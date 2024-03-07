УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4960 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 877 7

FPV-дрон "Дикі Шершні" атакує російський танк, після чого він підривається на міні. ВIДЕО

Підрозділ BULAVA з ОПБр імені Богдана Хмельницького знищив російський танк за допомогою FPV-дрона "Дикі Шершні" та мін.

Як інформує Цензор.НЕТ, перед тим як евакуюватися, екіпаж танку пустив його накатом на українські позиції, але машина підірвалася на міні.

На цьому відео добре видно ефективність застовування дрону у комплексі з мінуванням шляхів.

Долучитися до збору на дрони можна нижче.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb 

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Також дивіться: Контррозвідники СБУ знищили ворожий штаб, УРАЛ і гармату Д-30 дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО

Автор: 

знищення (8017) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (234)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так сказать спочатку приправили потім підсмажили.
показати весь коментар
07.03.2024 21:40 Відповісти
Стейк нормально підсмажений весь у крові з гімном уперемішку.
показати весь коментар
07.03.2024 22:33 Відповісти
FPV-дрон "Дикі Шершні" атакує російський танк, після чого він підривається на міні

От би ще після цього у нього влучила КАБ, потім ракета, а наприкінці - палаючий літак!
показати весь коментар
07.03.2024 21:45 Відповісти
А потім підводний човен затягнув його на дно ....
показати весь коментар
07.03.2024 22:03 Відповісти
І на останок ***** з мавзолеєм.
показати весь коментар
07.03.2024 22:31 Відповісти
Ненажерливий як усі орки, замало йому дрона, міну ще подавай на закусь.
показати весь коментар
07.03.2024 22:30 Відповісти
кацапи вівели до бою т-34 а щоб ніхто не догадався начепили якйись капелюх на башту
показати весь коментар
07.03.2024 22:45 Відповісти
 
 