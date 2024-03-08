УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4669 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 436 6

Тероборонівці під час відбиття ворожого штурму на Запорізькому напрямку знищили танк та 5 БТРів. ВIДЕО

Кадри відбиття ворожого штурму на Запорізькому напрямку силами 79-го окремого батальйону 102-ї бригади ТрО.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Злагоджено працювали всі підрозділи: проти навали противника було використано міномети, протитанкові засоби, FPV-дрони, РПГ, МК-19, дистанційне мінування.

Окрім особового складу окупанти втратили 1 танк, 5 БТР та УР-77 та кілька автомобілів.

Також дивіться: Волинські тероборонівці підпалили ворожий танк за допомогою дрона. ВIДЕО

Автор: 

тероборона (396)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"А їх то за шо ?!"
показати весь коментар
08.03.2024 23:44 Відповісти
ТРО - це те, що від "сохи", але навчилися горло гризти! Велика шана воїнам землі Української!
показати весь коментар
09.03.2024 00:23 Відповісти
Нашим хлопцям щира подяка за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
09.03.2024 00:31 Відповісти
Ща хохлам как дадім 3,14Zди
Ну можєт і нє сейчас
Можєт і нє хохлам
Йолопукє - виході подлий трус
показати весь коментар
09.03.2024 04:37 Відповісти
Вроде на второй год войны пора уже было с теробороной решить все.
Я так понимаю - сосед справа или слева должен быть полностью боеспособной бригадой, со всем тяжелым вооружением и обученным составом.
А тероборона - это дядьки, которые днем работают, а вечером стреляют по дронам и охраняют тыловые склады с боеприпасами и закуской.
У нас же тербаты кинули под Лисичанск и Бахмут. И получилось, что посредине Чорні Запорожці Залізного Короля, а на флангах дядьки с ружжами. И вся тактика кацапов сводилась к тому, чтобы нащупать место где стоит тероборона и давить там, продавить и зайти во фланг непереможным Запорожцам.
показати весь коментар
09.03.2024 08:30 Відповісти
Виходить що дядьки не тільки з ружжами. Ходили розмови про харківську ТРО, яка забезпечена і воювала не гірше за ЗСУ.

Знову ж таки. На відео і у статті розписано, чим окремий бат ТРО озброєний.

Відносно "днем работают" - це Ви щось переплутав.
показати весь коментар
09.03.2024 09:43 Відповісти
 
 