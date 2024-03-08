УКР
Через брак бронетехніки росіяни для штурмів використовують квадроцикли і гольф-кари. Ми це називаємо "колимажні м’ясні штурми", - Тарнавський. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку російські загарбники через брак бронетехніки використовують для штурмових дій квадроцикли, гольф-кари та багі.

Про це командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, часто через брак бронетехніки загарбники використовують підручні транспортні засоби для штурмових дій - гольф-кари, квадроцикли, багі тощо.

"Відповідно, в росіян зростають втрати, бо ці "колимаги" не дають жодного додаткового захисту. Ми їх уже називаємо "колимажні м'ясні штурми", - зауважив Тарнавський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати окупантів у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" за добу становлять 360 осіб та 27 одиниць озброєння й військової техніки, - Тарнавський

Він також оприлюднив відео роботи 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха.

Олександр Тарнавський про колимажні м'ясні штурми росіян

+18
Насміхатися над ворогом дозволяє собі генерал, який далеко від лінії фронту. Їхав би на фронт там би посміявся
показати весь коментар
08.03.2024 19:48 Відповісти
+17
А наші невдалі штурми як ти, тарнавський, називаєш? А нашу піхоту без прикриття ППО і артилерії як назвати? Смертниками
показати весь коментар
08.03.2024 19:46 Відповісти
+16
Так, ми вже не раз отаку браваду чули.
показати весь коментар
08.03.2024 19:30 Відповісти
Сафарі..
показати весь коментар
08.03.2024 19:18 Відповісти
Так, ми вже не раз отаку браваду чули.
показати весь коментар
08.03.2024 19:30 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 19:32 Відповісти
Знову шапкозакитатєлюство. Гинуть їх багато, але і ресурс людьський набагато більший.
показати весь коментар
08.03.2024 19:33 Відповісти
Бєзумний Макс?
показати весь коментар
08.03.2024 19:36 Відповісти
Бєзумний Маск!!!
показати весь коментар
08.03.2024 19:39 Відповісти
а я думав - де я це бачив...
показати весь коментар
08.03.2024 20:03 Відповісти
Nado zdat i traktorov s kacapami jeducim v sturm
показати весь коментар
08.03.2024 19:43 Відповісти
А наші невдалі штурми як ти, тарнавський, називаєш? А нашу піхоту без прикриття ППО і артилерії як назвати? Смертниками
показати весь коментар
08.03.2024 19:46 Відповісти
Насміхатися над ворогом дозволяє собі генерал, який далеко від лінії фронту. Їхав би на фронт там би посміявся
показати весь коментар
08.03.2024 19:48 Відповісти
Трепло
показати весь коментар
08.03.2024 20:04 Відповісти
а вони якісь КАЗи на квадріки чипляють?
показати весь коментар
08.03.2024 20:06 Відповісти
А чому ти з міністром оборони і верховним говнокомандуючим не надаєш нашим воїнам на пережок квадроцикли чи гольфкари? Це значно краще, чим в обладунках та ************ по полям пішки гасати! Один мудак, ексмінистр оборони вже колись гавкав про весільні дрони і цей туди ж! Стратєг грьобаний!
показати весь коментар
08.03.2024 20:08 Відповісти
Все так кацапи закупили в Китаю 1500 гольфкарів і не морочились з виготовленням,Китай нам дрони продає,продасть і кари,собівартість завжди буде нижчою чим будь яке виробництво у нас.
показати весь коментар
08.03.2024 21:19 Відповісти
Якщо кацапи такі дурні, то чому нашим також такі колимаги клепають, тільки волонтери?
показати весь коментар
08.03.2024 20:12 Відповісти
Пан генерал поспілкувався б з бійцями які на лінії вогню, довідався б багато чого. Зокрема про те, що баггі та квадроцикли для пересування бездоріжжям кращі і безпечніші ніж джипи. Звичайно, якщо інформація до лампасів доходить після фільтрації майорів-полковників то генерали будуть сміятися з того про що наші бійці в більшості лише мріють.
показати весь коментар
08.03.2024 20:15 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
08.03.2024 20:23 Відповісти
Красиві словечка типу "чмобіки розбігаються і воювати не спроможні". На передку наші думають інакше. Любий транспортний засіб викликає на себе вогонь. А баггі здатні швидко пересуватись по пересічній місцевості, і дозволяють швидко їх покинути. Кацапи це успішно використовують для зайняття позицій. Як би це не висміювали повторяючи ********** Шмарклемарафону.
показати весь коментар
08.03.2024 20:33 Відповісти
квадроцикли зручна річ, невеликий і коштує копійки.
показати весь коментар
08.03.2024 21:02 Відповісти
Та да, дуже смішно..

А мій кум на позицію, на передок пішки ходить 8 км по багнюці.

А кацапи, дурники, на квадріках їздять.
Ха-ха-ха...
показати весь коментар
08.03.2024 21:09 Відповісти
Згадайте з якою помпезністю в Дніпрі розповідали про квадроцикли для ЗСУ. Мабуть у нас це роблять тому що тільки квадроциклів немає у наших воїнів. Вся інша інша техніка вже є з надлишком.
показати весь коментар
08.03.2024 21:24 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 00:40 Відповісти
У нашому підрозділі поломалися майже всі транспортні засоби. Ремонтуємо за власні кошти, але за два роки машини вже розсипаються. Ми б не відмовилися й від квадроциклів (думаю, що поцілити в нього непросто).

А де лінія тарнавського?
показати весь коментар
09.03.2024 07:14 Відповісти
Відсутність оборонних споруд західніше від Авдіївки дозволило москалям 8 березня організувати тактичну несподіванку та суттєво просунутися - наші війська в Тоненькому майже оточені.
За організацію фортифікацій у цьому секторі безпосередньо відповідає хрєнерал тарнавський. Але він не має часу на такі дрібниці - він насміхається з москальських колимажних військ - це ж бо легше, простіше й приємніше, аніж шукати екскаватори, ліс, бетонні плити... Зрештою, грамотно розташовані та добре оснащені ВОПи можуть зупинити ворога (згадайте геройський Зеніт в Авдіївці).
показати весь коментар
09.03.2024 08:35 Відповісти
Я читал что квадроциклы используются потому что более тихие и группы мелкие...
показати весь коментар
09.03.2024 11:03 Відповісти
 
 