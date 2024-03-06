Прикордонники беруть у полон росіянина: "Підніми руки, ти в мене на прицілі, лягай на спину, лежи, не вздумай вставать". ВIДЕО
Диверсійно-розвідувальна група 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий Кордон" Державної прикордонної служби України поповнила обмінний фонд полоненим окупантом.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
"Підніми руки, ти в мене на прицілі, лягай на спину, лежи, не вздумай вставать!", - каже український захисник окупанту.
Топ коментарі
+14 bo jo
показати весь коментар06.03.2024 20:44
+6 Дан Корвин
показати весь коментар06.03.2024 20:27
+3 илья фёдоров #571810
показати весь коментар06.03.2024 21:20
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- "Какой гары??? Здєсь нєт гары!!"
.... кулеметна черга
Яůųя, великі і вказівні пальці, язика вigpiжymb -- та й випустять.