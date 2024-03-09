Бійці 92 ОШБр зупинили бронетанковий штурм росіян на Донеччині у районі Кліщіївки. ВIДЕО
Поблизу Кліщіївки, що в Донецькій області, воїнам ЗСУ вдалося відбити масову спробу наступу росіян із застосуванням бронетехніки. Усього оборонці ліквідували 16 одиниць броньованих машин окупантів.
Бійці 2-го штурмового батальйону з 92-ої окремої штурмової бригади розповіли, що штурм відбувся днями, передає Цензор.НЕТ
Російське командування відправило у бій бронегрупу з щонайменше 18-ти одиниць техніки. У бій відправили танки, бойові машини піхоти БМП та бронетранспортери з піхотою.
Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки. По росіянах почала працювати артилерія та ударні дрони.
Вогонь корегували за допомогою розвідувальних безпілотників, які росіяни не змогли подавити. Українські військові підбили більшість техніки та деяку повністю знищили.
Крім танків, броньовані ще й БТР, БМП, БМД, БРДМ, МТЛБ теж не тільки тягач, а і кулемет в неї є.
США
род войск Бронетанковые
структура соединения смешанная танковая бригада
личный состав 440
танки 54-58
БМП и БТР 23+23 Брэдли и М113А (вкл. 10 мед.)
ББМ (кроме БМП и БТР) 13+5 M1165A1 HMMWV
автомашины 7+1 M1078 и M1083 FMTV
Так вперед, від першого лиця все побачиш.
****, йому пагано засняли, вперёд, ***** на фронт там усьо заснімш
Шось не влаштовує або вмієш краще зняти, уперьод