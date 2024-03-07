Бійці 93-ї ОМБр знищили дві російські МТ-ЛБ під час спроби ворожого штурму поблизу Андріївки. ВIДЕО
Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" знищили дві російські МТ-ЛБ з піхотою під час спроби ворожого штурму поблизу села Андріївка.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Якщо після наїзду на мінно-вибуховий пристрій перша з машин противника ще продовжила рух, то зустріч зі "Стугною" вона вже не пережила. Проїхавши за інерцією кілька метрів, задня МТ-ЛБ підперла першу, що унеможливило відкрити двері піхоті зсередини. Другу МТ-ЛБ знищив Джавелін та дрони РУБпАК Black Raven.
На 00:19 бонус - російський солдат здійснює мальовничий політ прямо з броні в западину.
