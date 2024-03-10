Голозадий окупант після прильоту українського дрона шукає порятунку у розбитому автомобілі. ВIДЕО
Контужений російський солдат після прильоту українського дрона шукав порятунку у розбитому автомобілі на Куп’янському напрямку фронту.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+22 Олег Квиташ
показати весь коментар10.03.2024 15:20 Відповісти Посилання
+16 Валерий К #448385
показати весь коментар10.03.2024 15:19 Відповісти Посилання
+15 Alex Nosov #582146
показати весь коментар10.03.2024 15:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хто знає секрет цього феномена
https://t.me/operativnoZSU/139350
Катюзі, по заслузі! Слава Україні!
.
Боюсь,на этот раз придется давать концерт не в дырляндии, а пред кадыровцами,стоя перед ними на четвереньках.Спиной к ним.Овце@бы устроят ему аншлаг.