Російський пропагандист закликав знищувати побільше молодих українців: "Потом нам будет легче". ВIДЕО
Кремлівський пропагандист Лев Вершинін закликав знищувати якомога більше молодих українців за те, що вони були виховані за часів незалежності України і не мають проросійських симпатій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в одному із своїх інтерв'ю.
"Потом нам будет легче", - підсумував він, вочевидь, сподіваючись на повну окупацію України.
Топ коментарі
+59 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар06.03.2024 15:54
+39 Деніс Войцеховський
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+38 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.03.2024 15:57
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Він не мав на увазі Верховного совка України.
Жид жидуворон ворону око не виклює.
Ось тому.
Після Стругацьких - адекватної.
Після Глуховського - розважальної.
Сорокін теж знаний, але набагато менше.
Рідкісна хрінь, як на мене.
за таки заклики потрібно вбивати Де наш Моссад ?
а какашніков чот загрустіл шо він не в солнєчній хішпаніі
Член Спілки письменників Росії (з 1997) та Міжнародної асоціації письменників СНД. З грудня
2000 по 2007 рік жив в Ізраїлі, з червня 2007 року проживає в Іспанії.
Тобто ця хитродупа курва "любіт расєю і путіна іздалєка" ...
Вершинін неодноразово виступав із брехливими заявами про причетність уряду УНР до єврейських погромів у 1918-1919 р.р. також підтримує пропагандистські кремлівські наративи про "співпрацю" УПА з гітлерівцями у 1941-1942 рр. Також у 2014 році підтримав військове вторгнення росії в Україну, анексію Криму та частини Донбасу. Є одним з російських ідеологів, хто поширює проросійську версію т. з. «Одеської Хатині» (так вони називають Протистояння в Одесі 2 травня 2014). Веде активну антиукраїнську пропаганду в ЗМІ деяких країн СНД та Китаю.
Я хотів би щоб він жив довго-довго в якійсь помийній чи вигрібній ямі, зневажений людством