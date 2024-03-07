УКР
Тіла чотирьох окупантів злітають високо угору під час вибуху автомобіля на протитанковій міні. ВIДЕО 18+

Щонайменше чотири окупанти ліквідовано під час наїзду ворожого автомобіля на протитанкову міну у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації загарбників, опублікований у соцмережах. На записі видно, що потужним вибухом тіла щонайменще чотирьох окупантів злітають високо угору.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

армія рф (18477) вибух (4588) знищення (7992) Запорізька область (3963) міна (400)
+46
щасливого вам польоту галубкі!
07.03.2024 09:22 Відповісти
+43
07.03.2024 10:09 Відповісти
+21
Була колись така пісня: "Орлята учатся летать..."
07.03.2024 09:27 Відповісти
щасливого вам польоту галубкі!
07.03.2024 09:22 Відповісти
07.03.2024 10:09 Відповісти
🤣
07.03.2024 10:22 Відповісти
горящій пєрдак в польоті
07.03.2024 10:43 Відповісти
Це не той птіц, що полетів до сонця та спалив крила, з тосту для Шуріка (Кавказька полонянка)?
07.03.2024 19:35 Відповісти
то душі окупантів відлітають в пекло...
07.03.2024 09:24 Відповісти
Які "душі"? У кацапів?
07.03.2024 09:28 Відповісти
гнилі
07.03.2024 09:28 Відповісти
Фур фуууур...
07.03.2024 09:24 Відповісти
Та да! На Цензор і Авдіївку «взяли».
07.03.2024 14:56 Відповісти
І не кажіть гоп кацапські виродкі поки не перескочите..))
07.03.2024 09:24 Відповісти
Они просто сдохли или попали в рай?
07.03.2024 09:24 Відповісти
В рай. Правда там гурии с немного странной внешностью и сильно выраженными садо-мазо наклонностями
07.03.2024 10:48 Відповісти
С батальона "ахмат"?
07.03.2024 23:16 Відповісти
Зарахувати до кацапської олімпійської збірної по стрибках у висоту!!!
07.03.2024 09:25 Відповісти
Проста если бы ехали на машине с крышей, то выжили бы, а так кабриолеты они такие
07.03.2024 09:27 Відповісти
То *гольфавто*прямо в лузу.
07.03.2024 10:05 Відповісти
Ехали бы в машине с крышей - была бы тушёнка, а так - барбекю!
07.03.2024 11:54 Відповісти
Була колись така пісня: "Орлята учатся летать..."
07.03.2024 09:27 Відповісти
дєсантура, ****...
07.03.2024 10:10 Відповісти
ще така дебільна пісенька гомик один співає "літят на родіну скварци"
07.03.2024 14:41 Відповісти
Перепетая песня лучше https://youtu.be/r7vsIHhmjfU?si=PpckAo0pU7BAEZq_
07.03.2024 23:18 Відповісти
теж старий вже?
07.03.2024 23:26 Відповісти
Рекорд!!!)))
07.03.2024 09:28 Відповісти
Флешмоб в пам'ять про батут і дупу Рогозіна.
07.03.2024 09:32 Відповісти
З Бобіка зробили Віліс для стрибків у висоту, чекаємо наступні екіпажі інакше рекорд не буде зараховано.
07.03.2024 09:34 Відповісти
Арлята учатса лєтать
07.03.2024 09:35 Відповісти
Є таке кіно : серця чотирьох, а тут серця, руки ,ноги яйця і все впереміжку. Також дуже гарне кіно про чотирьох літаючих безкрилих цапів.
07.03.2024 09:36 Відповісти
Аж настрій піднявся від такого відео
Де кацапи розлітаються на шматки
07.03.2024 09:40 Відповісти
Нарожжені повзати, літати не можуть!😁
07.03.2024 09:52 Відповісти
а таки літають
07.03.2024 10:20 Відповісти
Раждьоний ползать лєтать нє может-даказана рашистамі...
07.03.2024 09:52 Відповісти
Кацап по полётам -
Чемпион планеты !
Прыгнул в воздух с багги -
Третий день уж нету...
