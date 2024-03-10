УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9510 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
22 988 52

Голозадий окупант після прильоту українського дрона шукає порятунку у розбитому автомобілі. ВIДЕО

Контужений російський солдат після прильоту українського дрона шукав порятунку у розбитому автомобілі на Куп’янському напрямку фронту.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили дві колони ворожої техніки, що рухалися у напрямку наших позицій. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18544) Куп’янськ (867)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Мальчік без трусіков)
показати весь коментар
10.03.2024 15:20 Відповісти
+16
показати весь коментар
10.03.2024 15:19 Відповісти
+15
Домой ехать решил
показати весь коментар
10.03.2024 15:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Домой ехать решил
показати весь коментар
10.03.2024 15:12 Відповісти
Данацификацию и русофобию ему по всей видимости провели хорошо. Перед етим в парадной хворме ехал в Украину на парад на Крещатике и выбирать квартиру на Печерске
показати весь коментар
10.03.2024 15:15 Відповісти
Тікав від швабри ?
показати весь коментар
10.03.2024 16:12 Відповісти
Так росіянці повертаються з заробітків.
показати весь коментар
11.03.2024 05:14 Відповісти
навіщо криві ссилки на тєлєграмні відєва?
показати весь коментар
10.03.2024 15:16 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 15:19 Відповісти
Мальчік без трусіков)
показати весь коментар
10.03.2024 15:20 Відповісти
"Распятый" (то есть - "распяленный")! А якщо точніше - то дуже часто від вибуху на людях шматує та зриває одяг Саме тому він "світить голим задом" при взутих на ноги черевиках
показати весь коментар
10.03.2024 17:06 Відповісти
щось орки взяли за правило зустрічати наші дрони без трусів
хто знає секрет цього феномена
показати весь коментар
11.03.2024 07:31 Відповісти
splendid
показати весь коментар
10.03.2024 15:25 Відповісти
а на місцевій? тебе ніхто не поняв.
показати весь коментар
10.03.2024 15:36 Відповісти
великолєпно!
показати весь коментар
10.03.2024 15:44 Відповісти
Вера в голый зад - главное у кацапов оружие !
показати весь коментар
10.03.2024 15:27 Відповісти
Вера в голый зад - звучить як запрошування для збоченців🤣
показати весь коментар
10.03.2024 15:30 Відповісти
Їжака не вистачає )))
показати весь коментар
10.03.2024 15:31 Відповісти
там осколків дохріна
показати весь коментар
10.03.2024 15:51 Відповісти
Судячи по репліці -"Давай,наводь" в кінці відео-їжак не забариться.
показати весь коментар
10.03.2024 17:10 Відповісти
Подивився ще раз.Там хлопці теж регочуть.Кацап сів на водійське місце-йому кажуть-"Давай,заводь".
показати весь коментар
10.03.2024 17:34 Відповісти
давай, Володя...
показати весь коментар
10.03.2024 15:36 Відповісти
**** кацапська реальне потворисько.
показати весь коментар
10.03.2024 15:41 Відповісти
Голозади "асвабадітілі"
показати весь коментар
10.03.2024 15:42 Відповісти
Ось схоже, але цікавіше відео:

https://t.me/operativnoZSU/139350
показати весь коментар
10.03.2024 15:43 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 17:15 Відповісти
Жесткая порнуха(эротика) для кацапского гулага.
показати весь коментар
10.03.2024 15:44 Відповісти
У кінці розмови операторів "наводі". Вирішили голожопого добити.
показати весь коментар
10.03.2024 17:01 Відповісти
Швабру? Бо зад уже "готов к упатреблению"!!
показати весь коментар
10.03.2024 17:07 Відповісти
.. не добити..а допомогти!! Змерзне ж тваринка!!! А так не змерзне..а задубне..і не буде страждати. Дуже милосердні наші хлопці. )))
показати весь коментар
10.03.2024 19:52 Відповісти
Перебинтована нога заважає зразу на ручку передач присісти )
показати весь коментар
10.03.2024 15:45 Відповісти
Не вдався в нього день
показати весь коментар
10.03.2024 15:45 Відповісти
Це так виріс, отой розіп'ятий мальчонка у труснюках??
Катюзі, по заслузі! Слава Україні!
показати весь коментар
10.03.2024 15:47 Відповісти
Есле без бэ, то кацапа с очка сняло, чи он выпрыгнул со штанов и без туалета?
показати весь коментар
10.03.2024 15:47 Відповісти
Срамота!
показати весь коментар
10.03.2024 15:47 Відповісти
Зов пріроди+вєсна=брачниє ігри кацапскіх свінєй...
показати весь коментар
10.03.2024 15:48 Відповісти
Какой там зов природы у падорваного кацапа.
показати весь коментар
10.03.2024 15:52 Відповісти
Чё вы ржете?Может там один другому в горячке боя "икону" целовал.Зная "набожность" кацапов-это ведь не первый заснятый на видео случай.
показати весь коментар
10.03.2024 17:42 Відповісти
Обнулився
показати весь коментар
10.03.2024 15:58 Відповісти
Штурмовік-екзбіціоніст,
показати весь коментар
10.03.2024 16:15 Відповісти
Тут Філіпка знову - вошол нє в ту двєрь . Хотів прогнутись перед руцкімі ваєннимі , із солідарності пошив костюмчик в стилі мілітарі , але чомусь - з українським пікселем . І вже отримав "прильот" від потріотов . 🤣
.
показати весь коментар
10.03.2024 16:16 Відповісти
Чет не прет этому престарелому альфонсу.Нюх,собака сутулая,потерял-все не в те двери попадает.
Боюсь,на этот раз придется давать концерт не в дырляндии, а пред кадыровцами,стоя перед ними на четвереньках.Спиной к ним.Овце@бы устроят ему аншлаг.
показати весь коментар
10.03.2024 17:28 Відповісти
Та він цього тіки і бажає, шалунішка.
показати весь коментар
10.03.2024 17:47 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 16:31 Відповісти
А где продолжение? Судя по "Давай наводь нах", оно было.
показати весь коментар
10.03.2024 16:32 Відповісти
після наведення не має чого показувати
показати весь коментар
10.03.2024 16:49 Відповісти
Є. Не сраку, а вже два окремих полужопія.
показати весь коментар
10.03.2024 17:48 Відповісти
Давай, заводь, нах...кажуть хлопці.
показати весь коментар
10.03.2024 23:32 Відповісти
Ща побырому на тачке в бутик за пантолонами метнется...
показати весь коментар
10.03.2024 16:48 Відповісти
Брачний період?
показати весь коментар
10.03.2024 19:37 Відповісти
Он сказал "Паєхалі !" Он взмахнул... (?) Чим він там "взмахнул"?..
показати весь коментар
10.03.2024 21:27 Відповісти
Ще такого не бачив, чуть кавою не захлинувся...
показати весь коментар
11.03.2024 06:21 Відповісти
секс на передовой непредсказуем!
показати весь коментар
11.03.2024 16:04 Відповісти
Russian slut say: make love, not war
показати весь коментар
11.03.2024 21:13 Відповісти
В очікуванні українського дрона "Півник"
показати весь коментар
11.03.2024 23:18 Відповісти
 
 