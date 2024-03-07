FPV-дрон "Дикі Шершні" атакує російський танк, після чого він підривається на міні. ВIДЕО
Підрозділ BULAVA з ОПБр імені Богдана Хмельницького знищив російський танк за допомогою FPV-дрона "Дикі Шершні" та мін.
Як інформує Цензор.НЕТ, перед тим як евакуюватися, екіпаж танку пустив його накатом на українські позиції, але машина підірвалася на міні.
На цьому відео добре видно ефективність застовування дрону у комплексі з мінуванням шляхів.
Долучитися до збору на дрони можна нижче.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От би ще після цього у нього влучила КАБ, потім ракета, а наприкінці - палаючий літак!