Воїни ССО знищили бліндаж окупантів, через що росіяни залишили зайняті позиції. ВIДЕО

Бійці Сил спецільних операцій Збройних Сил України на південному напрямку знищили бліндаж окупантів, що змусило росіян залишити позиції. Крім того було знищено FPV-дронами замасковану техніку окупантів.

Крім того було знищено FPV-дронами замасковану техніку окупантів, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: FPV-дрон атакує п’ятьох окупантів на броні ворожої БМП. ВIДЕО

