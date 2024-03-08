УКР
Двоє чоловіків із сокирами напали на працівників ТЦК у Чернівецькій області, їх затримано, - поліція. ВIДЕО

На Буковині затримали двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК та СП із сокирами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції області.

У мережі опублікували відео, на якому чоловіки із сокирами напали на працівників ТЦК та СП.

"Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників територіального центру комплектування і втекли", - йдеться в повідомленні.

Згодом правоохоронці встановили особи нападників - 28-річний та 43-річний місцеві жителі.

Правоохоронці затримали порушників. За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків. Досудове розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Буковині прикордонники з пострілами затримали трьох чоловіків, які планували незаконно дістатися до Румунії

Топ коментарі
+52
Яке ***********? Це замах на життя військовослужбовця. Чому інші військові зі зброєю стоять дивлячись на це все. Якийсь крінж
08.03.2024 13:55 Відповісти
+42
Цікаво, вони в окопах проти лаптеногіх так само героями будуть, чи відразу в полон побіжать?
08.03.2024 13:52 Відповісти
+38
Дуже хотіли на фронт, а ТЦК відмовляв у мобілізації...
08.03.2024 13:50 Відповісти
"Викрадень", "застінках".
Коли я 24 лютого 2022р. пішов до тцк-я не бачив там ніяких застінок. На вуляцях ніхто нікого не хапав. Військовий облік та захист Вітчизни прописані у законах України. Я негативно ставлюся до "пакування"-явища як такого. Але ще більш негативно я ставлюся до ухилянтів, що породили таке явище. Які по вечорах сидять попивають пивко на диванах і розповідають, які ублюдки у тцк і що воювати мають усі, окрім них самих. Не розуміючи, що коли добровольці на фронті закінчаться, орки прийдуть до них, повирізають їх сім'ї, а самих поженуть далі з калашами на Європу. І буде в них сами така доля, як в усіх лднрівців, що гниють у нашій землі, куди їх примусили йти вбивати українців.
09.03.2024 10:07 Відповісти
Попивають пивко саме той моь ресурс на броні, типу мусорів та чинуш.
А щодо застінок - забули нещодавні скандали з незаконним утриманням людей кілька днів в приміщенні тцк? Відео було де один бравий герой лупцює "призовника" рукояткою пістолета. Облетіло всю країну.
Люди все пам'ятають, і ще всім віддячать.
10.03.2024 16:26 Відповісти
Покидьок тут це ти, бо не ціниш життя інших людей, мабудь себе патріотом рахуєш?
Закликаєшь вбивати своїх же співгромадян.
08.03.2024 17:39 Відповісти
Ні, покидьок це ти. Патріотом себе люди не рахують, а вважають, рагулю.
08.03.2024 18:26 Відповісти
Можеш вважати себе ким завгодно, але по факту з ти і тобі подібні, такі ж українські патріоти як срані рашистські вагнерівці.
08.03.2024 18:46 Відповісти
Сталіністи це покидьки з покидьків, які звикли нехтувати всіма навколо.
А ти саме такий, покидьок.
08.03.2024 18:48 Відповісти
Що посіяли, то й пожали.
08.03.2024 18:01 Відповісти
Зелена мобілізація™.
08.03.2024 18:09 Відповісти
А чому ця чернівецька конніца ,ще на передньому краї? З таким запалом,як в цих двох гуцуляків,давно вже можна брати Крим,аж бігом...)
08.03.2024 18:19 Відповісти
З одного боку: ці вуйки нагадують мені "мудрих" укрхліборобів зразка 1918-20 р.р.,які саме так зустрічали ТЦК УНР і не пішли в АУНР. потім ці гарячі хлібороби вимерли з голоду 23,33 років,в таборах в 36-37 роках,а останніх вибили на війні з німцями..З другого боку: гарячі вуйки мабуть знають скільки коштує відкосити від армії в місцевому ТЦК....а в них є лише сокири...
08.03.2024 18:33 Відповісти
вірно,сябр-картошкін! правда,кацапів з них було 13 млн,інших 2,5 млн,в т.ч. 0,5 млн сябрів-імігрантів,яких завезли замість знищених українців
08.03.2024 20:36 Відповісти
як вже дістало оце твердження про те що в 1918 році не хотіли йти до армії. Це тупо маніпуляція історією яка спрямована на тих хто цієї історії не знає... якщо ви такі знавець історії, і вкурсі подій які відбувалися 100 років тому. То вже розкажіть про Грушевського, Петлюра, Винниченка, УНР, Директорію, гетьмана Скоропадського... Про те як всі ці політичні діячі, тих часів не могли домовитися, кожен тягнув ковдру на себе... і в результаті прийшли більшовики які всіх нагнули... і в результаті винні селяни які не хотіли йти до армії... Розкажіть скільки часу було втрачено, перш ніж Грушевський додумався оголосити незалежність, чи створення української держави, а до того часу рік чи більше розказував про автономію у складі росії, чи про федерацію у складі росії, і так дальше і тому подібне... ОТ ЗАРАЗ НАША ВЛАДА ПОВТОРЮЄ ТЕ ЩО РОБИЛИ НАШІ ПОЛІТИКИ В 1918-1922 РОКАХ... КОЖЕН ТЯГНЕ КОВДРУ НА СЕБЕ, КОЖЕН ДУМАЄ ПРО СВІЙ ПОЛІТИЧНИЙ РЕЙТИНГ, а селяни і робітники винні у всьому... у тому що ЗСУ ВІДСТУПАЄ, У ТОМУ ЩО АВДІЇВКУ НЕ ВТРИМАЛИ, І ТАК ДАЛІ І ТОМУ ПОДІБНЕ...
09.03.2024 11:08 Відповісти
естонці призвали 10% населення в 1918 в армію і відстояли державу, а "моїхатискраю" взяли кожухи, рушниці і пішли додому.
унр мало 50 230 600 люду - військовиків від 15 до 300 тисяч осіб, що становила 0,6%!!!!!!!!!

