22 160 164

Офіцера ЗСУ Кутняка оголосили в розшук за сміттєву люстрацію Пилипишина у 2014 році. ВIДЕО

Офіцера ЗСУ Святослава Кутняка, який наразі перебуває на фронті, оголосили в розшук за сміттєву люстрацію "регіонала" Віктора Пилипишина, на окрузі, по якому він балотувався, через фальсифікації проводилися у 2013 році перевибори.

З цього приводу Святослав Кутняк записав відео-звернення з передової, де він зараз боронить Україну в складі 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, передає Цензор.НЕТ.

"Мене оголосили в розшук поки я перебуваю на фронті.

Проти мене знову відкрили справу 10-ти річної давнини про сміттєву люстрацію регіонала. Якщо стисло, то в 2014 році одіозний нардеп-корупціонер Віктор Пилипишин, який проліз до Верховної Ради шляхом кричущих фальсифікацій виборів прямо під час Майдану й голосував за диктаторські закони Януковича, спробував знову пролізти в Раду.

Але цього покидька, за керівництво якого Шевченківською райдержадміністрацією були масово роздерибанені земля та комунальні приміщення центрального району столиці, кияни зустріли під стінами Центральної виборчої комісії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновників Компартії потрібно виводити з-під люстрації, - Малюська. ВIДЕО

Пилипишина кинули у смітник та облили червоною фарбою, нагадавши йому, що його голосування у Верховній Раді та робота на Януковича спричинили смерті невинних на Майдані.

В 2016 році, після суспільного розголосу, цю маячливу справу проти мене закрили, про що в мене є офіційна відповідь з прокуратури. Але після того, як минуло 10 років з моменту люстрації регіонала ця справа знову раптом "ожила" та мене оголосили в розшук.

Краще б ви Пилипишина оголосили в розшук, який розікрав пів Шевченківського району і зараз спокійно собі відпочиває в Маямі. Або його синка оголосили в розшук, по якому військомат плаче. Бо щось мені підказує що цей мажор призивного віку на відміну від мене, який 24 лютого пішов в ЗСУ, виїхав з країни не зовсім законно…

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський призначив люстрованого у 2014 році Романа Семенченка головою відділу захисту національної державності СБУ

Вимагаю нарешті закрити цю дурнувату кримінальну справу й припинити заважати мені захищати Батьківщину!

Очевидно, що влада зараз просто використовує покидька Пилипишина своїх інтересах, як і інших регіоналів, які спокійно собі сидять у стінах Парламенту та Київради чи відпочивають за кордоном. Реанімували цю справу про його "сміттєву люстрацію" бо сподіваються таким чином залякати мене та всю нашу команду Народовладдя, щоб ми не критикували владу і не висвітлювати її корупційні оборудки," - заявив офіцер ЗСУ та співзасновник партії "Народовладдя" Святослав Кутняк.

