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Прикордонники беруть у полон росіянина: "Підніми руки, ти в мене на прицілі, лягай на спину, лежи, не вздумай вставать". ВIДЕО

Диверсійно-розвідувальна група 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" Державної прикордонної служби України поповнила обмінний фонд полоненим окупантом.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

"Підніми руки, ти в мене на прицілі, лягай на спину, лежи, не вздумай вставать!", - каже український захисник окупанту.

Також дивіться: Бійці ССО знищили вже сьому ворожу РЛС "Зоопарк-1" на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17554) Держприкордонслужба ДПСУ (6039) полон (1572)


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Топ коментарі
+14
- "Руки догори!"
- "Какой гары??? Здєсь нєт гары!!"
.... кулеметна черга
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06.03.2024 20:44
+6
Повезло, шо пограничники. Из бригады "Пенсия" не тянули бы.
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06.03.2024 20:27
+3
***** эту мразь вообще в плен брать?!они над Украинцами издеваются,пытают зверски,а им курортные условия создают.....кончать на месте эту мразь!
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06.03.2024 21:20
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ось і добре буде на кого ті сотні наших що потрапили у полон в Авдіївці вимінювати. до речі політики де обіцяні укріплення ????
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06.03.2024 20:17 Відповісти
А шо, той підор ходити не може шо його хлопці потягли?
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06.03.2024 20:21 Відповісти
Повезло, шо пограничники. Из бригады "Пенсия" не тянули бы.
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06.03.2024 20:27 Відповісти
- "Руки догори!"
- "Какой гары??? Здєсь нєт гары!!"
.... кулеметна черга
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06.03.2024 20:44 Відповісти
Слава Воїнам!!!! Вточнити - підора чи суку в полон узяли?)
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06.03.2024 20:45 Відповісти
***** эту мразь вообще в плен брать?!они над Украинцами издеваются,пытают зверски,а им курортные условия создают.....кончать на месте эту мразь!
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06.03.2024 21:20 Відповісти
Скоро випустять...
Яůųя, великі і вказівні пальці, язика вigpiжymb -- та й випустять.
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06.03.2024 22:37 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1b82bic/ukrainian_drone_from_alliance_of_4th_battalion_of/ встиг помолитись. Не міг молитись у своєму тамбові?
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07.03.2024 04:18 Відповісти
так може ж він і вимолював швидкої смерті, ну кароч. що хотів кацап те і отримав.
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07.03.2024 07:27 Відповісти
 
 