Російський пропагандист закликав знищувати побільше молодих українців: "Потом нам будет легче". ВIДЕО

Кремлівський пропагандист Лев Вершинін закликав знищувати якомога більше молодих українців за те, що вони були виховані за часів незалежності України і не мають проросійських симпатій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в одному із своїх інтерв'ю.

"Потом нам будет легче", - підсумував він, вочевидь, сподіваючись на повну окупацію України.

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