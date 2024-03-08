Українські воїни відбивають атаку окупантів поблизу Роботиного: "Танки їдуть! Удвох стріляємо?". ВIДЕО бою

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бою українських воїнів зі штурмовою групою окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни атакують два ворожі танки та російських піхотинців.

"Українські військові відбивають ворожий штурм в районі села Роботине Запорізької області", - зазначається у коментарі до відео.

