Два окупанти на повний зріст біжать до української позиції і гинуть. ВIДЕО бою
Бійці 95-ї ОДШБр ліквідували двох окупантів, які вирішили на повний зріст штурмувати позицію українців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку двох окупантів зафільмував безпілотник. На записі видно, як два росіянина вискакують із укриття і швидко біжать у напрямку до української позиції. Судячи по відео, щоб добігти до окопу росіянам було потрібно 15 секунд, а ще через 25 секунд вони вже були мертвими.
Проте, і український боєць у вмінні і в хоробрості нічим не поступився ворогу: засік його маневр та сховався за кут і перечекав вибух штурмової гранати й одразу атакував своєю.
Нажаль, відео на цьому обривається, тому не зрозуміло, що було далі: рашистський солдат залишився 300-м чи 200-м лежати на місці, або відповз назад, або продовжив атаку.
і навіть навпаки той московит впавши вистрелив в нашого першим на щастя не попав
і гранату московит кинув влучно - дуже хочу щоб наш вижив
другого московита як на мене шмальнули на 34 сек з лівого нижнього кута видно постріли а хто там був в кадр не влізло.
нажаль наші довго теляться.
наш другий що за патиками взагалі по сомалійськи шмаляє - на що він розраховує...
чесно кажучи сумна картинка
добре що того першого московита посікло гранатою, матьорий сабака
Наші - не залишили без уваги навіть на такий короткий проміжок часу позицію ворогів. Але все було на дуже тонкому. Дуже близько підійшла ворожа пара імогла вже прицільно стріляти.