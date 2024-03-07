УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4960 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
8 335 3

Бійці 93-ї ОМБр знищили дві російські МТ-ЛБ під час спроби ворожого штурму поблизу Андріївки. ВIДЕО

Бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" знищили дві російські МТ-ЛБ з піхотою під час спроби ворожого штурму поблизу села Андріївка.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Якщо після наїзду на мінно-вибуховий пристрій перша з машин противника ще продовжила рух, то зустріч зі "Стугною" вона вже не пережила. Проїхавши за інерцією кілька метрів, задня МТ-ЛБ підперла першу, що унеможливило відкрити двері піхоті зсередини. Другу МТ-ЛБ знищив Джавелін та дрони РУБпАК Black Raven.

На 00:19 бонус - російський солдат здійснює мальовничий політ прямо з броні в западину.

Також дивіться: Протитанкісти вистежили російську БМП та завдали удару по ній із ПТРК "Стугна". ВIДЕО

Автор: 

93 окрема механізована бригада Холодний яр (306)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Один рішив шо ну иого нах з такими покатушками побіг жалітися на хреновии сервіс
показати весь коментар
07.03.2024 22:01 Відповісти
Швидкість польоту не менше 60 км/год
показати весь коментар
07.03.2024 22:54 Відповісти
їбаште кацапську погань, Хлопці!! Дякую, Холодноярці!!
показати весь коментар
08.03.2024 13:31 Відповісти
 
 