люстрація (273) Пилипишин Віктор (5) розшук (661) вибіркове переслідування (36)
Топ коментарі
+56
Це девіз ЗЕлі.
показати весь коментар
08.03.2024 20:39 Відповісти
+54
"Всіх патріотів України за грати!" - девіз ригів. Як старих, так і новітніх.
показати весь коментар
08.03.2024 20:37 Відповісти
+51
Он воно як при Зеле Ригі голови підняли. Випадково? Та мабуть ні. Ну шо, ********, навибірали наголосували у 2019 році?
показати весь коментар
08.03.2024 20:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
майдани, були, є і будуть! завжди!
особливо коли подохнуть останні, совкодрочери, та какаяразніцанакакомязикє!
і ота, грьобана маша єфросіна, перестане відсвічувати, хоч де...
показати весь коментар
08.03.2024 21:12 Відповісти
у ефросининой муж в ЗСУ а у тебя ?
показати весь коментар
08.03.2024 22:22 Відповісти
поперше, вона вже давно развєдьонка.
подруге, в зсу, як отой пікалов?
і потретє, ну звісно, я ж не можу так "ридати" російською, тому що, так хочуть почєтатєлі.
показати весь коментар
08.03.2024 22:26 Відповісти
ты можешь обосраться хоть на олбанском - но у тебя диванного бота никого в армии нет а у ефросининой отец ее детей -два года командует дроновым расчетом и мочит русню
показати весь коментар
08.03.2024 22:30 Відповісти
не зрозумів! а яка, в цьому заслуга єфросініной?
показати весь коментар
09.03.2024 09:30 Відповісти
заслуга в том что человек который воюет на фронте сейчас - выбрал ее как свою половину - еще раз я никакой не фанат ефросининой и тем более не фант руського язіка - просто нужно быть обьективным ее семья свой долг Украине отдает, так же как и семья редиски мустафы наема у которого брат получил контузию и тяжелое ранение ..
показати весь коментар
14.03.2024 05:57 Відповісти
не сцы кацап будет и третий и четвертый а если надо то и пятый майдан - руснявые танки остановили и зеленую плесень уберем на..х
показати весь коментар
08.03.2024 22:21 Відповісти
Ригі під прапором зє перефарбували голубий на зелений і почали мститися!
показати весь коментар
08.03.2024 20:54 Відповісти
Пилипишин мабудь купив ОПУ
показати весь коментар
08.03.2024 20:57 Відповісти
від зелених покідьків нічого доброго не буде
от же погань
показати весь коментар
08.03.2024 20:59 Відповісти
думаю, з розшуком буде не так просто, бо прийдеться виїжджати за ним щонайменше мотолигою. І то не гарантія, що вона не згорить.
показати весь коментар
08.03.2024 20:59 Відповісти
Януковича прибрали, Янєлоха ви ніколи вже не приберете. Факт.
показати весь коментар
08.03.2024 21:05 Відповісти
не пести кацап епаныный мы твоего путлера приберем - а зелень без своих счетов и квартир нахникому не нужно
показати весь коментар
08.03.2024 22:24 Відповісти
Свята троїця Єрьмак-Татарів-Портнів рулять країною...
показати весь коментар
08.03.2024 21:06 Відповісти
Риго-зелені покидьки зраділи, що люди не можуть вийти на Майдан. Але вони помиляються так само, як їх лідор Янукович. Той теж думав, що непереможний. Буде вам і Червінський і Чорновол і Кутняк, мерзота!
показати весь коментар
08.03.2024 21:12 Відповісти
ПИЛИПИШИН ПОНАД УСЕ ))))))))))))))))
показати весь коментар
08.03.2024 21:13 Відповісти
В розыске должны быть все: и те кто уклоняется, и те, кто на фронте, Так надо! Так победим!
показати весь коментар
08.03.2024 21:14 Відповісти
Пройшло 30 років, нічого в цій країні не змінюється.
показати весь коментар
08.03.2024 21:16 Відповісти
а ти з якої країни?
показати весь коментар
08.03.2024 22:26 Відповісти
Не можу погодитися. Американці, німці, англійці, не займаються масово саморефлексією і якоюсь титанічною роботою над собою. Вони просто ходять на роботу, дивляться дурні фільми, сваряться, заводять сім'ї, і їздять у відпустку, тобто займаються всім тим, що і ми з вами. Але мають дещо кращий уряд і взагалі систему. І голосують вони так само як ми: вибирають з того, що є, не може якійсь середньостатистичний житель Техасу стати президентом, хай би він був надрозумний і найчесніший. І у них є своя жопа у вигляді непримиренного розколу нації, протиріччя, і все таке. Але живеться все таки загалом краще. Чому?
показати весь коментар
09.03.2024 01:39 Відповісти
там закон працює
показати весь коментар
09.03.2024 06:44 Відповісти
Вірно. Отже справа не в людях, а в Системі, яку ми ніяк не можемо змінити.
показати весь коментар
09.03.2024 06:47 Відповісти
але систему забезпечують люди яким простіше дати хабар ніж виконувати закон

