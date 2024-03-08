Через брак бронетехніки росіяни для штурмів використовують квадроцикли і гольф-кари. Ми це називаємо "колимажні м’ясні штурми", - Тарнавський. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку російські загарбники через брак бронетехніки використовують для штурмових дій квадроцикли, гольф-кари та багі.

Про це командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, часто через брак бронетехніки загарбники використовують підручні транспортні засоби для штурмових дій - гольф-кари, квадроцикли, багі тощо.

"Відповідно, в росіян зростають втрати, бо ці "колимаги" не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо "колимажні м'ясні штурми", - зауважив Тарнавський.

Він також оприлюднив відео роботи 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.