У Міжнародному легіоні ГУР служать добровольці з більш ніж 50 країн. ВIДЕО
У Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства України служать добровольці з більш ніж 50 країн.
Про це в річницю створення Міжнародного легіону повідомили в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.
Легіон об’єднав добровольців з більш ніж 50 країн світу, які після повномасштабного вторгнення прийшли на допомогу українцям і стали до бою проти військ терористичної Росії", - йдеться у повідомленні.
У лавах підрозділу ГУР - досвідчені бійці, ветерани сил спецоперацій та інших військових підрозділів зі США, Великої Британії, Австралії, Данії, інших країн Європи, Азії, Африки, Південної Америки.
"Оборона Києва, бої на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині - вояки Легіону брали участь в усіх гарячих точках протистояння з Москвою та продовжують хоробру боротьбу з ворогом", - підкреслили в ГУР.
Головне управління розвідки закликає приєднуватися до лав Міжнародного легіону.
