Ворожа БМП-2 разом із десантом зникає у вогні після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО
Воїни 47-ї ОМБр "Магура" за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу БМП-2 разом із десантом поблизу Красногорівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання дрона, ворожа машина вибухнула і, буквально, зникла у вогні.
