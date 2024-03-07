FPV-дрон "Дикі Шершні" атакує російський танк, після чого він підривається на міні. ВIДЕО

Підрозділ BULAVA з ОПБр імені Богдана Хмельницького знищив російський танк за допомогою FPV-дрона "Дикі Шершні" та мін.

Як інформує Цензор.НЕТ, перед тим як евакуюватися, екіпаж танку пустив його накатом на українські позиції, але машина підірвалася на міні.

На цьому відео добре видно ефективність застовування дрону у комплексі з мінуванням шляхів.

Долучитися до збору на дрони можна нижче.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Також дивіться: Контррозвідники СБУ знищили ворожий штаб, УРАЛ і гармату Д-30 дронами "Дикі Шершні". ВIДЕО