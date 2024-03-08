Ворожа БМП-2 разом із десантом зникає у вогні після удару дрона-камікадзе. ВIДЕО

Воїни 47-ї ОМБр "Магура" за допомогою дрона-камікадзе знищили ворожу БМП-2 разом із десантом поблизу Красногорівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після влучання дрона, ворожа машина вибухнула і, буквально, зникла у вогні.

