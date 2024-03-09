Зеленський на врученні Шевченківської премії: У час війни культура має навіть більше значення, ніж у час миру. ВIДЕО
Під час війни важливими є люди культури, які розповідають про Україну, зберігають пам’ять про все, через що проходить український народ, і відроджують те, що дає людям сили.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента, на цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у виступі на церемонії вручення Національної премії імені Тараса Шевченка 2024 року.
"У час війни – навіть більше, ніж у час миру, – ми всі маємо пам’ятати, що культура має значення. І люди культури мають значення. Усі, хто промовляє про Україну. Озвучує те, що на серці. Зберігає все, через що ми йдемо. Відроджує те, що могло бути забутим, але – оновлене – дає людям сили, дає емоції", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що українці пройшли довгий шлях, щоб стати нацією, творцями своєї культури, держави та власної долі.
"Щоб людська спільнота стала нацією й державою, у найкращих характерів у країні мають бути такі серця, яким мало жити тільки для себе. Такі серця промовляють до тих, хто поруч. Дбають. Вчать – вчать розуміти. Об’єднують. Захищають. Коли треба – рятують. І в підсумку ми всі впізнаємо одне одного, чуємо одне одного, відчуваємо, що ми українці, українки", – наголосив він.
На переконання Зеленського, це стало можливим завдяки не лише силі нашої зброї, а й силі сердець наших людей.
"Які в Маріуполі у найстрашніші дні розуміють: те, що вони бачать, вони повинні відзняти, зберегти для того, щоб потім розповісти всьому світові. Чи людина, яка не хоче, щоб людська памʼять втратила побачене десь дорогою на Бахмут чи пережите у Скадовську, зараз тимчасово окупованому. І яка відчуває: повинна записати це, римувати цю мить, римувати цей біль. Чи митець, який вірить, що люди України, убиті на цій війні, збережуться в емоціях тих, хто живий. І який своєю музикою говорить про це. Щоб кожен живий в Україні пам’ятав, про що ця земля, про що її люди, про що думки мами, яка тут, в Україні, чекає сина чи доньку", – акцентував президент.
Зеленський висловив вдячність кожному й кожній, хто живе не лише для себе, а й дбає про людей і всю Українську державу.
"Я дякую вам, дякую всім, хто зараз на фронті та з тими, хто на фронті. Хто з Україною та береже її й розвиває", – сказав він.
А гроші тільки у свої руки.
Цитувати ватного невігласа щодо української культури - це гидотно.
а слушателей даже на сегодня большинство страны.
Поэтому, как сказал классик :
НАД ЧЕМ СМЕЁТЕСЬ ? - НАД СОБОЙ СМЕЁТЕСЬ !
на жаль Цензор мовчить а це цікава дискусія і мабуть тільки початок цікла дискусій ( головне шоб жорин знову не вступив у калюжу)
ІРИНА ФАРІОН ПРО МАШУ ЕФРОСИНІНУ
« істерика імперської маргінали»
Аудиторія завжди просила Івасюка, Петриненка|Українській пісні давали 25% радійного формату| ФАРІОН
https://youtu.be/mQGYfAeAb_s?si=tWxojh8v1CjujmJg
Браво талановитій і патріотичній Христині - нашій зірковій красуні !!!! Нарешті хтось висловився від імені мільйонів українців оцим медійним шанувальникам і попихачам "вялікой руской культури" (себто, бридкої попси "поющих трусов", кокошників та інших газманових), які постійно нав'язували нам оцей весь непотріб, забивали сміттям весь медійний простір! І хто ж як не вони, в тому числі, причетні до теперішньої агресії ? Вони, що продажно за гроші затягували сюди "рускій мір", який потім прийшли захищати дикі орди, де у головах і сидять їхні газманови і шамани. Нам головне - пам'ятати усіх фарбованих лисів і в культурі, і в політиці, і в усіх інших галузях. І не слухати їхні сьогоднішні казочки, які ж вони були "хароші«
Як же від правди поплавило єфросініну! А те, що їхні предки століттями винищували українців за мову, за вишиванку, за пісню, та й просто, за те лише, що українці, то вона й знати не хоче. Права Христина, смерті і кров українців на совісті оцих істот, для котрих Україна - лише пасовище, а історія, культура, політика для них - лише "срачі
спаплюжився назовсім - ніяк не може язик з зеленозадної дупи витягти - застряг.
а до премії як би і людиною був...
хоч і собачиться з тим портніковим, але все одно запрошує - мазохіст?
Лапін би щє його запросив - теж зникне з мого радару...
не велика потеря для обох,
але як казав мій пристебало 3 години тому - "цекаво"
мордакніга? - рятуйте!
Це тому він зі своїми дуполизами готує ліквідацію міністерства культури?