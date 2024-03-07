Намагалися втекти до Молдови у причепі для тварин: Прикордонники затримали двох чоловіків. ВIДЕО
Чоловіки намагалися втекти до Молдови у причепі для тварин, але прикордонники затримали їх.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.
Як повідомляють у державній прикордонній службі, чоловіків водій намагався перевезти у причепі для тварин та потрапити на територію Молдови.
Двох захованих пасажирів виявили прикордонники під час огляну причепа. Чоловіки зізнались, що знайшли послуги нелегального трансферу до Молдови через знайомих. Заплатили по $5000, а далі діяли за наданою інструкцією.
На порушників склали адміністративні протоколи, а щодо порушника, то про його незаконні дії повідомили до поліції.
