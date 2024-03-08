Професор Києво-Могилянської Академії Гарань отримав державну нагороду Великої Британії - Медаль Британської імперії. ВIДЕО

Професор Києво-Могилянської Академії, науковий директор Фонду "Демократичні Ініціативи" Олексій Гарань був нагороджений державною нагородою Великої Британії – Медаллю Британської імперії (BEM), від імені Його Величності Короля Чарльза ІІІ за внесок у розвиток українсько-британського партнерства. Таким чином, професор Гарань став першим в Україні експертом, який отримав медаль від Короля Великої Британії.

"Професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань є поборником демократичного устрою в Україні, сприяючи розвитку нового покоління демократичних лідерів, політиків і громадських активістів. Його робота та внесок інших лідерів громадської думки, особливо хотів би відзначити Ірину Бекешкіну, яка зробила дуже багато для розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної України, є дуже важливими для розвитку відносин між Сполученим Королівством та Україною. І саме на знак визнання цих цінних заслуг Його Величність Король нагородив Олексія Гараня почесною медаллю Британської імперії", – наголосив Мартін Гаррісон, вручивши нагороду лавреатові.

Олексій Гарань, своєю чергою, подякував британському посольству і всьому урядові країни за допомогу, яку надає Велика Британія Україні у ці трагічні дні російської агресії. Він також відзначив, що ця нагорода великою мірою є визнанням системної роботи всієї команди "Демініціатив" на зміцнення стратегічного партнерства Великої Британії та України впродовж останніх років і особливо під час війни.

Особливу подяку науковець висловив виконавчому директору Фонду "Демократичні ініціативи" Петру Бурковському, без якого, за його словами, ця аналітична роботабула би неможливою.

"Нині Петро Бурковський перебуває у лавах Збройних сил України, так що "Демініціатви" працюють сьогодні на різних фронтах", – акцентував Олексій Гарань.