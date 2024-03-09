УКР
Зеленський на врученні Шевченківської премії: У час війни культура має навіть більше значення, ніж у час миру. ВIДЕО

Під час війни важливими є люди культури, які розповідають про Україну, зберігають пам’ять про все, через що проходить український народ, і відроджують те, що дає людям сили.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента, на цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у виступі на церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка 2024 року.

"У час війни – навіть більше, ніж у час миру, – ми всі маємо пам’ятати, що культура має значення. І люди культури мають значення. Усі, хто промовляє про Україну. Озвучує те, що на серці. Зберігає все, через що ми йдемо. Відроджує те, що могло бути забутим, але – оновлене – дає людям сили, дає емоції", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що українці пройшли довгий шлях, щоб стати нацією, творцями своєї культури, держави та власної долі.

"Щоб людська спільнота стала нацією й державою, у найкращих характерів у країні мають бути такі серця, яким мало жити тільки для себе. Такі серця промовляють до тих, хто поруч. Дбають. Вчать – вчать розуміти. Об’єднують. Захищають. Коли треба – рятують. І в підсумку ми всі впізнаємо одне одного, чуємо одне одного, відчуваємо, що ми українці, українки", – наголосив він.

Також читайте: Названо лауреатів Шевченківської премії 2024 року. СПИСОК

На переконання Зеленського, це стало можливим завдяки не лише силі нашої зброї, а й силі сердець наших людей.

"Які в Маріуполі у найстрашніші дні розуміють: те, що вони бачать, вони повинні відзняти, зберегти для того, щоб потім розповісти всьому світові. Чи людина, яка не хоче, щоб людська памʼять втратила побачене десь дорогою на Бахмут чи пережите у Скадовську, зараз тимчасово окупованому. І яка відчуває: повинна записати це, римувати цю мить, римувати цей біль. Чи митець, який вірить, що люди України, убиті на цій війні, збережуться в емоціях тих, хто живий. І який своєю музикою говорить про це. Щоб кожен живий в Україні пам’ятав, про що ця земля, про що її люди, про що думки мами, яка тут, в Україні, чекає сина чи доньку", – акцентував президент.

Зеленський висловив вдячність кожному й кожній, хто живе не лише для себе, а й дбає про людей і всю Українську державу.

"Я дякую вам, дякую всім, хто зараз на фронті та з тими, хто на фронті. Хто з Україною та береже її й розвиває", – сказав він.

Також читайте: Шевченківська премія-2024: Оголошено перелік фіналістів

Зеленський Володимир (25197) Шевченківська премія (31)
Топ коментарі
+27
ЗЄ на врученні Шевченківської премії - це знущання.

Цитувати ватного невігласа щодо української культури - це гидотно.
показати весь коментар
09.03.2024 18:10 Відповісти
+17
і тому всі гроші на культуру направляються подругам з Кварталу
показати весь коментар
09.03.2024 18:13 Відповісти
+16
Культура в стране на паузе, с тех пор как ты играл на фортепиано необычным способом
показати весь коментар
09.03.2024 18:11 Відповісти
Культура це добре.. Країна, Держава живуть і дихають напівповними грудьми.. Війна це Наше спільне горе, але вона не повинна зупиняти життя...
показати весь коментар
09.03.2024 18:07 Відповісти
і тому всі гроші на культуру направляються подругам з Кварталу
показати весь коментар
09.03.2024 18:13 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 18:24 Відповісти
Та « КІНОКІТ» МЕГАМАРОДЕРА кирилки Тимошенко йдуть мілліарди з трафіком до офшор ЗЕПЕРЕВЕРТНЯ
показати весь коментар
09.03.2024 18:49 Відповісти
Конкретніше - Олені Кравець!!! В ній ну прямо вся культура України! Ні, і звичайно, гроші теж!
А гроші тільки у свої руки.
показати весь коментар
09.03.2024 18:52 Відповісти
ЗЄ на врученні Шевченківської премії - це знущання.

Цитувати ватного невігласа щодо української культури - це гидотно.
показати весь коментар
09.03.2024 18:10 Відповісти
апсолютно вірно ...

показати весь коментар
09.03.2024 18:21 Відповісти
Культура в стране на паузе, с тех пор как ты играл на фортепиано необычным способом
показати весь коментар
09.03.2024 18:11 Відповісти
та он и жопой да флейте сыграет, если слушатели будут.

а слушателей даже на сегодня большинство страны.

