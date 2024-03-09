Зеленський на врученні Шевченківської премії: У час війни культура має навіть більше значення, ніж у час миру. ВIДЕО

Під час війни важливими є люди культури, які розповідають про Україну, зберігають пам’ять про все, через що проходить український народ, і відроджують те, що дає людям сили.

на цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у виступі на церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка 2024 року.

"У час війни – навіть більше, ніж у час миру, – ми всі маємо пам’ятати, що культура має значення. І люди культури мають значення. Усі, хто промовляє про Україну. Озвучує те, що на серці. Зберігає все, через що ми йдемо. Відроджує те, що могло бути забутим, але – оновлене – дає людям сили, дає емоції", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що українці пройшли довгий шлях, щоб стати нацією, творцями своєї культури, держави та власної долі.

"Щоб людська спільнота стала нацією й державою, у найкращих характерів у країні мають бути такі серця, яким мало жити тільки для себе. Такі серця промовляють до тих, хто поруч. Дбають. Вчать – вчать розуміти. Об’єднують. Захищають. Коли треба – рятують. І в підсумку ми всі впізнаємо одне одного, чуємо одне одного, відчуваємо, що ми українці, українки", – наголосив він.

На переконання Зеленського, це стало можливим завдяки не лише силі нашої зброї, а й силі сердець наших людей.

"Які в Маріуполі у найстрашніші дні розуміють: те, що вони бачать, вони повинні відзняти, зберегти для того, щоб потім розповісти всьому світові. Чи людина, яка не хоче, щоб людська памʼять втратила побачене десь дорогою на Бахмут чи пережите у Скадовську, зараз тимчасово окупованому. І яка відчуває: повинна записати це, римувати цю мить, римувати цей біль. Чи митець, який вірить, що люди України, убиті на цій війні, збережуться в емоціях тих, хто живий. І який своєю музикою говорить про це. Щоб кожен живий в Україні пам’ятав, про що ця земля, про що її люди, про що думки мами, яка тут, в Україні, чекає сина чи доньку", – акцентував президент.

Зеленський висловив вдячність кожному й кожній, хто живе не лише для себе, а й дбає про людей і всю Українську державу.

"Я дякую вам, дякую всім, хто зараз на фронті та з тими, хто на фронті. Хто з Україною та береже її й розвиває", – сказав він.

