РСЗВ, БТРи, гаубиці, МТЛБ та спостережний пункт: 12-й загін спецпризначення знищує техніку російських окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

12 загін спеціального призначення показав кадри знищення військової техніки російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Дивіться відповідне відео на Цензор.НЕТ.

"12 загін спеціального призначення далі знищує ворога на Запорізькому фронті: мінус МТЛБ, мінус автотранспорт, мінус БМП, мінус РСЗВ, мінус гаубиця, мінус РСЗВ, мінус спостережний пункт, мінус БТР, мінус зенітна установка, мінус БТР, мінус Урал, мінус камера спостереження, мінус БТР, мінус гаубиця, мінус БТР, мінус гаубиця, мінус гаубиця, ще одна гаубиця", - йдеться у відеозвіті українських воїнів. 

Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
А у це й же час, суддівські по тилам, мутять судову справу роками, бо звинувачений звязаний з РНБОУ!!! Співпадіння чи це порнов та гроші ..
https://www.youtube.com/watch?v=SjCeOZWQyc8
09.03.2024 23:36 Відповісти
Всі кацапи на нашій святій землі ідуть до пекла ,
завдяки нашим захисникам країни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
10.03.2024 00:00 Відповісти
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/*******/ukrainian_drone_ua_14th_brigade_spotted_a/ безпілотник (14-та бригада ЗСУ) завдав удару по ЗРК Бук-М1
10.03.2024 00:41 Відповісти
Спецпризначенці працюють швидко і на відео теж все швиденько промайнуло! А я встановив швидкість 0,25 і отримав ранкове задоволення як від ароматної кави - рекомендую швидкість відтворення теж змінити (зменшити)
10.03.2024 06:35 Відповісти
Вдалого мінусування й надалі, 12-ка!
10.03.2024 10:35 Відповісти
 
 