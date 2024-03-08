УКР
Українські воїни відбивають атаку окупантів поблизу Роботиного: "Танки їдуть! Удвох стріляємо?". ВIДЕО бою

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою українських воїнів зі штурмовою групою окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни атакують два ворожі танки та російських піхотинців.

"Українські військові відбивають ворожий штурм в районі села Роботине Запорізької області", - зазначається у коментарі до відео.

+45
Героям Слава! Тримайтеся воїни!
08.03.2024 12:05 Відповісти
+24
їбаште русню, Хлопці !!!!
08.03.2024 12:19 Відповісти
+22
Трясця, де Джавіки ? Хто ними працює ? Їх передали Україні вже мабуть до п'ятдесяти тисяч.
08.03.2024 12:19 Відповісти
Не уявляю, як можна зі звичайної "труби" на такій відстані поцілити у машину, що рухається.
08.03.2024 12:11 Відповісти
Я думаю, что камера не передаёт реальной дистанции... Поэтому кажется, что дистанция слишком далека для рпг...
08.03.2024 16:56 Відповісти
Це не рпг
09.03.2024 16:38 Відповісти
спитай у дермака...
08.03.2024 15:09 Відповісти
Нет, это не джавелины
08.03.2024 16:57 Відповісти
Ну що вам сказати ? Просто-Герої !!! Як бачу вже немає джавелінів,і ще снаряди 155 які організувала чехія(на жаль зе бригада їх не шукала) ще не підїхали.Також ці танки розтрілюються далеко на підході снарядами повітря-земля з Ф-16 які також чекаємо,тільки коли?
08.03.2024 12:25 Відповісти
в.о. Зєлєнське з дермаком притримують у себе джавеліни , густави і стугни?, для захисту Банкової від Майдану-3?
08.03.2024 12:50 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
08.03.2024 13:30 Відповісти
Дякую Вам хлопці
08.03.2024 14:06 Відповісти
Найти и наградить!
09.03.2024 01:50 Відповісти
Повертайтесь живими!
09.03.2024 07:17 Відповісти
Якийсь лютий пи*дець. Дай Боже нашим хлопцям мужності і витривалості!
09.03.2024 09:22 Відповісти
09.03.2024 12:58 Відповісти
 
 