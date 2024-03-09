РСЗВ, БТРи, гаубиці, МТЛБ та спостережний пункт: 12-й загін спецпризначення знищує техніку російських окупантів на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
12 загін спеціального призначення показав кадри знищення військової техніки російських окупантів на Запорізькому напрямку.
Дивіться відповідне відео на Цензор.НЕТ.
"12 загін спеціального призначення далі знищує ворога на Запорізькому фронті: мінус МТЛБ, мінус автотранспорт, мінус БМП, мінус РСЗВ, мінус гаубиця, мінус РСЗВ, мінус спостережний пункт, мінус БТР, мінус зенітна установка, мінус БТР, мінус Урал, мінус камера спостереження, мінус БТР, мінус гаубиця, мінус БТР, мінус гаубиця, мінус гаубиця, ще одна гаубиця", - йдеться у відеозвіті українських воїнів.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А у це й же час, суддівські по тилам, мутять судову справу роками, бо звинувачений звязаний з РНБОУ!!! Співпадіння чи це порнов та гроші ..
https://www.youtube.com/watch?v=SjCeOZWQyc8
завдяки нашим захисникам країни 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