9 975 141

"Гетьман Іван Виговський", - Зеленський присвоїв ім’я другому корвету, який будується в Туреччині для ВМС України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський присвоїв ім’я другому корвету, який для України будується в Туреччині. Корабель було названо "Іван Виговський".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на указ президента України.

Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв корвету класу "Ada" Військово-морських сил ЗСУ, який будується у Туреччині, ім′я гетьмана Івана Виговського.

"Присвоїти корвету класу "Ada" Військово-морських сил Збройних Сил України ім’я гетьмана Івана Виговського та надалі іменувати цей корвет — корвет "Гетьман Іван Виговський", - повідомляється в указі.

Також повідомляється, що корвет названий так в честь видатного українського полководця, козацького гетьмана та державного діяча і для увіковічнення його слави.

Раніше Туреччина уже виготовила корвет для ВМС України, закладка судна відбулась на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі. Першому корвету присвоїли звання "Гетьман Іван Мазепа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вже готує екіпаж для корвету "Гетьман Іван Мазепа", який будує для нас Туреччина, - ВМС

ВМС (1426) Зеленський Володимир (25197) корвет (35) ЗСУ (7852)
Топ коментарі
+16
Чому кацапи і досі не потопили жоден український корабель? Бо у нас їх не було... Тепер будуть дві прекрасні мішені.
показати весь коментар
08.03.2024 17:08 Відповісти
+13
да на кой черт всралась Украине эта лохань? Один корвет вообще никакой "погоды" не зделает а за эти деньги можно было бы купить ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ дронов!
показати весь коментар
08.03.2024 17:12 Відповісти
+11
Именно так. Две мишени за хренову кучу денег на ветер. И все только ради пиара. А ведь умные люди говорили, что эти корветы сейчас нам не нужны, а нужен москитный флот. Рашики теперь тоже пришли к этим же выводам.
показати весь коментар
08.03.2024 17:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
еге, парадні червоні трусєля вже є

показати весь коментар
08.03.2024 18:45 Відповісти
Що за дурість будувати корвет під 100млн $,коли немає далекобійних ракет власного виробництва!!!
показати весь коментар
08.03.2024 17:43 Відповісти
мінімум 500 млн. $ за штуку
показати весь коментар
08.03.2024 17:48 Відповісти
навіть більше, десь під 600 мільйонів баксів за 1 корвет ...
показати весь коментар
08.03.2024 18:33 Відповісти
Його заказували і проплачували ще при Пороху
показати весь коментар
08.03.2024 17:50 Відповісти
нащо ти брешеш? Перший корвет типу "Ада" турки почали будувати у вересні 2021 року... А у 2023 туркам заказали ще один корвет. Тоді вже твоє ватне ЗЕлене чмо при владі було, завдяки таким, як ти...
показати весь коментар
08.03.2024 18:07 Відповісти
Заложили в 21, а коли заказали, але це не головне, а головне те що якщо б його будували в Україні його б по перше вже б потопили, а по друге його б не збудували а гроші крали, що флот рано чи піздно треба відбудовувати, я вважає корвет гарний і він буде корисний для ВМСУ
показати весь коментар
09.03.2024 11:00 Відповісти
їх заклали тоді коли і замовили,в 21му ,як тільки турки кредит видали.
показати весь коментар
09.03.2024 19:45 Відповісти
от не *****,їх замовили при бубі і що саме головне В КРЕДИТ
показати весь коментар
08.03.2024 21:14 Відповісти
В мене немає такої звички пи.здіть, по собі не міряй всих, коли я писав я думав що це при Пороху заложили, а що він не потрібний
показати весь коментар
09.03.2024 11:03 Відповісти
На великих оборонних замовленнях і відкати великі...
показати весь коментар
08.03.2024 17:51 Відповісти
Цитати зі статті серпня 2021 року (за 6 місяців до широкомасштабного наступу кацапів):

