Намагалися втекти до Молдови у причепі для тварин: Прикордонники затримали двох чоловіків. ВIДЕО

Чоловіки намагалися втекти до Молдови у причепі для тварин, але прикордонники затримали їх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

Як повідомляють у державній прикордонній службі, чоловіків водій намагався перевезти у причепі для тварин та потрапити на територію Молдови.

Двох захованих пасажирів виявили прикордонники під час огляну причепа. Чоловіки зізнались, що знайшли послуги нелегального трансферу до Молдови через знайомих. Заплатили по $5000, а далі діяли за наданою інструкцією.

На порушників склали адміністративні протоколи, а щодо порушника, то про його незаконні дії повідомили до поліції.

