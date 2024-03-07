УКР
У Міжнародному легіоні ГУР служать добровольці з більш ніж 50 країн. ВIДЕО

У Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства України служать добровольці з більш ніж 50 країн.

Про це в річницю створення Міжнародного легіону повідомили в ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Легіон об’єднав добровольців з більш ніж 50 країн світу, які після повномасштабного вторгнення прийшли на допомогу українцям і стали до бою проти військ терористичної Росії", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Розвідники поблизу кордону знищили замаскований російський комплекс "Муром-П" вартістю $50 000. ВIДЕО

У лавах підрозділу ГУР - досвідчені бійці, ветерани сил спецоперацій та інших військових підрозділів зі США, Великої Британії, Австралії, Данії, інших країн Європи, Азії, Африки, Південної Америки.

"Оборона Києва, бої на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжі, Донеччині - вояки Легіону брали участь в усіх гарячих точках протистояння з Москвою та продовжують хоробру боротьбу з ворогом", - підкреслили в ГУР.

Також читайте: Іноземні добровольці, які воюють проти РФ, за бажання можуть отримати громадянство України. Це стосується і членів їхніх сімей, - Клименко

Головне управління розвідки закликає приєднуватися до лав Міжнародного легіону.

- Мне нравится служить в Иностранном Легионе Украины...
- Почему?
- Можно безнаказанно убивать русских... И ещё за это деньги получать!
показати весь коментар
07.03.2024 11:59 Відповісти
Треба запросити африканських добровольців і Європа щей буде вдячна нам за це. Увесь потік снікерсів направиться в Україну. У Європі тільки жрати дають, а в Україні щей автомат відстрілювати орків - тому вибір очевидний - який же ганста нігга без калаша. А гроші, які витрачає Європа годувати африканських мігрантів хай витратить на снаряди для ЗСУ
показати весь коментар
07.03.2024 12:05 Відповісти
 
 