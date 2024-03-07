УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4491 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
26 427 38

Два окупанти на повний зріст біжать до української позиції і гинуть. ВIДЕО бою

Бійці 95-ї ОДШБр ліквідували двох окупантів, які вирішили на повний зріст штурмувати позицію українців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку двох окупантів зафільмував безпілотник. На записі видно, як два росіянина вискакують із укриття і швидко біжать у напрямку до української позиції. Судячи по відео, щоб добігти до окопу росіянам було потрібно 15 секунд, а ще через 25 секунд вони вже були мертвими.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіла чотирьох окупантів злітають високо угору під час вибуху автомобіля на протитанковій міні. ВIДЕО 18+

Автор: 

95 окрема десантно-штурмова бригада (127) бій (197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Ворожий штурмовик, що біг на українську позицію першим, діяв чітко і грамотно: після перших зустічних постріліа заліг, притворившись 200-м, а далі перекатом відкотився трохи назад в заглиблення, підготував гранату для бою і кинув її точно у пройом "нори", звідки вівся вогонь.
Проте, і український боєць у вмінні і в хоробрості нічим не поступився ворогу: засік його маневр та сховався за кут і перечекав вибух штурмової гранати й одразу атакував своєю.
Нажаль, відео на цьому обривається, тому не зрозуміло, що було далі: рашистський солдат залишився 300-м чи 200-м лежати на місці, або відповз назад, або продовжив атаку.
показати весь коментар
07.03.2024 10:03 Відповісти
+23
В цьому сенс був - щвидко забігти і закидати гранатами . Це не москалі дурні - це український солдат швидко зреагував і професійно відпрацював
показати весь коментар
07.03.2024 09:53 Відповісти
+18
Так ***** прямо в окоп грену кинул... Надеюсь нашего не сильно зацепило
показати весь коментар
07.03.2024 09:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Два дибіла єто сіла
показати весь коментар
07.03.2024 09:46 Відповісти
Прийняли еліксир хоробрості, хоча скоріше дурості, і в атаку! 😁
показати весь коментар
07.03.2024 09:46 Відповісти
ні, під солями.
показати весь коментар
07.03.2024 09:48 Відповісти
Та не, они за хлебушком приходили. А их не поняли
показати весь коментар
07.03.2024 10:54 Відповісти
Так ***** прямо в окоп грену кинул... Надеюсь нашего не сильно зацепило
показати весь коментар
07.03.2024 09:49 Відповісти
Псіхічєская атака?
показати весь коментар
07.03.2024 09:50 Відповісти
банзай-атака
показати весь коментар
07.03.2024 10:06 Відповісти
..так случается с идиотами, когда лишнехромосомные пересмотрят "сказок про дидов", 28 понТфиловцев, матросовых..
показати весь коментар
07.03.2024 09:51 Відповісти
Шось іх підпустили на 5м - а якби рашкован шмальнув гранату нашим у схрон
показати весь коментар
07.03.2024 09:52 Відповісти
один гранату і кинув...
показати весь коментар
07.03.2024 09:55 Відповісти
Ну а я за шо - добивав вже тои з - заді
показати весь коментар
07.03.2024 09:57 Відповісти
так он и шмальнул на 34й секунде, причем метко
показати весь коментар
07.03.2024 09:56 Відповісти
Добивав задніи
показати весь коментар
07.03.2024 09:59 Відповісти
Неужели лемминги добрались до запрещенных веществ?
показати весь коментар
07.03.2024 09:53 Відповісти
там все є. Закладки підвозять прямо під ЛБЗ. Для тих у кого є гроші - хімія (альфа-PVP, мєт, мєфєдрон, барбітурати, ліріка...), для бідних - канабіс. "Магазіни" там працюють справно. Хімія дорожче ніж у москві в 2-2,5 рази. Канабіс місцевий, ціна у два рази більша, ніж до вторгнення. Ті, хто до вторгнення вирощував на продаж канабіс зараз ще почали вирощувати мак. Після деокупації місцеві пушери і кладмени будуть для нас великою проблемою.
показати весь коментар
07.03.2024 10:39 Відповісти
В цьому сенс був - щвидко забігти і закидати гранатами . Це не москалі дурні - це український солдат швидко зреагував і професійно відпрацював
показати весь коментар
07.03.2024 09:53 Відповісти
Штурмовікі, аднако
показати весь коментар
07.03.2024 09:55 Відповісти
Что то "Dune 2" припомнило.
показати весь коментар
07.03.2024 22:29 Відповісти
Треба озброювати та готувати більше снайперів, щоб окупантів відстрілювати подалі від наших позицій.
показати весь коментар
07.03.2024 09:56 Відповісти
небезпечна вилазка.. добре шо захлинулася
показати весь коментар
07.03.2024 10:02 Відповісти
не факт...
показати весь коментар
07.03.2024 10:05 Відповісти
Ворожий штурмовик, що біг на українську позицію першим, діяв чітко і грамотно: після перших зустічних постріліа заліг, притворившись 200-м, а далі перекатом відкотився трохи назад в заглиблення, підготував гранату для бою і кинув її точно у пройом "нори", звідки вівся вогонь.
Проте, і український боєць у вмінні і в хоробрості нічим не поступився ворогу: засік його маневр та сховався за кут і перечекав вибух штурмової гранати й одразу атакував своєю.
Нажаль, відео на цьому обривається, тому не зрозуміло, що було далі: рашистський солдат залишився 300-м чи 200-м лежати на місці, або відповз назад, або продовжив атаку.
показати весь коментар
07.03.2024 10:03 Відповісти
і я про те подумав .
показати весь коментар
07.03.2024 10:18 Відповісти
"..а ще через 25 секунд вони вже були мертвими. Джерело: "
показати весь коментар
07.03.2024 13:19 Відповісти
той перший московит був в метрі-двох і наш не попав
і навіть навпаки той московит впавши вистрелив в нашого першим на щастя не попав
і гранату московит кинув влучно - дуже хочу щоб наш вижив

