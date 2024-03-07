Тіла чотирьох окупантів злітають високо угору під час вибуху автомобіля на протитанковій міні. ВIДЕО 18+

Щонайменше чотири окупанти ліквідовано під час наїзду ворожого автомобіля на протитанкову міну у Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації загарбників, опублікований у соцмережах. На записі видно, що потужним вибухом тіла щонайменще чотирьох окупантів злітають високо угору.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

