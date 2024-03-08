УКР
Ворожа БМП-2 разом із десантом зникає у вогні після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 47-ї ОМБр "Магура" за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу БМП-2 разом із десантом поблизу Красногорівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання дрона, ворожа машина вибухнула і, буквально, зникла у вогні.

знищення (8017) Донецька область (9356) дрони (5302) БМП (417) 47 окрема механізована бригада (276)
+10
Бікіні!!!!
08.03.2024 16:19 Відповісти
+8
баки з пальним на дверях бехи ?
08.03.2024 16:46 Відповісти
+7
вже давно розумні люди казали, що баки на дверях бехи то повна ж..опа!
08.03.2024 16:45 Відповісти
!Быки копыта откини".... Когда-нибудь такое "итальянское" блюдо будет в ресторанах Украины.
08.03.2024 16:32 Відповісти
Крематоріи!
08.03.2024 16:20 Відповісти
Та это просто мангал, они так любят.
08.03.2024 16:29 Відповісти
Хорошо бахнуло... Что же за БК эти рашисты могли везти? Неужели дымные снаряды для защиты немногочисленной арты?
08.03.2024 16:28 Відповісти
Баки були повні. А баки у задніх дверях...
08.03.2024 20:14 Відповісти
Баки возле двигателя, а он впереди. Десантный отсек запполнен только мотопехотой. Но если что-то непонятное везли в этом отсеке, то все может быть. Даже такие салюты.
08.03.2024 20:39 Відповісти
Не сміши людей. Я ще в радяньській армії через ті двері- баки влазив і вилазив у середину.
08.03.2024 20:56 Відповісти
В радянськоїй армии ты влазил и вылазил. Верю. А в бою как ты влазить-вылазить будешь?
08.03.2024 21:00 Відповісти
Не зрозумів зразу, що маю справу з ботом- тролем. Ну ботос, шукай далі де у бмп кнопка
08.03.2024 23:34 Відповісти
Буває. Мене відразу "переклинило" від "мотопехота"
09.03.2024 03:40 Відповісти
Кормовые двери открываются таким образом, что дают хоть и незначительную, но защиту по бокам при спешивании десанта из машины. Это позволяет воинам из сидячего положения встать, вскинуть оружие и осмотреться перед тем, как принять решение, в каком направление двигаться. При особо сложных или опасных ситуациях можно двигаться двоим пешим за медленно идущей машиной, под прикрытием дверей до более-менее безопасной позиции.

Ты прикрывался бы БАКАМИ?
09.03.2024 07:28 Відповісти


Я тебе "баками" прикриваю, городской дурачєк
"Помимо прямого назначения, двери БМП-1 ранее служили емкостью для хранения дополнительного топлива, сообщает Yahoo. Такое опасное расположение баков оправдывалось тем, что боевая машина была оснащена дизельным двигателем. Однако в БМП-2 от этого спорного решения отказались"
09.03.2024 10:00 Відповісти
Ворожа БМП-2 разом із десантом зникає у вогні після удару дрона-камікадзе.
09.03.2024 11:06 Відповісти
Кто живой остался...????
Где все вы подевались, и растворились..??
08.03.2024 16:30 Відповісти
сколько "лад-калин" испарились за 5 секунд
08.03.2024 20:13 Відповісти
FPV-дрони смертельно небезпечна річ
показати весь коментар
це бк так відразу уібало чи дриньчик несе таку мошну вибухівку?
бо гарно бахнуло що капець
08.03.2024 16:38 Відповісти
зрозумів
гарно, мля!!!
08.03.2024 16:47 Відповісти
пальне так не в"їбе. скоріш за все бк, та ще й зверху шось віз
показати весь коментар
Рудскій воєн помні - курєніє на БТРе - забітом доверху боекомплєктом ,опасно для жисні . !!💀
показати весь коментар
ракета з РПГ-7?
показати весь коментар
вы и читать не умеете, и видео не смотрели?
показати весь коментар
Фарш с прожаркой. У ворон и червяков праздничный ужин будет
показати весь коментар
Ох, як в'їбало!!!
показати весь коментар
Добре підсмажили, до хрусткої скоринки!
показати весь коментар
Там і скоринка згоріла😂😂😂
показати весь коментар
екипажу здоров"я і благополучія
показати весь коментар
Який сервіс,даже ваньков збирати не треба,не було нікого і все!
показати весь коментар
Это прекрасно!!! Сбился со счета, сколько раз пересматривал.
показати весь коментар
Мікро ядерка.
показати весь коментар
Як мінімум одну тушку орка видно при приземлені
показати весь коментар
то приземлився "перший", якого підкинуло не високо - всі інші ще "в польоті" ....
показати весь коментар
І х...ре...н з у..йо б..ка..ми
показати весь коментар
Оце так фокус! 👏👏👏 Кіо і Копперфільд відпочивають!
показати весь коментар
300- й , тут не проходит, 200+гуд.
показати весь коментар
Як там у Сердючки - "А я такая вся в Дольче ...."
Ось і ці з повним баком і на одном крилє
Картинку зменшив для форуму, взагалі "********" там більше. Цікавить тільки одне - чим потрібно "закинутись" щоб отак тупо пертись до кобзона

09.03.2024 04:08 Відповісти
Теж одразу звернув увагу на кількість знищеної техніки навкруги....
показати весь коментар
Десант, вероятно, был начинен спиртом под завязку...
показати весь коментар