Вартість корветів класу Ada для українських ВМС не розголошують, але згідно даних Міноборони, роботи за контрактом тільки в цьому році мають профінансувати на 3,8 мільярда гривень (приблизно 150 мільйонів доларів США за тим курсом). Для порівняння Ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" обійшовся Україні усього в 40 мільйонів доларів. Такі цифри озвучив генеральний конструктор Олег Коростельов в інтерв'ю профільному виданню Defence Express. "Нептун" обійшовся десь у 40 мільйонів доларів - це повний комплекс, з усіма засобами зв'язку, машинами й ракетами. Тобто на ці гроші можна було збудувати не менше ніж декілька сотень ракет Нептун з дальністю ураження біля 300 км.
Але 150 млн. баксов це лише вартість самого корвету. «Завжди буде виникати питання фінансування. Це дорога річ. Вартість утримання одного корвета - це 30 мільйонів доларів на рік. На сьогоднішній день спроможності України - це 100 мільйонів взагалі на Військово-Морські сили на ремонт і розвиток. Ніхто ж не каже, що бюджет Міністерства оборони буде збільшений в півтора-два рази. Цього не буде. А москітне угруповання це в рази менше», - переконаний ексзаступник міністра оборони України Ігор Кабаненко.
Ще однією проблемою буде інфраструктура, вважає Кабаненко. Головна військово-морська база ВМС повинна з'явиться в Очакові. Завершити її будівництво в Міноборони планують в 2024 році.

«Кажуть, що може бути для них база в Очакові. Я скажу, що з точки зору властивостей цих корветів, габаритів - це дуже обмежені умови для базування корветів. Там є особливості, там є можливість посадки на мілину. Для них треба створювати спеціальні умови в порту «Південний» або в Одесі, або в «Чорноморську». А там нічого немає на сьогоднішній день», - резюмує Кабаненко.
показати весь коментар
08.03.2024 18:31 Відповісти
чого тут дивуватись,просто кожне маленьке ***** хоче свій "потєшний флот",а те що цей флот для бюджету як чавунне ярмо ну то уже не його проблеми...
показати весь коментар
08.03.2024 21:28 Відповісти
і що саме головне усі ці 30 лямів баксів на утримання підуть в бюджети інших країн,бо в цих корветах жодної української гайки.
показати весь коментар
08.03.2024 21:30 Відповісти
клоун скоріше Одесу здасть, то нащо ті кораблі?
знову піар *******! на іграшки поїхав подивитися
показати весь коментар
08.03.2024 18:02 Відповісти
"гетьмен зеленський" було б доречніше
показати весь коментар
08.03.2024 18:14 Відповісти
еге, по дурному назвати, бо кацапи його потоплять одразу на виході з Босфору
показати весь коментар
08.03.2024 18:48 Відповісти
Буба, ты козлина не поняла, шо нам эти корветы - не пришей пи*де рукав.
показати весь коментар
08.03.2024 18:18 Відповісти
у нас как-то очень любят названия давать до, а не по факту, и рассказывать не по своей отрасли, и заниматься не своим делом. и как-то оно заканчивается всегда не очень.
показати весь коментар
08.03.2024 18:21 Відповісти
У мене великі сумніви щодо того, що ЗЄ взагалі в курсі, хто такий Іван Виговський.
показати весь коментар
08.03.2024 18:42 Відповісти
ЗЄля вже давно "не в курсє", але ж керує...
показати весь коментар
08.03.2024 18:52 Відповісти
Якщо янелох не полудурок, то зрадник - третього не існує
показати весь коментар
08.03.2024 19:06 Відповісти
Вірно кажуть, нефіг лізти туди де в морі немає шансів, краще б хлопців озброїли, але ж тоді не пропишеш будь яку сумму за оцей пароплав і не відмиєш гроші... Випустят, потоплять і ось уже половина сумми за лохань буде відмита по красоте! А ще можна ввести ще одну посаду, генерал-друг/поплічник морських зброєних сил! Ще одну гниду присадити на шию обиральникам Шашличника.
показати весь коментар
08.03.2024 19:09 Відповісти
Щось недобре пригадалось.
Як з великою потугою в Україні будували схожий корвет і назвали його "Тернопіль".
А потім у березні 2014-го його без бою захопили рашисти. Бо командир цього корабля з командою довго чекали "з моря погоди", "гойдались" на причалі у Севастополі, навіть ні разу не спробувавши прорватись з бухти, а потім перейшли на бік ворога.
То вже краще б затопили той корабель, який зараз несе смерті українцям.
,
показати весь коментар
08.03.2024 19:13 Відповісти
Десь же треба буде москалям підписувати свою капітуляцію.
Вже хоча б для цього Україні потрібні військові кораблі.
показати весь коментар
08.03.2024 19:19 Відповісти
А як там наш корвет "Володимир Великий"? Щось про нього давно не чути. Гарно міг би президент попіаритись.
показати весь коментар
08.03.2024 19:36 Відповісти
ще хряк хотів, пам.ятаю кошти з наріду на 58250 збирати, на добудову
показати весь коментар
08.03.2024 19:45 Відповісти
Корвет не самокат! Его за угол не спрячеш. Москали плотопят этот корвет очень быстро И МНОГО МНОГО ДЕНЕГ пойдет на дно! Украине на сухопутном театре боевых действий нужны средства поражения и окопные РЭБ. Вместо этого КОРЫТА(тьфу КОРВЕТА) лучше бы пехоту обеспечили окопными РЭБами
показати весь коментар
08.03.2024 19:45 Відповісти
Ну навіщо йому той корвет, продовжував би плавати в тазіку у теплій ванні!
показати весь коментар
08.03.2024 19:50 Відповісти
«Іван Мазепа», тепер «Іван Виговський». Якось виходить що у нас одні «ваньки» в складі флоту будуть :-/
показати весь коментар
08.03.2024 21:03 Відповісти
хочу також привітати дорогих співітчизників з ще одним цікавим фактом. за все на цих корветах доведеться платити ВАЛЮТОЮ,бо : українських турбін там НЕМАЄ,за обслуговування американцям,за радари які теж не наші,європейцям і туркам,за ракети(Нептуну привіт) теж американцям і європейцям(зрк до речі там самий гімняний який могли знайти,бо він компактний,а нічо що корито під 2000 тон),ну і вишенька на торті самі корвети будуються в кредит. а тепер питання ,то платити по кредитиізелені ******* гроші звідкись брати планували,а просто профінансувати наш корвет щоб не гнив то бабла нема? щедра ми країна всіх роботою і заробітком забезпечимо,крім себе,а ще нагадаю про 1.6 млрд фунтів кредиту від Британії.на 8 ракетних катерів(проекту яких досі НЕ ІСНУЄ),базу в Очакові і Бердянську(якої уже немає) та ***** КРИГОЛАМ якому під сорок років,бо одному довбню захотілось в Антарктиду на своєму кораблі плавати.а бабло уже взяли і відсотки капають...

