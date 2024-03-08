Офіцера ЗСУ Кутняка оголосили в розшук за сміттєву люстрацію Пилипишина у 2014 році. ВIДЕО
Офіцера ЗСУ Святослава Кутняка, який наразі перебуває на фронті, оголосили в розшук за сміттєву люстрацію "регіонала" Віктора Пилипишина, на окрузі, по якому він балотувався, через фальсифікації проводилися у 2013 році перевибори.
З цього приводу Святослав Кутняк записав відео-звернення з передової, де він зараз боронить Україну в складі 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила, передає Цензор.НЕТ.
"Мене оголосили в розшук поки я перебуваю на фронті.
Проти мене знову відкрили справу 10-ти річної давнини про сміттєву люстрацію регіонала. Якщо стисло, то в 2014 році одіозний нардеп-корупціонер Віктор Пилипишин, який проліз до Верховної Ради шляхом кричущих фальсифікацій виборів прямо під час Майдану й голосував за диктаторські закони Януковича, спробував знову пролізти в Раду.
Але цього покидька, за керівництво якого Шевченківською райдержадміністрацією були масово роздерибанені земля та комунальні приміщення центрального району столиці, кияни зустріли під стінами Центральної виборчої комісії.
Пилипишина кинули у смітник та облили червоною фарбою, нагадавши йому, що його голосування у Верховній Раді та робота на Януковича спричинили смерті невинних на Майдані.
В 2016 році, після суспільного розголосу, цю маячливу справу проти мене закрили, про що в мене є офіційна відповідь з прокуратури. Але після того, як минуло 10 років з моменту люстрації регіонала ця справа знову раптом "ожила" та мене оголосили в розшук.
Краще б ви Пилипишина оголосили в розшук, який розікрав пів Шевченківського району і зараз спокійно собі відпочиває в Маямі. Або його синка оголосили в розшук, по якому військомат плаче. Бо щось мені підказує що цей мажор призивного віку на відміну від мене, який 24 лютого пішов в ЗСУ, виїхав з країни не зовсім законно…
Вимагаю нарешті закрити цю дурнувату кримінальну справу й припинити заважати мені захищати Батьківщину!
Очевидно, що влада зараз просто використовує покидька Пилипишина своїх інтересах, як і інших регіоналів, які спокійно собі сидять у стінах Парламенту та Київради чи відпочивають за кордоном. Реанімували цю справу про його "сміттєву люстрацію" бо сподіваються таким чином залякати мене та всю нашу команду Народовладдя, щоб ми не критикували владу і не висвітлювати її корупційні оборудки," - заявив офіцер ЗСУ та співзасновник партії "Народовладдя" Святослав Кутняк.
особливо коли подохнуть останні, совкодрочери, та какаяразніцанакакомязикє!
і ота, грьобана маша єфросіна, перестане відсвічувати, хоч де...
подруге, в зсу, як отой пікалов?
і потретє, ну звісно, я ж не можу так "ридати" російською, тому що, так хочуть почєтатєлі.
от же погань
це замкнуте коло...
-справа замаху Софії Федини і Марусі Звіробій на найвеличніше життя;
-справа вбивства журналіста Шеремета, обвинувачуються Антоненко, Кузьменко і Дугарь;
-справа "зради" полковника Романа Червінського;
-справа "зради" Романа Дудіна;
-справа "зради" Олександра Турчинова;
-справа "кілера" Тетяни Чорновол;
- справа Пашинського...
Майже у в усіх справах - в ролі обвинувачених - діючі (а в СІЗО - колишні) військові ЗСУ та інших військових формувань.
Випадково?
від правосуддя, знають як з білого зробити чорне .
людейпокидьків" до смітника не має строків давності?
Так скоро оголосять у розшук всих Майданівців...влада хоче "повтору" 2014...?! Чи в ОПі геть розум та залишки совісті втратили...?!
*******
Шо за "воїнки"? - Войнині!