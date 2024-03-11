Україна прагне витіснити російську, а не польську аграрну продукцію з ринку ЄС, - Кубраков. ВIДЕО

Мета України - витіснити російську аграрну продукцію з ринку Євросоюзу. Українські виробники не становлять жодної загрози для польського ринку.

Про це заявив віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, польське суспільство стало жертвою пропаганди, яку підігрівали зокрема й окремі польські політики, розповідаючи своїм громадянам неправду про українську аграрну продукцію та перевізників.

"Вони (окремі політики, - ред.) грають на цій темі. І, на жаль, отримали підтримку у частини польського суспільства. Так працює пропаганда. Люди не розуміють або не знають деталей, і вважають, що ми просто вже знищили їхніх фермерів, що наша аграрна продукція заполонила всі їх ринки, і тепер їм нема місця. Це неправда", - зазначив Кубраков.

За словами віце-прем’єра, поляки імпортують аграрну продукцію з РФ без черг через територію Білорусі, про що свідчить офіційна статистика. Тоді як транзит українського експорту через територію Польщі зменшився втричі порівняно з 2022 роком.

Міністр наголосив, що уряди України та Польщі не ведуть перемовини про закриття кордону, бо це "самогубство".

"Ми говоримо про відкриття нових додаткових пунктів пропуску та про розблокування існуючих", - додав Кубраков.

