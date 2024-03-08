Тероборонівці під час відбиття ворожого штурму на Запорізькому напрямку знищили танк та 5 БТРів. ВIДЕО
Кадри відбиття ворожого штурму на Запорізькому напрямку силами 79-го окремого батальйону 102-ї бригади ТрО.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Злагоджено працювали всі підрозділи: проти навали противника було використано міномети, протитанкові засоби, FPV-дрони, РПГ, МК-19, дистанційне мінування.
Окрім особового складу окупанти втратили 1 танк, 5 БТР та УР-77 та кілька автомобілів.
Я так понимаю - сосед справа или слева должен быть полностью боеспособной бригадой, со всем тяжелым вооружением и обученным составом.
А тероборона - это дядьки, которые днем работают, а вечером стреляют по дронам и охраняют тыловые склады с боеприпасами и закуской.
У нас же тербаты кинули под Лисичанск и Бахмут. И получилось, что посредине Чорні Запорожці Залізного Короля, а на флангах дядьки с ружжами. И вся тактика кацапов сводилась к тому, чтобы нащупать место где стоит тероборона и давить там, продавить и зайти во фланг непереможным Запорожцам.
Знову ж таки. На відео і у статті розписано, чим окремий бат ТРО озброєний.
Відносно "днем работают" - це Ви щось переплутав.