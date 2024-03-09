Бійці 92 ОШБр зупинили бронетанковий штурм росіян на Донеччині у районі Кліщіївки. ВIДЕО

Поблизу Кліщіївки, що в Донецькій області, воїнам ЗСУ вдалося відбити масову спробу наступу росіян із застосуванням бронетехніки. Усього оборонці ліквідували 16 одиниць броньованих машин окупантів.

Бійці 2-го штурмового батальйону з 92-ої окремої штурмової бригади розповіли, що штурм відбувся днями, передає Цензор.НЕТ

Російське командування відправило у бій бронегрупу з щонайменше 18-ти одиниць техніки. У бій відправили танки, бойові машини піхоти БМП та бронетранспортери з піхотою.

Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки. По росіянах почала працювати артилерія та ударні дрони.

Вогонь корегували за допомогою розвідувальних безпілотників, які росіяни не змогли подавити. Українські військові підбили більшість техніки та деяку повністю знищили.

