УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4384 відвідувача онлайн
Новини Відео
3 329 30

Намагалися втекти до Молдови у причепі для тварин: Прикордонники затримали двох чоловіків. ВIДЕО

Чоловіки намагалися втекти до Молдови у причепі для тварин, але прикордонники затримали їх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДПСУ.

Як повідомляють у державній прикордонній службі, чоловіків водій намагався перевезти у причепі для тварин та потрапити на територію Молдови.

Двох захованих пасажирів виявили прикордонники під час огляну причепа. Чоловіки зізнались, що знайшли послуги нелегального трансферу до Молдови через знайомих. Заплатили по $5000, а далі діяли за наданою інструкцією.

На порушників склали адміністративні протоколи, а щодо порушника, то про його незаконні дії повідомили до поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Сумщині прикордонники зупинили російську ДРГ: втрати ворога уточнюються, - ДПСУ

кордон (4862) Молдова (2117) прикордонники (1119) ухилянти (1113)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Шкуру надо было напялить, рога у жены попросить и бэкать погромче.
показати весь коментар
07.03.2024 12:31 Відповісти
+8
баранами прикидались?
показати весь коментар
07.03.2024 12:33 Відповісти
+7
Из жизни. Давно как то везли в скотовозе из племзавода 100 ярок. Вечером, уже за Киевом останавливают менты. Что везём, открывайте.100 баранов, говорю. Один мент полез внутрь. Подходит другой, "кто там?". 100 баранов, говорю. Ой, нет, 101 уже - ваш напарник внутрь полез, считать, наверное. Тот ржал минут 5 вместе с нами.
показати весь коментар
07.03.2024 12:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шкуру надо было напялить, рога у жены попросить и бэкать погромче.
показати весь коментар
07.03.2024 12:31 Відповісти
Вітязі...
В свинячій шкурі-

Вітя.. Вася..
Під дією дурі...

Що завилась у власті...
В парламентській процедурі...
показати весь коментар
07.03.2024 12:56 Відповісти
баранами прикидались?
показати весь коментар
07.03.2024 12:33 Відповісти
Из жизни. Давно как то везли в скотовозе из племзавода 100 ярок. Вечером, уже за Киевом останавливают менты. Что везём, открывайте.100 баранов, говорю. Один мент полез внутрь. Подходит другой, "кто там?". 100 баранов, говорю. Ой, нет, 101 уже - ваш напарник внутрь полез, считать, наверное. Тот ржал минут 5 вместе с нами.
показати весь коментар
07.03.2024 12:43 Відповісти
Везли, мабуть, на продаж, як худобу….
Це вони, як і Зеленський з кварталом волоцюг, так «виконали» свій Конституційний обов'язок щодо захисту України від московської навали!!
Війна московська, йде в Україні, уже 10 років…., а гниди лізуть…
показати весь коментар
07.03.2024 12:40 Відповісти
Карел Чапек "Оповідання про втрачену ногу" (кінцівка)
показати весь коментар
07.03.2024 12:49 Відповісти
А з якого це дива від тебе, боте свіжозроблений, так люто тхне лаптями?
Савпадєніє?..
показати весь коментар
07.03.2024 13:45 Відповісти
Зрозуміло.

Попрощайся з нами, ваня із зажопіска. Ти йдеш курсом руZZкага вайеннага карапля.
показати весь коментар
07.03.2024 13:52 Відповісти
Тільки порахували, що в Україні 5 млн. мобілізаційного ресурсу і тут тобі маєш - в той же день ресурс намагається дати драла. А це ж навіть ще закон про посилену мобілізацію не прийняли...
показати весь коментар
07.03.2024 12:50 Відповісти
Якось все дуже вже по феншую 😂😂😂
показати весь коментар
07.03.2024 12:50 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2024 12:56 Відповісти
Кстати, а где этот, патриот вилочный? Как в воду, пардон, в скотовоз канул уже года 2.
показати весь коментар
07.03.2024 12:58 Відповісти
Осенью 2022-го видели его в 93-ей бригаде а потом тишина.
показати весь коментар
07.03.2024 13:01 Відповісти
Саме цікаве буде коли зелені почнуть драпати. А це вже скоро, дуже скоро.
показати весь коментар
07.03.2024 12:57 Відповісти
Ага. У владі, половина людей Януковича, які виявили витримку та не втекли. А цім чого переживати?
показати весь коментар
07.03.2024 13:06 Відповісти
Судячи з того, що придворні писак нарахували їм 5 млн. мобілізаційного резерву і додатково 3 млн. жінок - займатися крадівництвом ЗЕскоти мають намір ще не один рік, адже запас життів (якими можна виграти час) поки ще є.
показати весь коментар
07.03.2024 13:07 Відповісти
Сцикуни)))
показати весь коментар
07.03.2024 12:58 Відповісти
Засуджувати ллюдей, які хочуть зберегти своє життя, то таке собі заняття. Не люди в погонах, їм це життя дали
показати весь коментар
07.03.2024 13:08 Відповісти
"витирани колчаковскіх фронтов"
показати весь коментар
07.03.2024 12:58 Відповісти
Мабуть хрюкали і волали не в унісон, і старшой прикордонного наряду К. С. Станиславский мовив крилату фразу, не вірю.
показати весь коментар
07.03.2024 13:22 Відповісти
Шо вы несёте? Что значит есть за что воевать? За дом, за семью, за будущее независимой страны. Флажок поменяйте раз так рассуждаете.
показати весь коментар
07.03.2024 15:06 Відповісти
-8000 Баксов і весь в свинячому гамні.........................
показати весь коментар
07.03.2024 14:45 Відповісти
Блин, сейчас самое время наживаться на желающих перейти границу. Пообещал, деньги взял, высадил бог где и дело в шляпе.
показати весь коментар
07.03.2024 15:03 Відповісти
Тварини не постраждали?
показати весь коментар
07.03.2024 16:49 Відповісти
 
 