це замкнуте коло...
показати весь коментар
09.03.2024 07:04 Відповісти
ШІ здається єдиний порятунок. У нього немає тещі якій треба дача на Мальдівах, немає тупої доньки яку треба всунути у виш, немає брата-наркомана, який збив людину автівкою і його треба відмазати. Шкода ШІ зараз ще не на тому рівні, щоб керувати державою.
показати весь коментар
09.03.2024 18:16 Відповісти
бред собачий
показати весь коментар
14.03.2024 06:01 Відповісти
жахнуть того, хто оголосив. куля краще люструє. ото дійсно буде люстрація.
показати весь коментар
08.03.2024 21:17 Відповісти
Хватит сраки Зе и его банде подлизывать!!
показати весь коментар
08.03.2024 23:33 Відповісти
Покидьків з "Беркута", які вбивали українців звільнили від покарання, бо сплив термін давності. Натомість, це не заважає оголосити в розшук воюючого офіцера, патріота, який десять років тому "посягнув на святе" - вкинув до смітника корупційну наволоч. У когось ще виникають запитання, що саме тут будує та в чиїх інтересах працює чинна влада?
показати весь коментар
08.03.2024 21:20 Відповісти
Давайте просто нагадаю резонансні справи, які зараз розслідуються (по пам'яті):
-справа замаху Софії Федини і Марусі Звіробій на найвеличніше життя;
-справа вбивства журналіста Шеремета, обвинувачуються Антоненко, Кузьменко і Дугарь;
-справа "зради" полковника Романа Червінського;
-справа "зради" Романа Дудіна;
-справа "зради" Олександра Турчинова;
-справа "кілера" Тетяни Чорновол;
- справа Пашинського...
Майже у в усіх справах - в ролі обвинувачених - діючі (а в СІЗО - колишні) військові ЗСУ та інших військових формувань.
Випадково?
показати весь коментар
08.03.2024 21:22 Відповісти
шеремет был такой же "журналист" как и арестович
показати весь коментар
08.03.2024 22:27 Відповісти
Гуманізм до ворога вбиває, під кого він не був би замаскований. Або,або. Офіцеру ЗСУ пояснювати зайве.
показати весь коментар
08.03.2024 21:30 Відповісти
При зелених покидьках усілякі покидьки голови попіднімали.
показати весь коментар
08.03.2024 21:46 Відповісти
....молоді ригоанали, з рішалами татарова ще і яника визнають легітимним .Школа ківалопідрахуя, портнов і рішали ,аферисти
від правосуддя, знають як з білого зробити чорне .
показати весь коментар
08.03.2024 21:49 Відповісти
Вони схоже діють як пуйло...зачищають і інфопростір і ппевних людей,готують собі другий термін...
показати весь коментар
09.03.2024 00:02 Відповісти
По таким розкладам ОПи,прийшов час судити рояль,який торкався зеленого ......!
показати весь коментар
08.03.2024 21:52 Відповісти
замість того, щоб посадити пилипишина за фальсифікації, розшукують Кутняка... фантастика
показати весь коментар
08.03.2024 21:54 Відповісти
Під@ри зелені....
показати весь коментар
08.03.2024 22:22 Відповісти
Щось я не зрозумів - а як там зі строками давності? Чи кидання "поважних людей покидьків" до смітника не має строків давності?
показати весь коментар
08.03.2024 22:23 Відповісти
Зелено-регіональні тварі.
показати весь коментар
08.03.2024 22:34 Відповісти
так народ 2014-го проголосував за антимайдан та ********* палички - його нинішні побратими теж - чому дивується?
показати весь коментар
08.03.2024 22:48 Відповісти
2014 чи 2019...?!)
показати весь коментар
09.03.2024 00:01 Відповісти
ху..ня якась. Май же 10 років пройшло . Термін притйгнення по цій статті 5 років. Тоді Пилипишин дуже хотів посадити по цій справі Віктора Сальникова...замах на вбивство якого, їмовірно замовив саме він.....але не вийшло. Кутняк по справі не прододив ..На сайті МВС його в розшуку теж не має
