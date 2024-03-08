"Гетьман Іван Виговський", - Зеленський присвоїв ім’я другому корвету, який будується в Туреччині для ВМС України. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я другому корвету, який для України будується в Туреччині. Корабель було названо "Іван Виговський".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України.
Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв корвету класу "Ada" Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського.
"Присвоїти корвету класу "Ada" Військово-морських сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет — корвет "Гетьман Іван Виговський", - повідомляється в указі.
Також повідомляється, що корвет названий так в честь видатного українського полководця, козацького гетьмана та державного діяча і для увіковічнення його слави.
Раніше Туреччина уже виготовила корвет для ВМС України, закладка судна відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі. Першому корвету присвоїли звання "Гетьман Іван Мазепа".
Вартість корветів класу Ada для українських ВМС не розголошують, але згідно даних Міноборони, роботи за контрактом тільки в цьому році мають профінансувати на 3,8 мільярда гривень (приблизно 150 мільйонів доларів США за тим курсом). Для порівняння Ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" обійшовся Україні усього в 40 мільйонів доларів. Такі цифри озвучив генеральний конструктор Олег Коростельов в інтерв'ю профільному виданню Defence Express. "Нептун" обійшовся десь у 40 мільйонів доларів - це повний комплекс, з усіма засобами зв'язку, машинами й ракетами. Тобто на ці гроші можна було збудувати не менше ніж декілька сотень ракет Нептун з дальністю ураження біля 300 км.
Але 150 млн. баксов це лише вартість самого корвету. «Завжди буде виникати питання фінансування. Це дорога річ. Вартість утримання одного корвета - це 30 мільйонів доларів на рік. На сьогоднішній день спроможності України - це 100 мільйонів взагалі на Військово-Морські сили на ремонт і розвиток. Ніхто ж не каже, що бюджет Міністерства оборони буде збільшений в півтора-два рази. Цього не буде. А москітне угруповання це в рази менше», - переконаний ексзаступник міністра оборони України Ігор Кабаненко.
Ще однією проблемою буде інфраструктура, вважає Кабаненко. Головна військово-морська база ВМС повинна з'явиться в Очакові. Завершити її будівництво в Міноборони планують в 2024 році.
«Кажуть, що може бути для них база в Очакові. Я скажу, що з точки зору властивостей цих корветів, габаритів - це дуже обмежені умови для базування корветів. Там є особливості, там є можливість посадки на мілину. Для них треба створювати спеціальні умови в порту «Південний» або в Одесі, або в «Чорноморську». А там нічого немає на сьогоднішній день», - резюмує Кабаненко.
знову піар *******! на іграшки поїхав подивитися
Як з великою потугою в Україні будували схожий корвет і назвали його "Тернопіль".
А потім у березні 2014-го його без бою захопили рашисти. Бо командир цього корабля з командою довго чекали "з моря погоди", "гойдались" на причалі у Севастополі, навіть ні разу не спробувавши прорватись з бухти, а потім перейшли на бік ворога.
То вже краще б затопили той корабель, який зараз несе смерті українцям.
Вже хоча б для цього Україні потрібні військові кораблі.
"чого дурні,бо бідні. чого бідні,бо дурні..."
цікаво скільки "малюків" можна виготовити на 1млрд баксів, і так нахолери нам та Європа та США, у нас же бабок дофіга раз флот океанський будуємо...