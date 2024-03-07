Тіла чотирьох окупантів злітають високо угору під час вибуху автомобіля на протитанковій міні. ВIДЕО 18+
Щонайменше чотири окупанти ліквідовано під час наїзду ворожого автомобіля на протитанкову міну у Запорізькій області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований момент ліквідації загарбників, опублікований у соцмережах. На записі видно, що потужним вибухом тіла щонайменще чотирьох окупантів злітають високо угору.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Де кацапи розлітаються на шматки
Чемпион планеты !
Прыгнул в воздух с багги -
Третий день уж нету...
Проте може я і не прАва, та в такі хвилини завмирає серце від болю, що так саме у якомусь бою гинуть НАШІ діти....
Не ведая прихрад,
Вонючие кацапы
Лятять... лятять... лятять...
Спецефекти Голівуду і студії Марвел відпочивають...