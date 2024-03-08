"Гетьман Іван Виговський", - Зеленський присвоїв ім’я другому корвету, який будується в Туреччині для ВМС України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я другому корвету, який для України будується в Туреччині. Корабель було названо "Іван Виговський".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України.

Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв корвету класу "Ada" Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського.

"Присвоїти корвету класу "Ada" Військово-морських сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет — корвет "Гетьман Іван Виговський", - повідомляється в указі.

Також повідомляється, що корвет названий так в честь видатного українського полководця, козацького гетьмана та державного діяча і для увіковічнення його слави.

Раніше Туреччина уже виготовила корвет для ВМС України, закладка судна відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі. Першому корвету присвоїли звання "Гетьман Іван Мазепа".

