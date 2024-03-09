Воїни ССО знищили бліндаж окупантів, через що росіяни залишили зайняті позиції. ВIДЕО
Бійці Сил спецільних операцій Збройних Сил України на південному напрямку знищили бліндаж окупантів, що змусило росіян залишити позиції. Крім того було знищено FPV-дронами замасковану техніку окупантів.
Крім того було знищено FPV-дронами замасковану техніку окупантів, інформує Цензор.НЕТ.
не факт, що це правда, але з приходом сирського "можливо все"
@sgorlovki
·
32 хв
Наши пишут, что две пусковые Пэтриота орки подловили возле Покровска - Ермак працює!!!
За останні дні ми втратили багато техніки. Ніколи такого не було.
Тому я і не дуже сумніваюсь, що така ж доля спіткала і петріоти.
Бо єрмак, зеля, сирський, то все лайно і фсб.
Зніміть рожеві окуляри та згадайте, що тепер все в руках зе та сирка .
але чомусь "ми ж відступаємо" має бути достовірнішим, ніж відос . де логіка?
Потім дивуємось хто ракети на міста наводить.
А ось такі дебіли...
Вулик і бджоли - цього не достойні......