Бійці Третьої штурмової бригади показали бої з ворогом з Авдіївки. ВIДЕО

Українські штурмовики опублікували в мережі кадри боїв з Авдіївки. На GoPro-камеру захисники від першої особи показали, як відбувалася оборона.

Від цілого міста залишилися розсипані на цеглини будівлі, і решетовані ворожими обстрілами чиїсь оселі, передає Цензор.НЕТ.

"Безперервні звуки залпів й розривів, ризиковані переміщення штурмових груп в умовах відкритої місцевості, і ведення стрілецького бою поміж напіврозбитих будинків", - пишуть воїни.

Нові кадри оборонних боїв 3-ї роти 1-го штурмбату Третьої штурмової бригади — від бійця Барсіка.

Дивіться: Бійці 92 ОШБр зупинили бронетанковий штурм росіян на Донеччині у районі Кліщіївки. ВIДЕО

Авдіївка (2342) 3 Окрема штурмова бригада (489)
+11
09.03.2024 17:36 Відповісти
+7
"Барсіку" і його побратимам 3 ОШБ - РЕСПЕКТ!
09.03.2024 17:25 Відповісти
+5
Комплекс - це близько десятка машин. Скоріш за все, кацапи попали або в макет, або в одну пускову установку
09.03.2024 18:24 Відповісти
перший комплекс Патріот вражено в Донецькій обл ..
09.03.2024 17:23 Відповісти
Комплекс - це близько десятка машин. Скоріш за все, кацапи попали або в макет, або в одну пускову установку
09.03.2024 18:24 Відповісти
Та йому пох, висрався тай зник
09.03.2024 19:09 Відповісти
Кацапе, иди в спам
09.03.2024 22:23 Відповісти
Підарок, гори у пеклі
16.03.2024 18:32 Відповісти
Как вчера сказал артеллирист-разведчик Арти Грин если бы соседняя группировка "Хортица"накрыла резервы орков с стороны коксохима то бойцы 3-ей штурмовой не рисковали своими жизнями.
09.03.2024 17:44 Відповісти
Та досить.. ви вже цим хизувалися... ще одні тік ток воїни нвмалювалися??
09.03.2024 17:54 Відповісти
зараз під семенівкою не легше
09.03.2024 20:55 Відповісти
 
 