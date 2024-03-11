УКР
Дії України в Чорному морі - підготовка до серйозної операції у Криму, - Буданов. ВIДЕО

Диверсійні рейди захисників України у Чорному морі є підготовкою до "серйозної операції" у тимчасово окупованому Криму.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив у документальному фільмі "Війна за море: від Дніпра до Криму", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

За його словами, операції в Чорному морі - це перевірка "правильності тверджень про шляхи підходу та відходу звідти".

Як зазначається, 10 березня 2024 року в ефірі національного телемарафону відбулась премʼєра документального фільму "Війна за море: від Дніпра до Криму".

Значення здійснених підрозділами воєнної розвідки бойових місій, зокрема у Чорному морі та на території тимчасово окупованого Криму, у фільмі пояснив начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"Це все - підготовчі заходи до серйозної операції в Криму. Це перевірка правильності наших тверджень про шляхи підходу і відходу звідти. Крім того, це гарний посил для населення, яке живе в окупації вже 10 років. Багато хто з них вірить у те, що їх забули", - сказав Кирило Буданов.

Деталі війни за море у 2022-2023 роках описали воїни ГУР МО України, які брали участь у плануванні та реалізації бойових місій, повʼязаних одним стратегічним задумом.

Влітку 2023 року бійці спецпідрозділу "Шаман" скористались неуважністю московитів і переправились на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Також читайте: Наразі Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі, - речник ВМС Плетенчук

"Ми зрозуміли, що противник не досить обізнаний в обстановці. Здійснили на човнах захід на територію противника у міжпозиційний простір, висадилися, відразу відбулося декілька інтенсивних зіткнень зі спостережними постами противника. Деякі спостережні пости були майже у повному складі знищені або взяті у полон", - пригадав перші кроки створення лівобережного плацдарму командир спецпідрозділу з позивним Шаман.

У липні 2023 року бійці спецпідрозділу Тимура повернули під контроль держави нафтогазовидобувну платформу "Україна", а згодом брали участь у кримській операції "Пробудження сили".

"У ворога не буде панування у морі ніколи, що б вони там собі не придумували. Це наше Чорне море, це наші "вишки", наш Крим, наш Зміїний острів", - заявив командир спецпідрозділу ГУР МОУ.

Знищення кораблів ворожого флоту - зона відповідальності спецпідрозділу "Group 13". Кожна подібна місія вимагає ретельної підготовки.

"Ми розуміємо як треба маневрувати, під яким кутом заходити, з якої сторони. Ми оцінюємо дуже багато факторів перед тим, як атакувати. І після цього вже починається пошук цілі. Після виявлення, коли борти виходять на вигідну позицію, здійснюється одночасна атака всіма бортами", - пояснив командир підрозділу з позивним Тринадцятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступні шість місяців на фронті будуть цікавими, війна закінчиться поверненням втраченого, - Буданов

Серед вдалих операцій України у Чорному морі - знищення російських кораблів. Останній приклад, - потоплений патрульний корабель "Сергей Котов".

Знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов"

Зранку 5 березня у Чорному морі Україна потопила патрульний корабель "Сергей Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення корабля.

У ГУР МО повідомили, що внаслідок ураження корабля втрати серед екіпажу російських окупантів становлять: 7 - безповоротних;
6 - санітарних.

Буданов Кирило (522) Крим (14223) Чорне море (1689)
