Професор Києво-Могилянської Академії Гарань отримав державну нагороду Великої Британії - Медаль Британської імперії. ВIДЕО

Професор Києво-Могилянської Академії, науковий директор Фонду "Демократичні Ініціативи" Олексій Гарань був нагороджений державною нагородою Великої Британії – Медаллю Британської імперії (BEM), від імені Його Величності Короля Чарльза ІІІ за внесок у розвиток українсько-британського партнерства. Таким чином, професор Гарань став першим в Україні експертом, який отримав медаль від Короля Великої Британії.

5 березня 2024 р. посол Великої Британії Мартін Гарріс вручив Олексію Гараню, професору політології Національного університету "Києво-Могилянська академія", науковому директору Фонду "Демократичні Ініціативи", державну нагороду Великої Британії – Медаль Британської імперії (BEM), від імені Його Величності Короля Чарльза ІІІ за внесок у розвиток українсько-британського партнерства, передає Цензор.НЕТ.

"Професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань є поборником демократичного устрою в Україні, сприяючи розвитку нового покоління демократичних лідерів, політиків і громадських активістів. Його робота та внесок інших лідерів громадської думки, особливо хотів би відзначити Ірину Бекешкіну, яка зробила дуже багато для розвитку громадянського суспільства та розбудови демократичної України, є дуже важливими для розвитку відносин між Сполученим Королівством та Україною. І саме на знак визнання цих цінних заслуг Його Величність Король нагородив Олексія Гараня почесною медаллю Британської імперії", – наголосив Мартін Гаррісон, вручивши нагороду лавреатові.

Олексій Гарань, своєю чергою, подякував британському посольству і всьому урядові країни за допомогу, яку надає Велика Британія Україні у ці трагічні дні російської агресії. Він також відзначив, що ця нагорода великою мірою є визнанням системної роботи всієї команди "Демініціатив" на зміцнення стратегічного партнерства Великої Британії та України впродовж останніх років і особливо під час війни.

Особливу подяку науковець висловив виконавчому директору Фонду "Демократичні ініціативи" Петру Бурковському, без якого, за його словами, ця аналітична роботабула би неможливою.

"Нині Петро Бурковський перебуває у лавах Збройних сил України, так що "Демініціатви" працюють сьогодні на різних фронтах", – акцентував Олексій Гарань.

Велика Британія (5742) Гарань Олексій (11) нагорода (1303) Чарльз III (23) Гарріс Мартін (16)
+12
ви, навіть не уявляєте, наскільки скромно живе, ця видатна людина.
08.03.2024 21:07 Відповісти
08.03.2024 21:07 Відповісти
+12
Зелешоблики,"дворняшки Єрмака" і навіть їхні блохи,обливали професора Гараня помиями всі 5-ть років,з моменту приходу до влади,і все тільки тому,що Гарань час від часу бував в ефірах каналу Скруджа Олексійовича,хоча його,як експерта кличуть всі,але якщо людина хоч раз побуває в етері "Прямого"- всякі безмозглі,бродячі абхазькі дворняшки вішають на них ярлик: ПОРОХОБОТ.
08.03.2024 22:05 Відповісти
08.03.2024 22:05 Відповісти
+8
Респект ! Заслужив !
08.03.2024 22:43 Відповісти
08.03.2024 22:43 Відповісти
Оце так заробив язиком...
08.03.2024 20:56 Відповісти
08.03.2024 20:56 Відповісти
Допистівся до медалі...
08.03.2024 20:57 Відповісти
08.03.2024 20:57 Відповісти
А Віслюк - рекордсмен Книгі Гіннеса по піздєжу, ********** до сотень тисяч трупів і мільйонів біженців! Оце так номер!
08.03.2024 22:34 Відповісти
08.03.2024 22:34 Відповісти
Зермаки оголосять його "іноагентом" і порушать кримінальну справу:
08.03.2024 23:21 Відповісти
08.03.2024 23:21 Відповісти
це достойна людина, не треба так
08.03.2024 22:47 Відповісти
08.03.2024 22:47 Відповісти
чим достойна? тільки конкретно
08.03.2024 23:01 Відповісти
08.03.2024 23:01 Відповісти
Прочитай Вікіпедію.
08.03.2024 23:23 Відповісти
08.03.2024 23:23 Відповісти
я вам свою вікі напишу, почитаєте
08.03.2024 23:33 Відповісти
08.03.2024 23:33 Відповісти
Нагорода заслужена хоча Гарань відосиками не зловживає.
08.03.2024 23:17 Відповісти
08.03.2024 23:17 Відповісти
Ура.
08.03.2024 21:01 Відповісти
08.03.2024 21:01 Відповісти
ви, навіть не уявляєте, наскільки скромно живе, ця видатна людина.
08.03.2024 21:07 Відповісти
08.03.2024 21:07 Відповісти
Є ще справжня професура в Україні. Навіть у гуманітаріїв.
08.03.2024 21:09 Відповісти
08.03.2024 21:09 Відповісти
08.03.2024 21:14 Відповісти
08.03.2024 21:14 Відповісти
Зелешоблики,"дворняшки Єрмака" і навіть їхні блохи,обливали професора Гараня помиями всі 5-ть років,з моменту приходу до влади,і все тільки тому,що Гарань час від часу бував в ефірах каналу Скруджа Олексійовича,хоча його,як експерта кличуть всі,але якщо людина хоч раз побуває в етері "Прямого"- всякі безмозглі,бродячі абхазькі дворняшки вішають на них ярлик: ПОРОХОБОТ.
08.03.2024 22:05 Відповісти
08.03.2024 22:05 Відповісти
Еліта української нації! Хоча, мудрому наріду слуги і младориги - еліта...
08.03.2024 22:33 Відповісти
08.03.2024 22:33 Відповісти
Респект ! Заслужив !
08.03.2024 22:43 Відповісти
08.03.2024 22:43 Відповісти
 
 