показати весь коментар
08.03.2024 23:00 Відповісти
Честь і хвала військовому. Татаровські щурі побачивши публічність цієї справи її закриють, а якби не записав відос, то точно був би звинувчувальний акт. Але, пан офіцер на свої власні очі переконався, що у 2016 році кримінальну справу, яка була порушена по заяві рига, було закрито і відкрили її знову при одноосібній владі пана Зеленського, але він закидає своє незадоволення і в бік минулої влади і не януковича, а Порошенко. Нарід 73% невиліковний. Наскільки я розумію, Левченко був депутатом від "Свободи"?
показати весь коментар
08.03.2024 23:17 Відповісти
ніхто цю справу при Порошененку не закривав. Сальнікова-єдиного на той час обвинунуваченого у цій справі вперто намагались посалдити саме судді та прокурори Порошенка
показати весь коментар
08.03.2024 23:28 Відповісти
Хватит бред нести и выгораживать зе банду!!
показати весь коментар
08.03.2024 23:35 Відповісти
а в чому маячня? Я цю справу добре знаю, бо саме я захищав Сальнікова
показати весь коментар
08.03.2024 23:39 Відповісти
саме при Порошенкhttps://lb.ua/blog/oleksandr_solonko/281258_tsvk_mvs_sudi_divo_solidarni_z.html у прокуратура та суди хотіли посади опонента Пилипишена Сальнікова!!!
показати весь коментар
08.03.2024 23:42 Відповісти
У офіцера ЗСУ є постнова прокуратури про закриття справи. "Намагалися посадити судді і прокурори Попошенка", але вони цього не робили, а роблять це судді, поліція і прокурори Зеленського, а точніше його татарова, який знищував Майдан. Виходить, що він знищував Україну, але нарід 73% віддав йому на шматкування всю Укрїну.
показати весь коментар
09.03.2024 08:14 Відповісти
це те про що я завжди пишу , не покаране зло повертається !
показати весь коментар
08.03.2024 23:17 Відповісти
Це повний треш...!
Так скоро оголосять у розшук всих Майданівців...влада хоче "повтору" 2014...?! Чи в ОПі геть розум та залишки совісті втратили...?!
показати весь коментар
08.03.2024 23:59 Відповісти
Привіт татарову далі ще веселіше буде... Не посадили генерали в сметані на палі декого на три палі на Майдані.. всі ми скоро це понесемо на собі....
показати весь коментар
09.03.2024 00:07 Відповісти
Того, хто оголосив у розшук, загнати на мінне поле проходити "люстрацію", бо від безнаказаності схоже дах зовсім потік...
показати весь коментар
09.03.2024 03:33 Відповісти
Полковники Червінський і Водолазький, майор Малахов, політик Пашинський, воїнки Маруся Звіробій та Тетяна Чорновіл, музикант Ріфмайстер, тепер Кутняк...
показати весь коментар
09.03.2024 07:03 Відповісти
воїнки
*******
Шо за "воїнки"? - Войнині!
показати весь коментар
09.03.2024 07:17 Відповісти
мабуть останній фактичний доказ що регіонали при владі.найняли артіста клоуна грати роль презедента - а самі грабують казну і геноцидять народ.яка раніма ***** цей пилипишин - значить люстрація правильна як за 10 років боль души не заспокоїлась.
показати весь коментар
09.03.2024 07:39 Відповісти
В когось ще є сумніви , що зараз колишні ригі та агенти Московії вже навіть перестали боятися та діють відкрито?
показати весь коментар
09.03.2024 08:55 Відповісти
Татаров помнит всё и всех)) полезный менеджер у зели)
показати весь коментар
09.03.2024 09:19 Відповісти
це ***** повний киздець ригоанали рулять а вже 2024 р. --- де ж наша ..справедлива.. прокуратура чи там сидять ******** пшонки та кивалова ??? чи може зелень=риги ??? а чому арестовича не шукають або баканова або резникова --- гандони !!!!!
показати весь коментар
10.03.2024 12:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 