуть..
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06.03.2024 10:40
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Термін може бути не іграшковим
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06.03.2024 10:29 Відповісти
Років через 4 - 5 вийдуть по УДЗ. Зате будуть живі і здорові. На відміну від більшості мобілізованих.
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06.03.2024 10:34 Відповісти
До чого твій висєр?
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06.03.2024 13:32 Відповісти
До реальності.
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06.03.2024 13:36 Відповісти
дегенерати
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06.03.2024 11:32 Відповісти
Два дєбіла ето...
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06.03.2024 10:33 Відповісти
Блін. За смертельну аварію стільки не дають.
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06.03.2024 10:35 Відповісти
Накурилися.. погнали.. умовно роки 3 дадуть..
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06.03.2024 10:40 Відповісти
Довбні, скомпроментували мариіхуана
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06.03.2024 10:41 Відповісти
хоча то був лічєбний канабіс
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06.03.2024 10:44 Відповісти
яка ж то марихуана? то ж зелений чай
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06.03.2024 11:05 Відповісти
Жінка віддала їм 32 тис. грн - все, що наторгувала за день. Джерело:
************
З украдених 32 тисяч мєнти знайшли тільки 4 190 гривень.
А на решту 27 810 гривень злодії накупили, мабуть, отого зеленого сіна в коробках і пакетах.

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06.03.2024 11:12 Відповісти
Ухилянти?
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06.03.2024 11:12 Відповісти
Ні. Вони тепер мають законну бронь.
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06.03.2024 13:37 Відповісти
 
 