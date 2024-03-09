УКР
Бійці 92 ОШБр зупинили бронетанковий штурм росіян на Донеччині у районі Кліщіївки. ВIДЕО

Поблизу Кліщіївки, що в Донецькій області, воїнам ЗСУ вдалося відбити масову спробу наступу росіян із застосуванням бронетехніки. Усього оборонці ліквідували 16 одиниць броньованих машин окупантів.

Бійці 2-го штурмового батальйону з 92-ої окремої штурмової бригади розповіли, що штурм відбувся днями

Російське командування відправило у бій бронегрупу з щонайменше 18-ти одиниць техніки. У бій відправили танки, бойові машини піхоти БМП та бронетранспортери з піхотою.

Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки. По росіянах почала працювати артилерія та ударні дрони.

Вогонь корегували за допомогою розвідувальних безпілотників, які росіяни не змогли подавити. Українські військові підбили більшість техніки та деяку повністю знищили. 

штурм (258) Донецька область (9356) 92 окрема штурмова бригада (260)
+7
"Червону нитку" цього кліпу не впіймав - може режисеру потрібно трохи потренуватися ще? Слава ЗСУ! Воїнам - велике дякую!
09.03.2024 17:02 Відповісти
+2
Якась безглузда маячня а не відео.Хтось щось побачив з цього "звіту"?
09.03.2024 17:09 Відповісти
+2
Це чергова нарізка під назвою "всім оркам п..здець". Дуже піднімає ... чийсь бойовий дух, напевно, і віру в перемогу...
09.03.2024 17:17 Відповісти
А чи не бажають обидва славетні кинорежисери завалити є.бала і відправитися на з"омки на натуру особисто і зняти еталонні відео?
показати весь коментар
10.03.2024 08:43 Відповісти
бронетанковий? А шо, зараз є танки неброньовані ?
показати весь коментар
09.03.2024 17:06 Відповісти
бронетанковий- це танки ,а з ними бронеавтомобілі.
показати весь коментар
09.03.2024 17:13 Відповісти
броньовані буханки?
показати весь коментар
09.03.2024 17:18 Відповісти
квадроцикли.
показати весь коментар
09.03.2024 17:27 Відповісти
гіроскутери
показати весь коментар
09.03.2024 17:32 Відповісти
Ніт, броньовані бухлом міски

Крім танків, броньовані ще й БТР, БМП, БМД, БРДМ, МТЛБ теж не тільки тягач, а і кулемет в неї є.
показати весь коментар
09.03.2024 17:36 Відповісти
це бронемашинні війська, а йдеться про бронетанкові.
показати весь коментар
09.03.2024 20:35 Відповісти
Пример. Численность танков в батальоне в зависимости от страны, рода войск и соединения

США
род войск Бронетанковые
структура соединения смешанная танковая бригада
личный состав 440
танки 54-58
БМП и БТР 23+23 Брэдли и М113А (вкл. 10 мед.)
ББМ (кроме БМП и БТР) 13+5 M1165A1 HMMWV
автомашины 7+1 M1078 и M1083 FMTV
показати весь коментар
09.03.2024 21:02 Відповісти
так єто тупіе кацапі наполняли
показати весь коментар
10.03.2024 03:22 Відповісти
Хтів якість Голлівуда побачити?
Так вперед, від першого лиця все побачиш.
****, йому пагано засняли, вперёд, ***** на фронт там усьо заснімш
показати весь коментар
09.03.2024 21:06 Відповісти
Не лізь до того, що не вмієш робити - це марно вбитий час, який можна було б використати на щось корисне.. Це по перше, ****, по друге - там нічого не засняли. А якби просто погано засняли, було б добре. І, ****, одного біця обслуговують чотири-вісім робітників тилу. Андестенд, ****?
показати весь коментар
10.03.2024 03:21 Відповісти
Питання не в тому де хто є зара, а в тому шо не завжди відео якісне та інформативне просто тому шо це для збройників не є приоритет. Тому не потрібно критикувати якість або зміст відосів який вони зняли.
Шось не влаштовує або вмієш краще зняти, уперьод
показати весь коментар
10.03.2024 08:15 Відповісти
це робили не зброярі, а школота.Ще раз кажу - не можеш срати - не катуй дупу.
показати весь коментар
10.03.2024 18:16 Відповісти
Навчись користуватись гугл/перекладом мудило
показати весь коментар
16.03.2024 18:54 Відповісти
Ще раз кажу - не можеш срати - не катуй дупу.В мережі повно відосів від ЗСУ на рівні Тарантино.При чому вони ніде не навчалися.
показати весь коментар
16.03.2024 19:06 Відповісти
Шмат, ****, гімна, ****, яке зареєструвалося, ****, у січні, ****, цього року, ****, завали, ****, своє, ****, кацапське, ****, ї.б.ало,****, тарантіно, ****, є.баний, ****. Андрестенд, ****?
показати весь коментар
10.03.2024 08:41 Відповісти
я тут ****, з 2009 року. І якщо тут полюбяють банити в залежності від флюгєрної позиціі сайту, то це, ****, твої проблеми.андестенд, ****?
показати весь коментар
10.03.2024 18:18 Відповісти
альо, гараж
показати весь коментар
16.03.2024 19:08 Відповісти
Ягдпанзер
показати весь коментар
09.03.2024 17:17 Відповісти
Голливуд по режиссеру видосу плачет.
показати весь коментар
09.03.2024 18:24 Відповісти
Балувані стали.
показати весь коментар
09.03.2024 19:19 Відповісти
 
 