07.03.2024 09:55 Відповісти
Красивое.
07.03.2024 09:56 Відповісти
Гравитацию не обманешь! А накабздону прибыло
07.03.2024 10:00 Відповісти
Кацапи ще ті еквілібристи...
07.03.2024 10:03 Відповісти
Такі відео дають упевненість що вороги загинуть і ми Переможемо.
Проте може я і не прАва, та в такі хвилини завмирає серце від болю, що так саме у якомусь бою гинуть НАШІ діти....
07.03.2024 10:13 Відповісти
Надіюся - не сильно забилися?
07.03.2024 10:13 Відповісти
надіюсь сильно забилися
07.03.2024 15:34 Відповісти
шйогу мобіль в атаку пасани к успіху летіли не пофартило
07.03.2024 10:19 Відповісти
Лапті ф клочья!
07.03.2024 10:24 Відповісти
По Жванецкому. Салат не даёт такого полёта.. а полёт - красота. Два вопроса есть - что думал лапоть в полёте и кто так классно поставил мину? Слава Украине
07.03.2024 10:26 Відповісти
Спроба швиденько потрапити до раю (рай же на небесах!) виявилась невдалою -- їх забрав ад.
07.03.2024 10:33 Відповісти
забрав = відфільтрував
07.03.2024 10:35 Відповісти
I Believe I Can Fly
07.03.2024 10:38 Відповісти
Голлівуд відпочиває і навчається.
07.03.2024 10:42 Відповісти
Як би того не хотілося , але в таких випадках є велика ймовірність залишитись живим ..хай і контуженим ..От якби каци були в авто з дахом , тоді більш того , вони згоріли б заперті внутрі
07.03.2024 10:52 Відповісти
ви глузуєте? там фарш з нутрощів від вибухової хвилі
07.03.2024 12:11 Відповісти
дідьку, стрибни з п'ятого поверху.. подивимось як ти "живим" залишишся...
07.03.2024 22:48 Відповісти
Один так рівненьку в грунт заходив що на думку жюрі 10 балів за техніку виконання можна дати.
07.03.2024 10:57 Відповісти
07.03.2024 10:57 Відповісти
Похоже он хочет чтобы его орков в полёте разрубило на куски.
07.03.2024 14:10 Відповісти
Нет, он хочет люляки баб.
08.03.2024 03:05 Відповісти
Я 6 нарахував.
07.03.2024 11:03 Відповісти
атракцЬІон
07.03.2024 11:38 Відповісти
Браво!На бис!
07.03.2024 11:45 Відповісти
Взлятая выше ели,
Не ведая прихрад,
Вонючие кацапы
Лятять... лятять... лятять...
07.03.2024 12:57 Відповісти
"Мать, я умею летать."
07.03.2024 12:58 Відповісти
Явсегда думаю, отчего люди не летают как птицы....
07.03.2024 15:33 Відповісти
Це якраз ліки для осіб з нестійкою психікою - заспокійливе мать його
07.03.2024 16:12 Відповісти
Ремнями безопасности надо бьіло пристегиваться.
07.03.2024 16:52 Відповісти
привиди пекла
07.03.2024 16:59 Відповісти
можливо, це самий яскравий момент в їх нікчемному житті.
07.03.2024 18:39 Відповісти
віечьного помйота
07.03.2024 19:23 Відповісти
Розлетілися як гарячи пиріжки...
07.03.2024 20:02 Відповісти
Вау, оце так політали!
07.03.2024 20:03 Відповісти
ох нихуйа массовый рокетджамп
07.03.2024 21:22 Відповісти
Теоретично міг хтось вижити? Яке там перевантаження?
07.03.2024 22:38 Відповісти
Отже вміють кацапи красиво здихати, молодці 🤣
07.03.2024 23:23 Відповісти
А вот не надо курить в непложенных странах
08.03.2024 03:09 Відповісти
Як кажуть "Чим життя відрізняється від члена? Життя жорсткіше".
Спецефекти Голівуду і студії Марвел відпочивають...
08.03.2024 07:41 Відповісти
...." Велел посадить его на бочку с порохом , пущай полетает...."
08.03.2024 10:04 Відповісти
вечнава палёта мышебратья
17.03.2024 15:55 Відповісти
Лєтітє, голубі, лєтітє...
14.04.2024 07:55 Відповісти
 
 