УКР
Україна прагне витіснити російську, а не польську аграрну продукцію з ринку ЄС, - Кубраков. ВIДЕО

Мета України - витіснити російську аграрну продукцію з ринку Євросоюзу. Українські виробники не становлять жодної загрози для польського ринку.

Про це заявив віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, польське суспільство стало жертвою пропаганди, яку підігрівали зокрема й окремі польські політики, розповідаючи своїм громадянам неправду про українську аграрну продукцію та перевізників.

"Вони (окремі політики, - ред.) грають на цій темі. І, на жаль, отримали підтримку у частини польського суспільства. Так працює пропаганда. Люди не розуміють або не знають деталей, і вважають, що ми просто вже знищили їхніх фермерів, що наша аграрна продукція заполонила всі їх ринки, і тепер їм нема місця. Це неправда", - зазначив Кубраков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ планує новий експортний маршрут Дунаєм, щоб оминути польську блокаду, - Кубраков

За словами віце-прем’єра, поляки імпортують аграрну продукцію з РФ без черг через територію Білорусі, про що свідчить офіційна статистика. Тоді як транзит українського експорту через територію Польщі зменшився втричі порівняно з 2022 роком.

Міністр наголосив, що уряди України та Польщі не ведуть перемовини про закриття кордону, бо це "самогубство".

"Ми говоримо про відкриття нових додаткових пунктів пропуску та про розблокування існуючих", - додав Кубраков.

Читайте також: Сейм Польщі схвалив резолюцію щодо запровадження санкцій на агропродукцію з РФ та Білорусі

зерно (3177) росія (67364) Кубраков Олександр (452)
то мабудь робили це так через сраку що продукція рф залишилась на ринку ЄС а
наша опинилась в тій сраці через яку все робилося.
чи може не так.
чи може це не результат нєв"******** керівництва зелених???
ні, *****...
саме зелені слуги породили катлет, татарових, єрмаків і тд
які все це ******** ро*****
і не лиш на аграрному ринку а кругом...
11.03.2024 09:31 Відповісти
У них аеропорт Бориспіль для відновлення рейсів, а не проблема з поляками. Скажуть на марафоні, що зелені не винні, а Україна буде цю тему мусолити до посиніння,а не думати,а чому так,як ви написали
11.03.2024 09:35 Відповісти
озвучую взагалі без цифр, тон та %
з рф їде а від нас ні!!!
влаштовує така відповідь?
11.03.2024 09:40 Відповісти
відразу, було зрозуміло, що винен не не криворукий зе!шмаркля та його 5-6 менеджерів, а у всьому винні "польське суспільство стало жертвою пропаганди".
навіть, міша ткач не витягнув ситуацію.
11.03.2024 09:37 Відповісти
і що, навіть українська горілка і шоколадки рошен, є?
11.03.2024 09:42 Відповісти
Не купуйте польські продукти! Бойкот ! Не підтримуйте польський бізнес, який блокує український кордон!
11.03.2024 11:33 Відповісти
 
 