другого московита як на мене шмальнули на 34 сек з лівого нижнього кута видно постріли а хто там був в кадр не влізло.

нажаль наші довго теляться.
наш другий що за патиками взагалі по сомалійськи шмаляє - на що він розраховує...

чесно кажучи сумна картинка
добре що того першого московита посікло гранатою, матьорий сабака
показати весь коментар
07.03.2024 18:44 Відповісти
Наслідки немедичного застосування канабісу.
показати весь коментар
07.03.2024 10:08 Відповісти
хм..гранату вспів кинути доволі влучно та зреагував швидко.це добре що вальнули такого-занадто різкий
показати весь коментар
07.03.2024 10:17 Відповісти
здохли вєльмі скрєпно - у дідівскіх чоботях
показати весь коментар
07.03.2024 10:17 Відповісти
Так близько позиції напевно і та була наша,якби вчасно не засікли,були б непереливки.
показати весь коментар
07.03.2024 10:21 Відповісти
розрахунок ворога чітко просліджується - скориставшись паузою швидко наблизитись до укриття і вже накрити вогнем, не даваючи висунутись. Майже вдалося. Похибка - не було прикриття по наших позиціях.

Наші - не залишили без уваги навіть на такий короткий проміжок часу позицію ворогів. Але все було на дуже тонкому. Дуже близько підійшла ворожа пара імогла вже прицільно стріляти.
показати весь коментар
07.03.2024 10:23 Відповісти
Вже вкотре бачу оце перекочування кацапів - навчились, суки. Але нехай перекочуються до пекла
показати весь коментар
07.03.2024 10:30 Відповісти
в карты проигрались?
показати весь коментар
07.03.2024 10:40 Відповісти
Шустрый, как сперматозоид! Куда стремился сперматозоид, туда и попал!
показати весь коментар
07.03.2024 12:51 Відповісти
Я погибших не увидел. Заметил только, что два кацапа сдохли, а погибших не видел
показати весь коментар
07.03.2024 15:07 Відповісти
Пошли, Ща распидалим, ну ну , к земельке еще двоих Мразей притянуло..
показати весь коментар
07.03.2024 15:15 Відповісти
По закону жанра должны были кричать " За Сталина"
показати весь коментар
07.03.2024 17:49 Відповісти
Второй был с большим рюкзаком. Взрывчатку что ли пытался занести?
показати весь коментар
07.03.2024 18:36 Відповісти
Это для случайной стиральной машины.
показати весь коментар
07.03.2024 22:28 Відповісти
 
 