Поэтому, как сказал классик :

НАД ЧЕМ СМЕЁТЕСЬ ? - НАД СОБОЙ СМЕЁТЕСЬ !
показати весь коментар
09.03.2024 19:14 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 18:14 Відповісти
публічні читання з листа
показати весь коментар
09.03.2024 18:16 Відповісти
У час війни навіть більше, ніж у час миру культура має значення. Ето я вам своєй піаніной клянусь, сказав реЗЕдент... А всі хто мені не вірить, ідіть у сраку! Патаму шо я вам нічєво нє должен. (Бурниє, прадалжитєльниє аплодісмєнти, пєрєрастающіє в овації...) Всім аплодуючим вручають шалики з поЦрєатичним надписом POHUJ !
показати весь коментар
09.03.2024 18:16 Відповісти
Ще не пройшли цей шлях, бо ти чмо розвернуло державу до кремля, переслідуєш патріотів, виродок.
показати весь коментар
09.03.2024 18:17 Відповісти
Про самого Шевченка ні слова.
показати весь коментар
09.03.2024 18:18 Відповісти
Викликає когнітивний дисонанс, що представник скотинячого 95 кварталу заговорив про культуру!
показати весь коментар
09.03.2024 18:20 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 18:24 Відповісти
Сьогодні Тарасу Шевченку 210 років. Цей клоунський дегенерат навіть не поклав квіти до пам'ятника, який знаходиться у п'яти хвилинах ходьби від того концертного залу. Кончена кацапська тварюка.
показати весь коментар
09.03.2024 18:32 Відповісти
Він не знав А інши вчились у Трускавці 😭😭😭😭
показати весь коментар
09.03.2024 19:12 Відповісти
Настільки важлива, що Міністерство культури можуть ліквідувати.
показати весь коментар
09.03.2024 18:34 Відповісти
Не можуть, а вже на 100% ліквідують, так само як і Міністерство освіти і науки України... Рішення вже обговорбвали на РНБО.
показати весь коментар
09.03.2024 18:49 Відповісти
Як сказав Черчіль, коли йому запропонували подібне, - "Якщо ми економимо на культурі, то за що ми воюємо?".
показати весь коментар
09.03.2024 19:09 Відповісти
татаров, дєрьмак, шаурма, смірнов, баканов, подоляк - серед найбільш ефективних менеджерів твого ******** жодного українця. Одні кацапи. То про яких кацапів ти несеш?!
показати весь коментар
09.03.2024 19:25 Відповісти
Перевзуся в повітрі наш бубочка - актор одним словом. Йому до культури як до Ізраїлю рачки.
показати весь коментар
09.03.2024 18:38 Відповісти
Культура цього виродка стояти на колінах перед ху*лом.
показати весь коментар
09.03.2024 18:41 Відповісти
А воно до культури яким боком ..
показати весь коментар
09.03.2024 18:42 Відповісти
НаймерЗЕнніше навіть не те, що цей аморальний підлий антиукраїнський щур все це промовляє з високої сцени, поминаючи нашого Тараса. МерЗЕнно те, що у залі сидять діячі культури, які б мали піднятися та демонстративно піти з цього залу, бо присутність цього покидька на цьому заході та ще й його промова, написана кимось в повчальному тоні, це плювок в обличчя українству, це знущання над самою подією - Днем народження нашого Тараса, пам"ять якого ця гнусава підла антиукраїнська істота бруднить своєю присутністю... Тараса Шевченка з Днюхою! Бо, погодьтеся, не кожен, кому виповнилося 210 рочків може своїм словом, через віки наснажувати цілу націю. Спочатку було Слово і Слово було у Тараса! Здолаємо ми і кацапів і ЗЕленого кацапського пі...са.
показати весь коментар
09.03.2024 18:44 Відповісти
Ага, особливо ти, Віслюк, на підборах в шкіряному костюмі. Шапітолій і Віслюка буде знищено. Саме знищено. Це буде карма за всі 32 роки гвалтування України. І Віслюк прийме зі всіх сторін, як актор німецьких порнофільмів.
показати весь коментар
09.03.2024 18:45 Відповісти
Боже, шо воно ліпить!? Угомоніть бобу!!!
показати весь коментар
09.03.2024 18:46 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 18:56 Відповісти
Дуже цікава дискусія зараз іде в інтернеті по поводу слів Христини Соловій , ЩО КРОВ НА РУКАХ УСІХ ХТО РОЗМИВАВ КОРДОНИ МІЖ УКРАЇНОЮ І РОСІЕЮ
на жаль Цензор мовчить а це цікава дискусія і мабуть тільки початок цікла дискусій ( головне шоб жорин знову не вступив у калюжу)

