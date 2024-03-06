Двоє чоловіків з іграшковим пістолетом пограбували магазин в Умані. Можуть сісти на 15 років. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Чоловіки вдягнули медичні маски, зайшли до магазину та відібрали у продавця денний виторг - 32 тис. грн. За кілька годин їх знайшли за записами відеокамер спостереження. Вдома у них виявили марихуану.
Про це повідомили в поліції Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловіки зайшли до магазину на вулиці Туристів та почали погрожувати продавчині іграшковим пістолетом. Жінка віддала їм 32 тис. грн - все, що наторгувала за день.
За кілька годин грабіжників знайшли завдяки записам з відеокамер.
Поліцейські за кілька годин знайшли чоловіків завдяки записам з камер відеоспостереження. Ними виявилися 40-річний житель Київської області та 43-річний уманчанин. До уманчанина прийшли додому з обшуком. Іграшковий пістолет валявся на кухні, а в кімнаті поліцейські знайшли коробку й пакет з речовиною, схожою на марихуану.
"За розбій, вчинений в умовах воєнного стану фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна. Також поліцією розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів) КК України", - йдеться у повідомленні.
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З украдених 32 тисяч мєнти знайшли тільки 4 190 гривень.
А на решту 27 810 гривень злодії накупили, мабуть, отого зеленого сіна в коробках і пакетах.