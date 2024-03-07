Два окупанти на повний зріст біжать до української позиції і гинуть. ВIДЕО бою

Бійці 95-ї ОДШБр ліквідували двох окупантів, які вирішили на повний зріст штурмувати позицію українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку двох окупантів зафільмував безпілотник. На записі видно, як два росіянина вискакують із укриття і швидко біжать у напрямку до української позиції. Судячи по відео, щоб добігти до окопу росіянам було потрібно 15 секунд, а ще через 25 секунд вони вже були мертвими.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла чотирьох окупантів злітають високо угору під час вибуху автомобіля на протитанковій міні. ВIДЕО 18+