ІРИНА ФАРІОН ПРО МАШУ ЕФРОСИНІНУ

« істерика імперської маргінали»

Аудиторія завжди просила Івасюка, Петриненка|Українській пісні давали 25% радійного формату| ФАРІОН

https://youtu.be/mQGYfAeAb_s?si=tWxojh8v1CjujmJg
показати весь коментар
09.03.2024 19:00 Відповісти
https://www.youtube.com/@trypilliacucuteni5000 @trypilliacucuteni5000 https://www.youtube.com/watch?v=_kipiOWLoBI&lc=Ugxwod3hcuO8RVDbXSl4AaABAg 18 часов назад (изменено)
Браво талановитій і патріотичній Христині - нашій зірковій красуні !!!! Нарешті хтось висловився від імені мільйонів українців оцим медійним шанувальникам і попихачам "вялікой руской культури" (себто, бридкої попси "поющих трусов", кокошників та інших газманових), які постійно нав'язували нам оцей весь непотріб, забивали сміттям весь медійний простір! І хто ж як не вони, в тому числі, причетні до теперішньої агресії ? Вони, що продажно за гроші затягували сюди "рускій мір", який потім прийшли захищати дикі орди, де у головах і сидять їхні газманови і шамани. Нам головне - пам'ятати усіх фарбованих лисів і в культурі, і в політиці, і в усіх інших галузях. І не слухати їхні сьогоднішні казочки, які ж вони були "хароші«
показати весь коментар
09.03.2024 19:02 Відповісти
https://www.youtube.com/@user-uo2tx1wl5v @user-uo2tx1wl5v https://www.youtube.com/watch?v=_kipiOWLoBI&lc=UgyXcAGqF3MVt82LuNl4AaABAg 1 день назад

Як же від правди поплавило єфросініну! А те, що їхні предки століттями винищували українців за мову, за вишиванку, за пісню, та й просто, за те лише, що українці, то вона й знати не хоче. Права Христина, смерті і кров українців на совісті оцих істот, для котрих Україна - лише пасовище, а історія, культура, політика для них - лише "срачі
показати весь коментар
09.03.2024 19:04 Відповісти
на рояле не играл?
показати весь коментар
09.03.2024 19:02 Відповісти
Ухилянт пригрів ухилянтів. А чого його порадники, які не є державними посадовцями, а є тільки радники тупого презика ЩЕ НЕ ОТРИМАЛИ ПОВІСТКИ ? Зелік знайшов їх десь на вулиці під забором, привів цих п'яниць дЄрмака, татарова та інших, і зробив з них УХИЛЯНТІВ. Чого вони не у військоматі ще ? Під який закон у них броня ? Трясця, там в ОПісі цілий взвод штурмовиків сховався від мобілізації !!! Окремої президенської бригади "95 ківін".
показати весь коментар
09.03.2024 19:04 Відповісти
Про культуру говорить криворагульський лицемір, який запланував в омані здати Україну!
показати весь коментар
09.03.2024 19:08 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 19:13 Відповісти
Скільки кошовий заплатив зеленському, щоб відкосячити ? Його вже шеф-повар 3 штурмової чекає !!! Картопля нечищена понад місяць !
показати весь коментар
09.03.2024 19:17 Відповісти
"культура" Зеленського і його квартальних блазнів не сумісна з українською духовністю і є ворожою до України
показати весь коментар
09.03.2024 19:43 Відповісти
вже бачив одного степендіата - портнікова...
спаплюжився назовсім - ніяк не може язик з зеленозадної дупи витягти - застряг.
а до премії як би і людиною був...
показати весь коментар
09.03.2024 21:49 Відповісти
спаплюжили все, навіть премію Шевченка...
показати весь коментар
09.03.2024 21:56 Відповісти
Береза для мене зник,
хоч і собачиться з тим портніковим, але все одно запрошує - мазохіст?
Лапін би щє його запросив - теж зникне з мого радару...
не велика потеря для обох,
але як казав мій пристебало 3 години тому - "цекаво"
показати весь коментар
09.03.2024 22:05 Відповісти
Юрію Луценко відкрити свою сторінку на ютюбі, щадлива поки щє платформа, звичяйно як є бажання...
мордакніга? - рятуйте!
показати весь коментар
09.03.2024 22:11 Відповісти
Зеленський на врученні Шевченківської премії: У час війни культура має навіть більше значення, ніж у час миру.

Це тому він зі своїми дуполизами готує ліквідацію міністерства культури?
показати весь коментар
10.03.2024 08:46 Відповісти
 
 