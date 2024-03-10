Голозадий окупант після прильоту українського дрона шукає порятунку у розбитому автомобілі. ВIДЕО

Контужений російський солдат після прильоту українського дрона шукав порятунку у розбитому автомобілі на Куп’янському напрямку фронту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили дві колони ворожої техніки, що рухалися у напрямку наших позицій. ВIДЕО