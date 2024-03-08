Двоє чоловіків із сокирами напали на працівників ТЦК у Чернівецькій області, їх затримано, - поліція. ВIДЕО

На Буковині затримали двох чоловіків, які напали на працівників ТЦК та СП із сокирами.

У мережі опублікували відео, на якому чоловіки із сокирами напали на працівників ТЦК та СП.

"Подія трапилася 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК та СП. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю. Працівник ТЦК і СП отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у транспортному засобі працівників територіального центру комплектування і втекли", - йдеться в повідомленні.

Згодом правоохоронці встановили особи нападників - 28-річний та 43-річний місцеві жителі.

Правоохоронці затримали порушників. За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Тривають процесуальні дії, за результатами яких буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіків. Досудове розслідування триває.

