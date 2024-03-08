Двоє чоловіків із сокирами напали на працівників ТЦК у Чернівецькій області, їх затримано, - поліція. ВIДЕО
На Буковині затримали двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК та СП із сокирами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції області.
У мережі опублікували відео, на якому чоловіки із сокирами напали на працівників ТЦК та СП.
"Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.
Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників територіального центру комплектування і втекли", - йдеться в повідомленні.
Згодом правоохоронці встановили особи нападників - 28-річний та 43-річний місцеві жителі.
Правоохоронці затримали порушників. За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків. Досудове розслідування триває.
Коли я 24 лютого 2022р. пішов до тцк-я не бачив там ніяких застінок. На вуляцях ніхто нікого не хапав. Військовий облік та захист Вітчизни прописані у законах України. Я негативно ставлюся до "пакування"-явища як такого. Але ще більш негативно я ставлюся до ухилянтів, що породили таке явище. Які по вечорах сидять попивають пивко на диванах і розповідають, які ублюдки у тцк і що воювати мають усі, окрім них самих. Не розуміючи, що коли добровольці на фронті закінчаться, орки прийдуть до них, повирізають їх сім'ї, а самих поженуть далі з калашами на Європу. І буде в них сами така доля, як в усіх лднрівців, що гниють у нашій землі, куди їх примусили йти вбивати українців.
А щодо застінок - забули нещодавні скандали з незаконним утриманням людей кілька днів в приміщенні тцк? Відео було де один бравий герой лупцює "призовника" рукояткою пістолета. Облетіло всю країну.
Люди все пам'ятають, і ще всім віддячать.
Закликаєшь вбивати своїх же співгромадян.
А ти саме такий, покидьок.
унр мало 50 230 600 люду - військовиків від 15 до 300 тисяч осіб, що становила 0,6%!!!!!!!!!
естонія населення в1918 - 1 126 413 чел., а армія 85 000 чол., що є 7,5% від населення.
а залишаться справжні Воіни і патріоти , які захищатимуть нашу краіну 😠
Втікачам ворття назад не буде 🙁
а якби військові дали чергу в повітря?
і найцікавіше, як ці з сокирами будуть захищати свій будинок проти кацапських танків і БМП, якщо кацапчики туди дійдуть