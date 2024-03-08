Через брак бронетехніки росіяни для штурмів використовують квадроцикли і гольф-кари. Ми це називаємо "колимажні м’ясні штурми", - Тарнавський. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку російські загарбники через брак бронетехніки використовують для штурмових дій квадроцикли, гольф-кари та багі.
Про це командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, часто через брак бронетехніки загарбники використовують підручні транспортні засоби для штурмових дій - гольф-кари, квадроцикли, багі тощо.
"Відповідно, в росіян зростають втрати, бо ці "колимаги" не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо "колимажні м'ясні штурми", - зауважив Тарнавський.
Він також оприлюднив відео роботи 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.
Топ коментарі
+18 адвокат офіс
показати весь коментар08.03.2024 19:48 Відповісти Посилання
+17 адвокат офіс
показати весь коментар08.03.2024 19:46 Відповісти Посилання
+16 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар08.03.2024 19:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А мій кум на позицію, на передок пішки ходить 8 км по багнюці.
А кацапи, дурники, на квадріках їздять.
Ха-ха-ха...
А де лінія тарнавського?
За організацію фортифікацій у цьому секторі безпосередньо відповідає хрєнерал тарнавський. Але він не має часу на такі дрібниці - він насміхається з москальських колимажних військ - це ж бо легше, простіше й приємніше, аніж шукати екскаватори, ліс, бетонні плити... Зрештою, грамотно розташовані та добре оснащені ВОПи можуть зупинити ворога (згадайте геройський Зеніт в Авдіївці).