Бійці Третьої штурмової бригади показали бої з ворогом з Авдіївки. ВIДЕО

Українські штурмовики опублікували в мережі кадри боїв з Авдіївки. На GoPro-камеру захисники від першої особи показали, як відбувалася оборона.

Від цілого міста залишилися розсипані на цеглини будівлі, і решетовані ворожими обстрілами чиїсь оселі, передає Цензор.НЕТ.

"Безперервні звуки залпів й розривів, ризиковані переміщення штурмових груп в умовах відкритої місцевості, і ведення стрілецького бою поміж напіврозбитих будинків", - пишуть воїни.

Нові кадри оборонних боїв 3-ї роти 1-го штурмбату Третьої штурмової бригади — від бійця Барсіка.