"чого дурні,бо бідні. чого бідні,бо дурні..."
показати весь коментар
08.03.2024 21:25 Відповісти
пздц корвету
показати весь коментар
08.03.2024 21:25 Відповісти
500 млн доларів на вітер, в той час як в порту Миколаєва затоплений наш флагман, ******* замовляє 2 ******** у пердогана....
цікаво скільки "малюків" можна виготовити на 1млрд баксів, і так нахолери нам та Європа та США, у нас же бабок дофіга раз флот океанський будуємо...
показати весь коментар
08.03.2024 21:40 Відповісти
не 2 а 4,договір на 4 одиниці,і усі в кредит...
показати весь коментар
09.03.2024 19:43 Відповісти
У 2021 році на модернізацію флагмана ВМС ЗС України фрегату «Гетьман Сагайдачний» було виділено 436 млн гривень. У липні 2021 року фрегат «Гетьман Сагайдачний» зайшов на ремонт. І не вийшов, як і не злетіла Мрія. Пів мільярда на вітер. Багата країна. Оці два корвети будуть потоплені ********* ракетами Онікс М. 800 км. І не треба ніяких крутих дронів.
показати весь коментар
08.03.2024 21:49 Відповісти
навіть не так,ці корвети ми взагалі не побачимо до перемоги,тобто їх існування для нас чисто академічне....
показати весь коментар
09.03.2024 02:09 Відповісти
Тоді Україна зеДебіла сама найбагатша країна в Європі, якщо ВПК Туреччини підтримуємо ! Чого він тільки бігає з простягнутою рукою ? Якщо транші Європи на вітер викидає.
показати весь коментар
09.03.2024 12:15 Відповісти
А як же його передавати нам буде Туреччина? Через Босфор військові кораблі не можна, бо діє конвенція Монтре, якої Туреччина дотримується. Здавать роботу турки нам будуть вже в Чорному морі?
показати весь коментар
09.03.2024 05:56 Відповісти
Бездумна трата грошей! Ефективність таких корветів в Чорному морі - нуль. Це ж ми самі довели рашці, знищуючи флот рашки. Замість, наприклад, закупки ракет, тепер же треба ці ракети держати для захисту цього корвета.
показати весь коментар
09.03.2024 06:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 