естонія населення в1918 - 1 126 413 чел., а армія 85 000 чол., що є 7,5% від населення.
11.03.2024 22:30 Відповісти
Там щей менти та війскові з автоматами були - брати по зброї - підтримали. Сміх і гріх України. Европа давай своїх солдат, якшо не хочете воювать з рашкою, бо українці почали бити одне одного шоб не йти захищати "свою" країну. Патріотізм зашкалює - скабеєви оплодують стоячи.
08.03.2024 18:53 Відповісти
Як баби базарні ! Ніхто не знає ні причин, ні мотивів, але вердикти роздають направо і наліво !
08.03.2024 18:56 Відповісти
кавалеристов в пехоту? не удивительно
08.03.2024 20:15 Відповісти
08.03.2024 20:33 Відповісти
Таляпати язиком і махати сокирою по людях в горах не край боронити. А прийдуть кацапи і всіляке таке кодло піде, як лугандонскі шахтьори, воювати з НАТО, а нє то розстріляють і попливуть Черемошем...
08.03.2024 21:18 Відповісти
У нас в районному тцк лише один мужик був на фронті. Решта тилові щурі.
08.03.2024 21:56 Відповісти
Скільки ?
09.03.2024 09:42 Відповісти
Вся болотна срань втече за бугор , заплативши долари за цю послугу ,
а залишаться справжні Воіни і патріоти , які захищатимуть нашу краіну 😠
Втікачам ворття назад не буде 🙁
09.03.2024 00:57 Відповісти
Переставайте жити лозунгами. Життя складніше.
09.03.2024 09:28 Відповісти
Так, складніше. Можна в мирний час одягти вишиванку на День Незалежності і розказувати усім щирою який ти патріот, як любиш Батьківщину й пишаєшся нею. А можна у військовий час виправдовувати власне боягузство статтями Конституції про права (забуваючи про обов'язки), обурюватися закритттям кордонів, тцкакшниками та розказувати про "мене з цією країною нічого не пов'язує". І те і те роблять деякі одні й ті ж люди.
09.03.2024 09:51 Відповісти
ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО В БОЛЬШИНСТВЕ СЁЛ В УКРАИНЕ ЭТО СЧИТАЕТСЯ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ПРОИШЕСТВИЕМ !!!
09.03.2024 06:55 Відповісти
коли гуляєш по полосі руху транспорту - буває різне.
09.03.2024 09:52 Відповісти
оті що з автоматами чому не на лінії фронту а по селам вештаються
09.03.2024 12:03 Відповісти
цікаве кіно
а якби військові дали чергу в повітря?
і найцікавіше, як ці з сокирами будуть захищати свій будинок проти кацапських танків і БМП, якщо кацапчики туди дійдуть
09.03.2024 14:29 Відповісти
Ця мерзота має бути знищена!!!
09.03.2024 21:50 Відповісти
